Что делать ИП при переезде в другой регион

В 2021 году из-за отмены ЕНВД и переходу многих предпринимателей на ПСН переезд в регион с более мягким налоговым климатом будет актуален для многих. Рассказываем что при этом нужно сделать самому ИП, что сделают автоматически без его участия, и с какими трудностями можно столкнуться.

Смена налоговой инспекции

Предприниматели всегда числятся в налоговой инспекции по месту прописки. Если ИП переезжает в другой регион, у него меняется и налоговая инспекция. Но ему ничего не нужно делать, чтобы сняться с учёта в старой ИФНС и встать на учёт в новую. Госорганы всё сделают за него сами.

Миграционная служба сообщит в налоговую инспекцию о том, что у вас поменялся адрес, и вас автоматически зарегистрируют в новой ИФНС. Там вы будете числиться с даты регистрации по новому месту жительства.

Из старой и новой налоговой вам пришлют уведомление о снятии с учёта и о постановке на учёт. ИНН у вас останется тот же.

Смена отделений ПФР, ФОМС, ФСС и органа статистики

В ПФР, ФОМС и органах статистики вас перерегистрируют без вашего участия вне зависимости от того, есть ли у вас наёмные сотрудники.

Обратите внимание! В ПФР у вас сменится регистрационный номер, он будет указан в уведомлении, которое вам придёт из ПФР. Также его можно будет посмотреть в выписке из ЕГРИП. Если у вас есть наёмные сотрудники, этот номер вы будете указывать в отчётности за сотрудников.

А вот в ФСС перерегистрироваться придётся самостоятельно, но только если есть наёмные сотрудники или вы заключали договор добровольного страхования с ФСС.

Для этого в течение 15 дней после смены прописки отправьте в старую ФСС заявление (лично, по почте или через Госуслуги):

для ИП-работодателей – форма из приложения 3 к Административному регламенту ФСС от 22 апреля 2019 г. N 215.

для ИП, которые добровольно страховали себя в ФСС для получения больничных и декретных – форма из приложения 3 к Административному регламенту ФСС от 22 апреля 2019 г. N 216.

Из новой ФСС вам пришлют уведомление о регистрации. Регистрационный номер при этом у вас останется прежним, в отличие от номера в ПФР.

Как платить налоги и сдавать отчёты

Тут значение имеет, на какой системе налогообложения вы находитесь.

ОСНО, УСН и ЕСХН

Если вы применяете ОСНО, УСН или ЕСХН, все налоги и взносы вы раньше платили в старую инспекцию, а теперь будете платить в новую. Сдавать отчёты тоже нужно будет в новую инспекцию и фонды.

Внимание! В новом регионе может действовать другая ставка налога. Например, в вашем регионе на УСН «Доходы минус расходы» была стандартная ставка 15%, а там, куда вы переехали, она снижена до 10%. Вы будете платить по новой ставке даже если ваш бизнес остался на прежнем месте в регионе по старому месту жительства.

Причём эта новая ставка будет распространяться на весь календарный год, в котором вы переехали. Даже если вы переехали в декабре, за весь год нужно будет посчитать налог по новой ставке.

Минфин России поясняет, что по отношению ко всему году нужно применять ту ставку, которая действовала на последний день налогового периода (письмо от 9 марта 2016 года № 03-11-11/13037). Если ставка налога на старом месте была выше, и вы платили авансовые платежи, то по итогам года нужно пересчитать по новой ставке, и может быть у вас даже возникнет переплата.

Если ставка была ниже, наоборот, придётся пересчитать налог в большую сторону.

Узнайте заранее о действующих ставках в новом регионе, чтобы не оказалось сюрпризом, что по итогам года нужно доплатить приличную сумму. В таких случаях может оказаться не целесообразно менять прописку.

ПСН

При применении ПСН предприниматель регистрируется в налоговой по месту ведения деятельности и налоги платит туда. В этом случае, если ваш бизнес не переезжает, а остается на прежнем месте, вы будете продолжать платить налог в ту ИФНС, куда вставали на учёт по ПСН. Но в налоговой и фондах по месту прописки вас всё равно зарегистрируют.

Туда же, в ИФНС по месту ведения деятельности, вы будете платить и НДФЛ за сотрудников, если они у вас есть, и сдавать отчёты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (п. 7 ст. 226 НК РФ).

А вот страховые взносы за себя и сотрудников нужно будет перечислять уже в новую налоговую по месту прописки.

Пример. У Василия магазин на патенте в Уфе. Он купил дом в Казани и прописался там, но магазин в Уфе остался. Плату за патент и НДФЛ с зарплаты продавцов Василий будет перечислять в Уфимскую налоговую, туда же сдавать отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. А страховые взносы за себя и за сотрудников — в Казанскую ИФНС по месту прописки. Туда же надо сдавать отчёты по страховым взносам.

А вот если и бизнес Василия на патенте переедет в другой регион, придётся в новой ИФНС покупать другой патент. Но сначала нужно узнать, действует ли там патентная система для этого вида деятельности.

Отчёты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ для ИП с наёмными работниками

Когда после переезда и смены налоговой, в которую вы платите НДФЛ за сотрудников, придёт время сдавать первый 6-НДФЛ или 2-НДФЛ, придётся в новую налоговую сдать по два экземпляра этих отчётов (письмо ФНС от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@).

В первом экземпляре отразите только доходы по старому месту учёта и со старым ОКТМО, а во втором – период, приходящийся на новую ИФНС и с новым ОКТМО.

Что ещё нужно сделать

Переоформите лицензию. Если вы ведёте деятельность по лицензии, то при смене места жительства её надо переоформить (п. 1 ст. 18 закона о лицензировании № 99-ФЗ от 04.05.2011г.). Для переоформления нужно заплатить госпошлину и отправить в лицензирующий орган заявление с оригиналом лицензии, или в электронном виде с ЭЦП. Перерегистрируйте ККТ. Это нужно только если меняется и место расчётов. Для перерегистрации отправьте через личный кабинет на сайте ФНС заявление по форме по КНД 1110061. Если меняется только ваша прописка, а касса применяется на старом месте, перерегистрировать её не нужно. Сообщите о смене адреса банку и контрагентам.

Успешного переезда!