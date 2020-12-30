Налоговые события января 2021: что платить и куда отчитываться

После новогодних каникул придётся сразу включаться в работу — платежи и отчёты ждать не будут. Собрали для вас главные налоговые даты января.

Налоговые платежи в январе 2021 года

Если пользовались коронавирусными отсрочками, которые уже закончились, не забудьте, что нужно платить по 1/12 части отсроченных налогов каждый месяц.

Налоговая отчётность в январе 2021 года

Обратите внимание: в календаре нет сведений о среднесписочной численности, которые раньше нужно было сдавать до 20 января. С 2021 года этот отчёт отменили. Сведения о среднесписочной численности теперь войдут в состав расчёта по страховым взносам. Начиная с отчётности за 2020 год действует новая форма РСВ, утверждённая Приказом ФНС России № ЕД-7-11/751 от 15 октября 2020 года.

По новой форме нужно сдавать и декларацию по НДС за IV квартал (Приказ ФНС России № ЕД-7-3/591 от 19 августа 2020 г.).

Если с 2021 года вы решили отказаться от УСН или ЕСХН, это нужно сделать до 15 января 2021 года. Для отказа от УСН подайте заявление по форме 26.2-3, для отказа от ЕСХН — по форме 26.1-3. Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в январе статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в сервисе Росстата.