Как рассчитываются пенсионные отчисления, больничные и декретные у ИП

Сотрудники, которые работают по найму, могут рассчитывать на пенсию, декретные и больничные. ИП тоже может уйти на пенсию, в декрет или на больничный. На какие выплаты при этом они могут рассчитывать, зависит от страховых взносов, которые ИП платил до этого.

Если предприниматель платит только фиксированные взносы

За наёмных работников работодатели в обязательном порядке платят страховые взносы на 4 вида обязательного страхования. Именно поэтому работники могут получать пенсию, больничные и декретные.

У индивидуального предпринимателя только два вида обязательных страховых взносов:

пенсионные (из них формируется будущая пенсия ИП);

медицинские (они идут на медицинское обслуживание).

ИП, который платит только обязательные взносы, может рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание, не самую большую пенсию и минимальные выплаты при рождении ребенка. А вот больничных не будет, для этого нужно только дополнительно заключать с ФСС договор добровольного страхования и отчислять взносы, об этом чуть ниже.

Пенсия

Предприниматели платят взносы на пенсионное страхование, и на пенсию рассчитывать могут. У них копятся пенсионные баллы, как и у наёмных работников. Правда, гораздо медленнее, поэтому и пенсия будет небольшая.

Дело в том, что и взносы ИП платит минимальные. Сравните: с зарплаты наемного работника в 30 тысяч рублей его работодатель каждый месяц будет отчислять пенсионный взнос в размере 22%, это 6 600 руб. В год набежит 79 200. Малый бизнес платит по сниженным ставкам, но и там в год набежит 53 467 руб. Чем выше зарплата — тем больше взносов. А ИП с таким же доходом за весь 2020 год заплатит пенсионных взносов всего 32 448 рублей, плюс 1% с доходов свыше 300 000 рублей — это еще 600 рублей, итого 33 048 рублей.

В 2020 году для того, чтобы получать даже минимальную пенсию, нужно иметь минимум 11 лет страхового стажа и 18,6 баллов. В 2024 году это будет уже 15 лет и 30 баллов.

Точный размер вашей пенсии зависит от того, сколько пенсионных баллов вы накопили и сколько еще накопите. А это, в свою очередь, зависит от доходов и страхового стажа.

Вы можете увеличить количество баллов, если будете перечислять в ПФР больше положенного по договору добровольного страхования. Тогда будущая пенсия будет больше.

Если вы применяете режим НПД, то есть работаете как ИП-самозанятый, пенсионные баллы не копятся, т.к. самозанятые не платят взносы. В таком случае вы сможете получать пенсию, только если накопите или когда-то уже накопили нужный стаж и баллы на другом месте работы по найму. Чтобы копить баллы, вы можете делать добровольные отчисления в ПФР прямо из приложения «Мой налог».

Выплаты родившим женщинам

Родив ребенка, женщина-предприниматель в любом случае не останется без выплат. Она будет получать такие же минимальные пособия, которые получают безработные женщины. Это:

единовременное пособие по беременности и родам. В 2020 году это 18 004,12 рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июня 2020 года это 6 752 рубля независимо от того, какой по счету это ребенок. Это пособие вы начнете получать с рождения ребенка.

За этими выплатами нужно обращаться в местное отделение соцзащиты.

А вот больничных выплат по беременности родам за 70 дней до родов и 70 после не будет. Такие выплаты делают только тем, кто застрахован в ФСС и платит взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства. За наёмных сотрудниц такие взносы платит работодатель, а женщина-ИП может только добровольно застраховаться в ФСС.

Договор добровольного страхования с ФСС

С таким договором вы сможете получать выплаты по больничному листу, а женщины-ИП еще и пособие по беременности и родам. Для заключения договора нужно нужно обратиться в местное отделение ФСС или оформить договор через портал Госуслуг.

Добровольное страхование обходится недорого. Страховой взнос — 2,9% от действующего МРОТ.

В 2020 году МРОТ 12 130 рублей. Страховой взнос равен 12 130 * 2,9% = 351,77 руб. в месяц или 4221,24 руб. в год.

Никаких дополнительных отчётов добровольное страхование в ФСС не предполагает. ИП только платит взносы.

Выплаты по больничному листу

Вы сами будете заполнять ту часть больничного листа, которую обычно заполняет работодатель, и передавать его в ФСС. Считать больничные будут только исходя из МРОТ, поскольку и взносы вы платите от МРОТ. Ваши фактические доходы не будут иметь значения. Также на расчёт влияет страховой стаж, то есть сколько лет платили взносы в ФСС вы или ваш работодатель, когда вы работали по трудовому договору:

при стаже 8 и более лет больничный за полный месяц будет равен 100% МРОТ;

от 5 до 8 лет – 80% МРОТ;

менее 5 лет – 60% МРОТ.

Пример. ИП в в ноябре получил больничный лист на 8 дней. Его страховой стаж меньше 5 лет. Средний дневной заработок: 12 130 / 30 (календарных дней в ноябре) = 403,33 руб. Выплата за 8 больничных дней: 403,33 8 60% = 1 935,98 руб. При страховом стаже больше 8 лет ИП получил бы за эти 8 дней 3 466,64 руб.

До конца 2020 года действуют другие правила расчёта больничных. Они не могут быть меньше МРОТ за полный месяц независимо от стажа.

Пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ. Поскольку пособие будет платить ФСС, он и выступит налоговым агентом. ИП получит больничные за минусом НДФЛ.

Годовой взнос в ФСС «отобьётся» за 11 и более больничных дней при страховом стаже больше 8 лет. Если вы болеете редко и страховой стаж маленький, особого смысла тратиться на договор с ФСС нет. А вот с декретными выплатами это выгоднее.

Выплаты по беременности и родам

Если женщина-ИП заключила договор с ФСС, она имеет право на пособие по беременности и родам. В общем случае это 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При осложненных родах 156 дней, при многоплодной беременности — 194.

Пособие считают так же, как обычные больничные — от МРОТ и с учётом страхового стажа.

Пример. Предпринимательница уходит в декрет в 2020 году. МРОТ — 12 130 рублей, страховой стаж больше 8 лет. Беременность обычная, женщине полагается пособие за 140 дней с 1 августа по 18 декабря. Пособие за полный август, сентябрь, октябрь и ноябрь будет по 12 130 рублей за каждый месяц. Пособие за 18 дней декабря: 12 130 / 31 * 18 = 7 043,23 руб. Итого пособие по беременности и родам: 12 130 * 4 + 7 043,23 = 55 563,23 руб. НДФЛ такое пособие не облагается, поэтому ФСС его перечислит полностью.

Чтобы получать больничные и пособия от ФСС в 2020 году, нужно было заключить договор и заплатить взносы в 2019 году. Если планируете получать выплаты в 2021 году, нужно до конца 2020 года заключить договор и сделать годовой взнос.

Как отражать в учёте взносы и выплаты

В расходах на УСН «Доходы минус расходы» и на ОСНО можно учитывать только обязательные фиксированные взносы и дополнительный взнос с доходов свыше 300 000 рублей. Добровольные взносы в ФСС и ПФР включать в расходы для уменьшения налогооблагаемой базы нельзя.

Полученные пособия в налоговую базу включать не нужно, т.к. они не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. С пособий, которые облагаются НДФЛ, в ФСС самостоятельно вычтут налог и перечислят его в бюджет.