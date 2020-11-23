Как отразить экспорт товара в бухгалтерском и налоговом учётах

Учёт у экспортёров имеет свои особенности. Рассказываем, как отражать экспортные операции в бухгалтерском и налоговом учётах, как учесть курсовые разницы при пересчёте валюты и рассматриваем особенности налогообложения экспорта товаров.

Бухучёт экспорта товаров

Вести бухучёт валютных операций по правилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» обязаны все организации-экспортёры, независимо от режима налогообложения. ИП от такой обязанности освобождены.

Учёт операций по валютному счёту

Экспортёрам для расчётов с контрагентами в иностранной валюте нужен валютный счёт. Открыть его можно в уполномоченных банках на территории РФ и за её пределами.

Операции по валютному счёту отражают на счёте 52 «Валютные счета». Это активный счёт. Поступление валюты отражают по дебету счёта 52, а списание — по кредиту. К нему обычно заводят субсчета:

52.1 — для валютных счетов, открытых в российских банках;

52.2 — для зарубежных счетов.

Информацию, которая собирается на субсчёте 52.1, детализируют ещё по двум аналитическим счетам: транзитный — внутрибанковский счёт, который открывается автоматически вместе с текущим, нужен для контроля поступлений иностранной валюты;

текущий — на него деньги зачисляются после транзитного счёта.

Как отразить выручку от продажи на экспорт

Экспортная выручка в бухучёте — это доход от обычных видов деятельности. Её отражают по дебету счёта 52 датой перехода права собственности на товар к покупателю.

Момент, в который право собственности перейдёт к покупателю, обычно чётко прописывают в договоре. Но можно просто указать в условиях, законодательством какой страны руководствоваться для его определения.

Если право собственности переходит на дату отгрузки и в договоре предусмотрено, что покупатель оплачивает товар после его получения, реализация на экспорт отражается следующими проводками.

Дт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» Кт 90.1 «Выручка» — признана выручка от реализации товаров (на дату перехода права собственности). Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» — поступила оплата от покупателя товаров (на дату оплаты).

Предоплата не признаётся в бухучёте доходом. Если по условиям договора покупатель должен её внести, полученный платёж нужно отразить как кредиторскую задолженность.

При получении предоплаты проводки будут такие.

Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты по авансам полученным» — поступила предоплата (на дату поступления платежа). Дт 62 «Расчёты с покупателями» Кт 90.1 «Выручка» — отражена выручка от продажи товара (на дату перехода права собственности). Дт 62 «Расчёты по авансам полученным» Кт 62 «Расчёты с покупателями» — зачтена полученная ранее предоплата.

Когда право собственности переходит после полной оплаты товара, датой поступления платежа нужно сделать две записи.

Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты с покупателями» — на валютный счёт поступили денежные средства от покупателя. Дт 62 «Расчёты с покупателями» Кт 90.1 «Выручка» — отражена выручка от реализации товаров.

Если при этом предусмотрена предоплата, проводки будут такими.

Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты по авансам полученным» — поступила предоплата в иностранной валюте (на дату поступления денежных средств). Дт 52 «Валютные счета» Кт 62 «Расчёты с покупателем» — поступила полная оплата от покупателя (на дату перехода права собственности). Дт 62 «Расчёты с покупателем» Кт 90.1 «Выручка» — отражена выручка от продажи товара. Дт 62 «Расчёты по авансам полученным» Кт 62 «Расчёты с покупателем» — зачёт полученной ранее предоплаты.

Как учесть курсовые разницы

В бухгалтерском учёте суммы хозяйственных операций нужно отражать в российских рублях. Поэтому поступившую от покупателя иностранную валюту нужно пересчитать в рубли по правилам ПБУ 3/2006. Пересчёт делают по официальному курсу ЦБ РФ, который действует на любую из следующих дат. Дату совершения операции в иностранной валюте. При составлении бухгалтерской отчётности (на последний день каждого месяца, квартала или года).

Полученные авансы и предоплату переводят в рубли только на дату их поступления и в дальнейшем не пересчитывают.

Из-за изменений официального курса иностранной валюты к рублю могут появиться курсовые разницы двух видов.

Положительная курсовая разница — если курс вырос со дня предыдущего перевода в рубли. Её учитывают в прочих доходах и отражают проводкой Дт 62 «Расчёты с покупателем» Кт 91.1 «Прочие доходы». Отрицательная курсовая разница — если курс, наоборот, снизился. Входит в прочие расходы и отражается проводкой Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 62 «Расчёты с покупателем».

Расчёт курсовых разниц можно оформить бухгалтерской справкой или разработать свою форму первички и закрепить её в учётной политике. Для покупателя документы на курсовые разницы составлять не нужно.

По условиям договора курс валюты может быть фиксированным. Тогда расчёты нужно сделать по этому курсу, а не по курсу ЦБ РФ. Курсовых разниц в таком случае не будет.

Списание стоимости приобретения товара

Одновременно с отражением в бухучёте выручки нужно списать стоимость приобретения экспортированных товаров. Делают это по тем же правилам, что и при продаже товаров на территории России.

Списать можно одним из методов, закреплённых в учётной политике для целей бухучёта:

по себестоимости каждой единицы;

по средней себестоимости;

по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

Если переход права собственности на товары был в момент отгрузки, то списание отражают проводкой Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 41 «Товары».

