Как перейти на УСН после отмены ЕНВД

Считанные недели остались до дня, когда бизнесменам придётся распрощаться с любимым ЕНВД и перейти на другую систему налогообложения. Для многих единственная альтернатива — перейти на УСН. Рассказываем, как это сделать, какие есть нюансы и делимся бесплатным инструментом для формирования заявлений на смену налогового режима.

Как и когда сняться с учёта по ЕНВД

Этим можно не заморачиваться. Налоговики решили, что сами снимут всех вменёнщиков с учёта с 1 января 2021 года (письмо ФНС России № СД-4-3/13544 от 21 августа 2020 г.). Вам не нужно подавать никаких заявлений для этого. В свою очередь, уведомлять вас о снятии с учёта налоговики тоже не будут.

Последнюю декларацию по ЕНВД нужно сдать в обычный срок — до 20 января 2021 года, заплатить налог — до 25 января.

Что будет дальше

С 1 января 2021 года вы автоматом окажетесь на том налоговом режиме, который для вас был основным: УСН или ОСНО. Если это вас не устраивает, нужно сменить систему. Для перехода с ОСНО на УСН до 31 декабря 2020 года отправить в ИФНС по месту учёта уведомление по форме 26.2-1. Для перехода с УСН на ОСНО до 15 января 2021 года отправить в ИФНС уведомление об отказе от УСН по форме 26.2-3.

Если до сих пор у вас была деятельность только на ЕНВД и вы забыли, какой у вас базовый режим, это можно узнать:

в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России;

в сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС России (пока только для организаций);

через запрос в свою налоговую инспекцию.

Обратите внимание, какой у вас объект налогообложения, если вы уже переходили на УСН: «Доходы» или «Доходы минус расходы». Если имеющийся вариант теперь не выгоден, сменить один объект на другой тоже нужно до конца года. Для этого отправьте в ИФНС уведомление по форме 26.2-6.

Особенности перехода на УСН

Организации при переходе на УСН должны в уведомлении указать остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября 2020 года. ФНС в письме № СД-4-3/17181 от 20 октября 2020 г. уточнила, что доход в уведомлении нужно указывать не вменённый, а тот, что организация получала от деятельности на общей системе налогообложения. Индивидуальные предприниматели в уведомлении стоимость основных средств и доходы не указывают.

Если вы уже отправили заявление о переходе на УСН, до конца 2020 года ФНС даёт возможность передумать. Об этом говорится в том же письме № СД-4-3/17181. Вы можете выбрать другой вариант УСН и направить новое уведомление, старое при этом аннулируют. Или можете вообще отказаться от прежнего выбора, если передумали применять УСН, и отправить в ФНС соответствующее обращение.

Не забудьте сменить настройки в кассовом аппарате, если на ЕНВД применяете кассу и будете применять ее дальше. В чеках должна отражаться актуальная система налогообложения, поэтому изменить настройки нужно еще до формирования первого чека на новой системе. Также нужно сформировать отчёт об изменении параметров регистрации, ККТ, который автоматически уйдёт в ФНС.

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