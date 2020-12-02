Как планировать НДС и налог на прибыль в течение квартала

Большинству предпринимателей и главбухов знакома ситуация, когда в конце квартала «вылезает» большая сумма НДС к уплате или возмещению. При этом платить столько, а тем более заявлять вычет нет возможности. Приходится быстро искать варианты поставок, но у контрагентов в это время похожие сложности. С налогом на прибыль не легче: в течение квартала можно было что-то приобрести и списать в расходы, но теперь уже поздно. Рассказываем как с помощью сервиса «Моё дело» навсегда решить эту проблему.

Чтобы планировать два самых больших и сложных налога в течение квартала, нужно на любую дату иметь представление сколько компания уже должна. Для этого на главной странице сервиса «Моё дело» появились два новых виджета, которые мониторят НДС и налог на прибыль в режиме реального времени. Вот что делают эти помощники.

Моментально рассчитывают НДС и налог на прибыль на текущую дату без закрытия квартала и формирования деклараций. Виджеты заранее подсказывают, какую сумму стоит отложить для уплаты налога в конце квартала, исходя из внесенных документов и платежей на сегодня. Отдельно показываются ещё не принятые к вычету суммы входящего НДС.

Напоминают отразить документы на покупку, если в банке списание денег уже есть, а закрывающего документа к нему в бухгалтерии ещё нет. Не подтвержденные документально расходы не уменьшают налог на прибыль. Виджеты не дают забыть внести первичку по сделкам.

Показывают все доступные к вычету суммы НДС на одной странице. Не нужно помнить о непринятых к вычету суммах входящего НДС в течение трёх лет, пока можно их возместить. Вычеты больше не сгорают.

Предупреждают если вы приняли к вычету так много НДС, что государство осталось вам должно. Вы можете принять решение нужны ли вам камералка и усиленное внимание налоговиков после подачи такой декларации или лучше перенести лишние суммы вычетов на будущие периоды.

Облегчают рутину по выставлению счетов-фактур на полученные авансы. Из виджетов можно массово создавать такие счета-фактуры в одно нажатие.

Обращают внимание на ошибки в ведении учёта НДС. Виджеты выводят акты или накладные поставщиков с НДС без связанного счета-фактуры, чтобы ни рубля входящего НДС не пропало.