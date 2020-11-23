Как отразить экспорт товара в бухгалтерском и налоговом учётах

Учёт у экспортёров имеет свои особенности. Рассказываем, как отражать экспортные операции в бухгалтерском и налоговом учётах, как учесть курсовые разницы при пересчёте валюты и рассматриваем особенности налогообложения экспорта товаров.
Бухучёт экспорта товаров
Вести бухучёт валютных операций по правилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» обязаны все организации-экспортёры, независимо от режима налогообложения. ИП от такой обязанности освобождены.
Учёт операций по валютному счёту
Экспортёрам для расчётов с контрагентами в иностранной валюте нужен валютный счёт. Открыть его можно в уполномоченных банках на территории РФ и за её пределами.
Операции по валютному счёту отражают на счёте 52 «Валютные счета». Это активный счёт. Поступление валюты отражают по дебету счёта 52, а списание — по кредиту. К нему обычно заводят субсчета:
- 52.1 — для валютных счетов, открытых в российских банках;
- 52.2 — для зарубежных счетов.
Информацию, которая собирается на субсчёте 52.1, детализируют ещё по двум аналитическим счетам:
- транзитный — внутрибанковский счёт, который открывается автоматически вместе с текущим, нужен для контроля поступлений иностранной валюты;
- текущий — на него деньги зачисляются после транзитного счёта.
Как отразить выручку от продажи на экспорт
Экспортная выручка в бухучёте — это доход от обычных видов деятельности. Её отражают по дебету счёта 52 датой перехода права собственности на товар к покупателю.
Момент, в который право собственности перейдёт к покупателю, обычно чётко прописывают в договоре. Но можно просто указать в условиях, законодательством какой страны руководствоваться для его определения.
Если право собственности переходит на дату отгрузки и в договоре предусмотрено, что покупатель оплачивает товар после его получения, реализация на экспорт отражается следующими проводками.
- Дт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» Кт 90.1 «Выручка» — признана выручка от реализации товаров (на дату перехода права собственности).
- Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» — поступила оплата от покупателя товаров (на дату оплаты).
Предоплата не признаётся в бухучёте доходом. Если по условиям договора покупатель должен её внести, полученный платёж нужно отразить как кредиторскую задолженность.
При получении предоплаты проводки будут такие.
- Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты по авансам полученным» — поступила предоплата (на дату поступления платежа).
- Дт 62 «Расчёты с покупателями» Кт 90.1 «Выручка» — отражена выручка от продажи товара (на дату перехода права собственности).
- Дт 62 «Расчёты по авансам полученным» Кт 62 «Расчёты с покупателями» — зачтена полученная ранее предоплата.
Когда право собственности переходит после полной оплаты товара, датой поступления платежа нужно сделать две записи.
- Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты с покупателями» — на валютный счёт поступили денежные средства от покупателя.
- Дт 62 «Расчёты с покупателями» Кт 90.1 «Выручка» — отражена выручка от реализации товаров.
Если при этом предусмотрена предоплата, проводки будут такими.
- Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты по авансам полученным» — поступила предоплата в иностранной валюте (на дату поступления денежных средств).
- Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты с покупателем» — поступила полная оплата от покупателя (на дату перехода права собственности).
- Дт 62 «Расчёты с покупателем» Кт 90.1 «Выручка» — отражена выручка от продажи товара.
- Дт 62 «Расчёты по авансам полученным» Кт 62 «Расчёты с покупателем» — зачёт полученной ранее предоплаты.
Как учесть курсовые разницы
В бухгалтерском учёте суммы хозяйственных операций нужно отражать в российских рублях. Поэтому поступившую от покупателя иностранную валюту нужно пересчитать в рубли по правилам ПБУ 3/2006. Пересчёт делают по официальному курсу ЦБ РФ, который действует на любую из следующих дат.
- Дату совершения операции в иностранной валюте.
- При составлении бухгалтерской отчётности (на последний день каждого месяца, квартала или года).
Полученные авансы и предоплату переводят в рубли только на дату их поступления и в дальнейшем не пересчитывают.
Из-за изменений официального курса иностранной валюты к рублю могут появиться курсовые разницы двух видов.
- Положительная курсовая разница — если курс вырос со дня предыдущего перевода в рубли. Её учитывают в прочих доходах и отражают проводкой Дт 62 «Расчёты с покупателем» Кт 91.1 «Прочие доходы».
- Отрицательная курсовая разница — если курс, наоборот, снизился. Входит в прочие расходы и отражается проводкой Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 62 «Расчёты с покупателем».
Расчёт курсовых разниц можно оформить бухгалтерской справкой или разработать свою форму первички и закрепить её в учётной политике. Для покупателя документы на курсовые разницы составлять не нужно.
По условиям договора курс валюты может быть фиксированным. Тогда расчёты нужно сделать по этому курсу, а не по курсу ЦБ РФ. Курсовых разниц в таком случае не будет.
Списание стоимости приобретения товара
Одновременно с отражением в бухучёте выручки нужно списать стоимость приобретения экспортированных товаров. Делают это по тем же правилам, что и при продаже товаров на территории России.
Списать можно одним из методов, закреплённых в учётной политике для целей бухучёта:
- по себестоимости каждой единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).
Если переход права собственности на товары был в момент отгрузки, то списание отражают проводкой Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 41 «Товары».
Если право собственности на отгруженные товары перешло к покупателю после их оплаты или выполнения какого-то другого условия (например, пересечения границы):
- Дт 45 «Товары отгруженные» Кт 41 «Товары» — покупателю отгружен товар;
- Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 45 «Товары отгруженные» — списана стоимость приобретения реализованного товара.
