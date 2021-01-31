Как упростить бухгалтерский учёт для малого бизнеса

В отличие от крупных компаний, представители малого бизнеса могут вести упрощённый бухучёт и сдавать всего две формы бухгалтерской отчётности. Рассказываем, что и как можно упростить в бухгалтерском учёте.

Кому можно вести упрощённый бухучёт

Бухучёт обязаны вести все организации, включая малые и микропредприятия. Неважно, какой режим налогообложения они применяют, — даже на упрощёнке у юрлиц нет освобождения от бухгалтерского учёта.

Но п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» разрешает субъектам малого предпринимательства использовать для ведения бухучёта упрощённые способы. В 2021 году это касается организаций, у которых:

среднесписочная численность работников за 2020 г. — не более 100 человек;

доход от предпринимательской деятельности за 2020 г. — не выше 800 млн. руб.;

в уставном капитале доля участия государства, субъектов РФ, муниципалитета, общественных и религиозных организаций и фондов — не более 25%;

доля иностранных компаний и (или) организаций, которые не относятся к малым, не превышает 49%.

Налоговая вносит такие организации в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (реестр МСП). Вновь созданное юрлицо можно считать малым предприятием, если оно соответствует всем критериям за период со дня госрегистрации. В реестр МСП его включат автоматически 10-го числа месяца, следующего после регистрации.

Кроме малых предприятий, упрощённые способы ведения бухучёта и составления бухотчётности могут выбрать некоммерческие организации (НКО) и участники проекта «Сколково».

Согласно п.п. 1 п. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ, у индивидуальных предпринимателей нет обязанности вести бухгалтерию при условии, что они ведут налоговый учёт доходов, расходов и других объектов налогообложения. Но если ИП решит, что ему нужен бухучёт, то может выбрать полный или упрощённый вариант. В любом случае, предпринимателям не надо сдавать в ИФНС бухгалтерскую отчётность.

Какие предприятия не имеют права на упрощённый учёт

Нельзя упрощать бухучёт, если предприятие обязано проводить ежегодный аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчётности. В частности, такая обязанность появляется, если организация:

создана в форме акционерного общества (публичного или непубличного);

выпускает ценные бумаги, которые допущены к торгам;

получила более 800 млн руб. выручки за предыдущий отчётный год;

на 31 декабря предыдущего года отразила в бухгалтерском балансе активы свыше 400 млн руб.

Полный перечень случаев обязательного аудита бухотчётности приведён в п. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Также нельзя пользоваться упрощёнными способами бухучёта жилищным, жилищно-строительным, кредитным потребительским кооперативам и другим организациям, перечисленным в п. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ.

Чем регламентируется упрощённый бухучёт

Особенности ведения бухучёта упрощёнными способами приведены в рекомендациях в области бухучёта.

При упрощённом бухучёте можно не применять некоторые ПБУ и ФСБУ или их отдельные положения, например:

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

ФСБУ 5/2019 «Запасы» — можно не применять микропредприятиям, то есть организациям с годовым доходом до 120 млн руб. и среднесписочной численностью работников не более 15 чел.;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (вступает в силу с 1 января 2022 года, но разрешено применять его с 2021 г.) — можно не принимать во внимание отдельные положения стандарта.

Ведение бухучёта и составление бухотчётности в упрощённой форме

Если организация планирует вести упрощённый бухучёт и пользоваться специальными формами бухотчётности, нужно прописать это в учётной политике. При выборе методов учёта руководствуются требованием рациональности (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации»). Это значит, что нужно проанализировать и выбрать методы, благодаря которым можно сформировать полную и достоверную финансовую отчётность с минимальными затратами.

Способы упрощения бухучёта

Есть три вида упрощённого учёта.

Полный — полноценный бухучёт с применением бухгалтерских регистров учёта имущества и методом двойной записи, то есть одновременным отражением сумм каждой хозоперации по дебету и кредиту взаимосвязанных бухгалтерских счетов. В отличие от классического бухучёта, здесь есть небольшие послабления: сокращённый план счетов, возможность применять кассовый метод учёта доходов и т. д. Этот вид часто используют производственные предприятия на УСН, так как им нужно учитывать много разных хозопераций. В сервисе «Моё дело Профбухгалтер» реализован именно такой вариант — он позволяет тратить на бухучёт меньше времени без потери информативности. По ссылке вы можете получить бесплатный доступ на месяц и оценить удобство сервиса. .Сокращённый — бухучёт методом двойной записи, но без обычных бухгалтерских регистров. Он подходит организациям на УСН с однообразными хозоперациями. Простой — бухучёт без применения двойной записи. Предназначен только для микропредприятий, то есть организаций со среднесписочной численностью работников не более 15 человек и годовым доходом не выше 120 млн руб. Подойдёт тем, у кого мало фактов хозяйственной жизни в месяц (обычно не более 30). В этом случае микропредприятия смогут обходиться без бухгалтерских проводок и просто фиксировать хозоперации в специальном журнале.

