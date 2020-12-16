Отмена ЕНВД при совмещении с УСН: что делать?

С 1 января 2021 года всех плательщиков вменёнки налоговая служба автоматически переведёт на основной налоговый режим. Предприниматели, совмещавшие ЕНВД с УСН, останутся на упрощёнке. Что делать, если одной УСН им недостаточно? Рассказываем, какую систему налогообложения можно выбрать дополнительно, какие документы и куда нужно сдать, в какое время это лучше сделать.

Выбираем режим налогообложения

ИП подсчитал, что ему невыгодно работать только на УСН, так как налог берётся с фактических показателей доходов. Ему нужен аналог ЕНВД. Посмотрим, из чего можно выбрать.

Из всех представленных в РФ налоговых режимов только патентную систему налогообложения (ПСН) можно совмещать с УСН. Остальные режимы несовместимы: ОСНО и УСН, ЕСХН и УСН, НПД и УСН.

Переходим на патент

С отменой ЕНВД при совмещении с УСН, патент выглядит самым подходящим налоговым режимом на замену. Он в наибольшей степени совместим с ЕНВД, его и создавали как альтернативу вменёнке. Разрешённые виды деятельности у них в основном совпадают (статья 346.43 НК РФ).

ПСН, как и ЕНВД, регулируется региональным законодательством, и чтобы убедиться, что можно работать на патенте, нужно зайти на специальный сайт ФНС по расчёту суммы налога. Если после выбора муниципального образования и отделения налоговой службы деятельность ИП окажется в перечне выбора, то проблем с переходом на ПСН нет.

Но если вдруг деятельность ИП не подходит для патента, придётся вести её на УСН. У упрощёнки нет ограничений на разрешённые виды деятельности.

Требования к патенту более жесткие, чем к вменёнке:

не более 15 наёмных работников (ЕНВД — не более 100);

не более 60 миллионов рублей выручки в год (у вменёнки такого ограничения нет, но мы считаем что не более 150 миллионов рублей, так как при достижении этой суммы все налогоплательщики переводятся на ОСНО);

в общепите площадь зала для обслуживания посетителей до 50 квадратных метров, у ЕНВД — до 150 квадратных метров;

арендатор не может сдавать площади или арендованное имущество в субаренду, в ЕНВД такого ограничения нет.

В то же время плательщикам ПСН не надо сдавать декларации, как вменёнщикам. Вновь созданные ИП при выборе патента могут рассчитывать на налоговые каникулы на срок до двух лет. Какие виды деятельности подпадают под эту льготу, и действует ли она в вашем регионе, уточняйте на сайте местного отделения Федеральной налоговой службы.

База для расчёта стоимости патента — это предполагаемый доход за год, и его устанавливают законодательные органы власти региона для каждого вида деятельности и населённого пункта. В приложении к специальному закону о патенте они все перечислены.

Ставка налога — 6% от предполагаемой суммы дохода (в Республике Крым и в Севастополе — 4%). С чем можно совместить УСН? Однозначно, с ПСН. Патент можно совмещать и с ОСНО и с ЕСХН.

Разрешено покупать несколько патентов, в том числе на территории разных регионов. При этом нельзя выходить за рамки ограничений по выручке и численности — в сумме всех патентов.

Переходить на ПСН можно на любой срок от 1 до 12 месяцев, но в пределах одного календарного года. Например, если ИП решил перейти на патент с августа, то больше чем на 5 месяцев он его купить не сможет.

Для перехода на ПСН нужно заполнить заявление по любой из двух рекомендованных налоговой службой форм: по форме 26.5-1 (приказом ФНС РФ от 11.07.2017 №ММВ-7-3/544@);

по форме в соответствии с письмом ФНС РФ от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@.

Срок подачи заявления — за 10 рабочих дней до даты начала использования патента.

Если начать нужно с 1 января 2021 года, заявление отправляем в ИФНС не позже 31 декабря 2020 года.

Можно ли отказаться от применения УСН

ИП свернул деятельность по упрощёнке, хочет отказаться от её использования и остаться только на патенте. Это можно сделать, но насколько целесообразно? Представим вариант отказа от применения УСН. С 1 января 2021 года ИП больше не плательщик упрощёнки. Если в середине года ИП утратит право на патент из-за превышения выручки или количества работников, то ему: пересчитают все налоги по ОСНО с даты начала применения патента и предъявят к возмещению;

придётся применять ОСНО до конца 2021 года. Если бы ИП продолжал числиться плательщиком УСН, то налоги бы он всё равно возместил по ОСНО, но после снятия с патента вернулся бы к деятельности по упрощёнке.

Для отказа от УСН нужно отправить уведомление в налоговую инспекцию по месту прописки ИП. Это можно сделать в произвольном виде, но лучше использовать рекомендованную ФНС форму 26.2-3. В уведомлении указывается срок отказа с 01 января 2021 года. Срок подачи уведомления — до 15 января 2021 года.

Отправляем документы

Чтобы не опоздать с началом деятельности по патенту, лучше воспользоваться способом быстрой и гарантированной отправки заявления. Есть несколько вариантов: личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Скачать бланк заявления, заполнить и отправить в режиме онлайн, если есть своя ЭЦП. Если электронной подписи нет, распечатываем заявление и несём в ИФНС или в МФЦ;

личное посещение инспекции ФНС — передаём заявление из рук в руки;

отделение МФЦ. Специалисты примут напечатанное заявление и отправят в ИФНС. Возможна отправка по электронным каналам связи, нужно уточнять в своём МФЦ;

отправка курьером или экспресс-почтой ценным письмом с уведомлением;

специальный сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело» , из которого заявление формируется и отправляется в 3 клика.

Если нет возможности отправить заявление самому, нужно подготовить нотариальную доверенность на поручителя.

Как видно, перейти с ЕНВД на патентную систему налогообложения несложно, нужно лишь заранее позаботиться о подготовке заявления и сдать его в установленные сроки.