Налоговый учёт при экспорте товаров
НДС
Операции по реализации товаров на экспорт облагаются НДС по ставке 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ). Чтобы применить нулевую ставку, нужно подтвердить факт вывоза товаров за пределы РФ. Список подтверждающих документов приведён в ст. 165 НК РФ. Он зависит от того, куда экспортируется товар: в страны ЕАЭС или за пределы территории ЕАЭС.
При экспорте за пределы территории ЕАЭС потребуютсяследующие документы.
- Копия или оригинал экспортного контракта (договора). Если в договоре предусмотрено несколько поставок с оформлением отдельных документов, то подавать его при каждой отгрузке не нужно. Достаточно приложить уведомление с реквизитами документа, с которыми вы ранее отправляли контракт.
- Таможенные декларации (их копии или реестры) с отметками российской таможни.
Подать их нужно в налоговую инспекцию вместе с деклараций по НДС не позднее 180 календарных дней с момента проставления таможней отметки «Вывоз разрешён».
Если налоговики увидят несоответствия в основных документах, то могут запросить дополнительные — транспортные, товаросопроводительные и другие. Их нужно подать в течение 30 календарных дней с момента запроса.
При экспорте в страны ЕАЭС потребуютсяследующие документы.
- Копия или оригинал экспортного контракта (договора).
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от вашего иностранного покупателя (копия или электронный реестр).
Срок подачи в ИФНС — не позднее 180 календарных дней со дня отгрузки товаров.
Если вы опоздали с подтверждением экспорта, нужно уплатить НДС по общим ставкам. Для этого выполните следующие действия.
- Оформите счёт-фактуру с НДС 10 или 20%.
- Зарегистрируйте его в доплисте книги продаж за квартал, в котором отгрузили товар.
- За этот же период сдайте уточнённую декларацию.
Кроме НДС, придётся заплатить пеню, которая возникнет из-за того, что вы начислили налог позже отгрузки товара.
Право подтвердить экспорт сохранится за вами в течение трёх лет с момента окончания квартала, в котором была отгрузка товара.
Если не хотите собирать пакет документов, можно отказаться от льготной ставки 0% и применять общую — 10% или 20%. Для этого подайте в налоговую заявление произвольной формы. Срок подачи — до 1-го числа квартала, с которого планируете отказаться от нулевой ставки. После отказа применять её нельзя минимум 12 месяцев.
Но при экспорте товаров в страны ЕАЭС отказаться от нулевой ставки вы не сможете, так как в этом случае нужно руководствоваться Договором о Евразийском экономическом союзе. В нём, в отличие от НК РФ, отказ не предусмотрен.
Налог, который вы уплатили при приобретении экспортированных товаров (входной НДС), можно принимать к вычету (п. 3 ст. 172 НК РФ).
Порядок вычета НДС зависит от применяемой ставки налога и от вида экспортируемых товаров. Так, уплаченные суммы НДС можно возместить в обычном порядке, прописанном в ст. 176 и ст. 176.1 НК РФ, если вы:
- отказались от ставки 0%;
- экспортируете несырьевые товары, принятые на учет с 01.07.2016;
- экспортируете товары, которые считаются сырьевыми, но не включены в Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ № 466 от 18 апреля 2018 г.
При этом все необходимые для вычета условия должны быть соблюдены — налог предъявлен поставщиком, товары используются для облагаемой НДС деятельности, приняты на учёт, получен правильно оформленный счет-фактура или универсальный передаточный документ.
По экспорту сырьевых товаров право на вычет НДС возникает в один из двух моментов.
- На последний день квартала, в котором собрали документы для подтверждения льготной ставки 0%.
- На день отгрузки товара, если факт вывоза товара из России не подтвердили. В этом случае нужно применять общие ставки НДС — 10% или 20%.
Юрлица и ИП, которые работают на спецрежимах или получили освобождение от НДС по ст. 145-145.1 НК РФ, не начисляют НДС и не применяют ставку 0%.
Налог на прибыль
В налоговом учёте экспортную выручку от продажи товара отражают в составе доходов от реализации. Какой датой отразить доходы, зависит от выбранного способа ведения учёта доходов и расходов.
- Метод начисления — доходы учитывают на дату реализации товара (перехода права собственности на него), независимо от факта оплаты. На эту дату иностранную валюту нужно пересчитать в рубли, чтобы определить сумму дохода (за исключением аванса — его рассчитывают по курсу ЦБ РФ на дату получения).
- Кассовый метод — доходы признаются по факту поступления денег на валютный счёт. Сумму определяют пересчётом полученной иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения платежа.
При методе начисления из-за колебаний курса иностранной валюты могут возникать курсовые разницы, которые учитывают так:
- положительные — в составе внереализационных доходов;
- отрицательные — во внереализационных расходах.
При кассовом методе учёта курсовых разниц не будет. Предоплату, если она предусмотрена договором, включают в доходы на дату получения.
При методе начисления авансы и предоплата (в том числе частичная) не признаются доходом для налога на прибыль. В этом случае, если товар экспортируют на условиях 100%-ной предоплаты, курсовой разницы не будет.
При расчёте налога на прибыль доходы от экспорта товаров можно уменьшить на расходы, связанные с их приобретением и реализацией. Для этого, как и при реализации на территории РФ, они должны быть:
- экономически обоснованы;
- документально подтверждены;
- направлены на получение дохода.
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