Если право собственности на отгруженные товары перешло к покупателю после их оплаты или выполнения какого-то другого условия (например, пересечения границы):

Дт 45 «Товары отгруженные» Кт 41 «Товары» — покупателю отгружен товар;

«Товары отгруженные» «Товары» — покупателю отгружен товар; Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 45 «Товары отгруженные» — списана стоимость приобретения реализованного товара.

Налоговый учёт при экспорте товаров

НДС

Операции по реализации товаров на экспорт облагаются НДС по ставке 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ). Чтобы применить нулевую ставку, нужно подтвердить факт вывоза товаров за пределы РФ. Список подтверждающих документов приведён в ст. 165 НК РФ. Он зависит от того, куда экспортируется товар: в страны ЕАЭС или за пределы территории ЕАЭС.

При экспорте за пределы территории ЕАЭС потребуютсяследующие документы.

Копия или оригинал экспортного контракта (договора). Если в договоре предусмотрено несколько поставок с оформлением отдельных документов, то подавать его при каждой отгрузке не нужно. Достаточно приложить уведомление с реквизитами документа, с которыми вы ранее отправляли контракт. Таможенные декларации (их копии или реестры) с отметками российской таможни.

Подать их нужно в налоговую инспекцию вместе с деклараций по НДС не позднее 180 календарных дней с момента проставления таможней отметки «Вывоз разрешён».

Если налоговики увидят несоответствия в основных документах, то могут запросить дополнительные — транспортные, товаросопроводительные и другие. Их нужно подать в течение 30 календарных дней с момента запроса.

При экспорте в страны ЕАЭС потребуютсяследующие документы.

Копия или оригинал экспортного контракта (договора). Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от вашего иностранного покупателя (копия или электронный реестр).

Срок подачи в ИФНС — не позднее 180 календарных дней со дня отгрузки товаров.

Если вы опоздали с подтверждением экспорта, нужно уплатить НДС по общим ставкам. Для этого выполните следующие действия.

Оформите счёт-фактуру с НДС 10 или 20%. Зарегистрируйте его в доплисте книги продаж за квартал, в котором отгрузили товар. За этот же период сдайте уточнённую декларацию.

Кроме НДС, придётся заплатить пеню, которая возникнет из-за того, что вы начислили налог позже отгрузки товара.

Право подтвердить экспорт сохранится за вами в течение трёх лет с момента окончания квартала, в котором была отгрузка товара.

Если не хотите собирать пакет документов, можно отказаться от льготной ставки 0% и применять общую — 10% или 20%. Для этого подайте в налоговую заявление произвольной формы. Срок подачи — до 1-го числа квартала, с которого планируете отказаться от нулевой ставки. После отказа применять её нельзя минимум 12 месяцев.

Но при экспорте товаров в страны ЕАЭС отказаться от нулевой ставки вы не сможете, так как в этом случае нужно руководствоваться Договором о Евразийском экономическом союзе. В нём, в отличие от НК РФ, отказ не предусмотрен.

Налог, который вы уплатили при приобретении экспортированных товаров (входной НДС), можно принимать к вычету (п. 3 ст. 172 НК РФ).

Порядок вычета НДС зависит от применяемой ставки налога и от вида экспортируемых товаров. Так, уплаченные суммы НДС можно возместить в обычном порядке, прописанном в ст. 176 и ст. 176.1 НК РФ, если вы:

отказались от ставки 0%;

экспортируете несырьевые товары, принятые на учет с 01.07.2016;

экспортируете товары, которые считаются сырьевыми, но не включены в Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ № 466 от 18 апреля 2018 г.

При этом все необходимые для вычета условия должны быть соблюдены — налог предъявлен поставщиком, товары используются для облагаемой НДС деятельности, приняты на учёт, получен правильно оформленный счет-фактура или универсальный передаточный документ.

По экспорту сырьевых товаров право на вычет НДС возникает в один из двух моментов.

На последний день квартала, в котором собрали документы для подтверждения льготной ставки 0%. На день отгрузки товара, если факт вывоза товара из России не подтвердили. В этом случае нужно применять общие ставки НДС — 10% или 20%.

Юрлица и ИП, которые работают на спецрежимах или получили освобождение от НДС по ст. 145-145.1 НК РФ, не начисляют НДС и не применяют ставку 0%.

Налог на прибыль

В налоговом учёте экспортную выручку от продажи товара отражают в составе доходов от реализации. Какой датой отразить доходы, зависит от выбранного способа ведения учёта доходов и расходов.

Метод начисления — доходы учитывают на дату реализации товара (перехода права собственности на него), независимо от факта оплаты. На эту дату иностранную валюту нужно пересчитать в рубли, чтобы определить сумму дохода (за исключением аванса — его рассчитывают по курсу ЦБ РФ на дату получения). Кассовый метод — доходы признаются по факту поступления денег на валютный счёт. Сумму определяют пересчётом полученной иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения платежа.

При методе начисления из-за колебаний курса иностранной валюты могут возникать курсовые разницы, которые учитывают так:

положительные — в составе внереализационных доходов;

отрицательные — во внереализационных расходах.

При кассовом методе учёта курсовых разниц не будет. Предоплату, если она предусмотрена договором, включают в доходы на дату получения.

При методе начисления авансы и предоплата (в том числе частичная) не признаются доходом для налога на прибыль. В этом случае, если товар экспортируют на условиях 100%-ной предоплаты, курсовой разницы не будет.

При расчёте налога на прибыль доходы от экспорта товаров можно уменьшить на расходы, связанные с их приобретением и реализацией. Для этого, как и при реализации на территории РФ, они должны быть:

экономически обоснованы;

документально подтверждены;

направлены на получение дохода.