Сокращённый план счетов

При упрощённом бухучёте можно сократить обычный план счетов, объединив некоторые счета друг с другом. Например, применять:

для производственных запасов — счёт 10 «Материалы» вместо отдельных счетов 10, 11, 15 и 16;

вместо отдельных счетов 10, 11, 15 и 16; для затрат, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг) — счёт 20 «Основное производство» вместо счетов 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44;

вместо счетов 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44; для готовой продукции и товаров — счёт 41 «Товары» вместо счетов 41, 43, 45;

вместо счетов 41, 43, 45; для дебиторской и кредиторской задолженностей — счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» вместо счетов 71, 73, 75, 76, 79;

вместо счетов 71, 73, 75, 76, 79; для денежных средств в банках — счёт 51 «Расчётные счета» вместо счетов 51, 52, 55, 57;

вместо счетов 51, 52, 55, 57; для капитала — счёт 80 «Уставный капитал» вместо счетов 80, 82 и 83;

вместо счетов 80, 82 и 83; для финансовых результатов — счёт 99 «Прибыли и убытки» вместо счетов 90, 91 и 99.

Рабочий план счетов нужно приложить к учётной политике.

Первичные документы и бухгалтерские регистры

Для ведения бухучёта упрощёнными способами можно самостоятельно разработать подходящие первичные документы (акты, накладные и др.). За основу обычно берут бланки из альбомов унифицированных форм первичных документов и просто удаляют лишние поля или добавляют новые. Главное — сохранить все обязательные реквизиты первичных документов из п. 2 ст. 9 закона 402-ФЗ: наименование и дату документа, название организации, содержание факта хозяйственной жизни, его измерители и их величину, наименование должностей составителей документа, их фамилии и личные подписи.

При сокращённом и простом видах упрощённого учёта можно не вести бухгалтерские регистры имущества. В этом случае все хозоперации заносят в книгу (журнал) учёта фактов хозяйственной жизни.

При полном виде упрощённого бухучёта для регистрации фактов хозяйственной жизни можно разработать свои бланки регистров.

Формы самостоятельно разработанных первичных документов и бухгалтерских регистров закрепляют в учётной политике.

Учёт доходов и расходов

При упрощённом бухучёте организации могут учитывать доходы и расходы кассовым методом, то есть признавать:

доходы — сразу при поступлении оплаты от покупателей и заказчиков;

— сразу при поступлении оплаты от покупателей и заказчиков; расходы — в момент погашения задолженности перед продавцом или исполнителем, при этом товар должен быть поставлен, а услуга оказана (работа выполнена).

Обычно этим упрощением пользуются организации, которые применяют кассовый метод и в налоговом учёте, например, при УСН.

Упрощённая отчётность

При упрощённом бухучёте не обязательно заполнять полный комплект бухгалтерской отчётности. Можно обойтись только бухгалтерским балансом и отчётом о финансовых результатах по специальным формам из приложения № 5 Приказа Минфина № 66н от 02.07.2010. Некоммерческие организации заполняют ещё и третью форму — отчёт о целевом использовании средств.

Сдают упрощённую бухгалтерскую отчётность в свою налоговую инспекцию. Срок сдачи такой же, как и по обычным формам — до 31 марта года, следующего после отчётного.

Начиная с отчётности за 2020 год отчёты принимают только в электронном виде через операторов электронного документооборота.

Благодаря упрощённым способам ведения бухучёта можно значительно снизить нагрузку на бухгалтерию. Ещё больше облегчить работу поможет сервис «Моё дело Профбухгалтер». В нём план счетов и бухотчётность для малого бизнеса упрощённые, а нетиповые факты хозяйственной жизни оформляются бухгалтерскими справками. Бухгалтерская и налоговая отчётность сдаётся в электронном виде прямо из сервиса без использования отдельных ТКС.