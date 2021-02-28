Как снизить налог на имущество и земельный налог

Если у вас в собственности есть земля или имущество, которые оцениваются по кадастровой стоимости, возможно, вы переплачиваете налог. Рассказали о трёх ситуациях, в которых суммы налога можно снизить.

Есть три ситуации, при которых предприниматели по вине государства переплачивают налог на имущество или земельный налог. Иногда в таких случаях они и вовсе не должны платить эти налоги.

Имущество необоснованно включили в кадастровый перечень

Имущество, которое облагается по кадастровой стоимости, перечислено в статье 378.2 НК РФ. Это:

административно-деловые центры, торговые центры (комплексы) и помещения;

нежилые помещения, предназначенные или фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания;

жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершённого строительства, жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения на земельных участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

При этом, согласно НК РФ, административно-деловой центр — это отдельно стоящее здание, которое отвечает хотя бы одному условию:

оно расположено на земельном участке, один из видов разрешённого использования которого предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения;

хотя бы 20 процентов площади предназначено или фактически используется под эти цели.

Аналогичное правило действует для торговых центров. Но этого недостаточно. Должны быть соблюдены еще несколько условий.

Объект недвижимости принадлежит вам на праве собственности или на праве хозяйственного ведения, праве пользования по концессионному соглашению. Региональные власти приняли соответствующий закон. До принятия такого закона в вашем субъекте РФ утвердили результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Уполномоченный орган определил перечень объектов имущества, облагаемых по кадастровой стоимости, направил этот перечень в налоговое управление и разместил его на официальном сайте.

Только при соблюдении этих условий имущество облагается налогом по кадастровой стоимости. Если условия не соблюдаются, спецрежимники вообще не платят налог, а на ОСНО платят со среднегодовой стоимости имущества.

Но иногда власти руководствуются чисто формальными признаками и необоснованно включают имущество в кадастровый перечень. Бывает, что назначение у земли и здания другое, и используется оно в других целях, а в перечень попало.

Пример 1.

Организация разрабатывала парашюты, проводила научные исследования в области парашютостроения и авторский надзор в процессе производства и эксплуатации парашютных систем. Здание, где всё это делали, попало в кадастровый перечень, хотя земельный участок не предназначался для размещения офисов, назначение и фактическое использования здания тоже были другими. Оказалось, что инспекторы включили его в перечень на основе акта обследования здания. Причём на самом деле в здание они даже не заходили, а свои выводы делали по фототаблице фасада здания и поэтажному плану, в котором часть помещений обозначена как кабинет. Суд решил, что само по себе наименование «кабинет» не означает, что помещение является офисом в том смысле, который использует законодательство для налогообложения. Компания выиграла дело и здание исключили из кадастрового перечня (Решение Московского городского суда от 01.04.2019 по делу N 3а-735/2019).

Если вы считаете, что ваше имущество ошибочно попало в кадастровый перечень, отправьте письмо в региональное отделение Минимущества о неправомерном включении в перечень.

В этом письме как можно подробнее опишите имущество: адрес, наименование, как вы его на самом деле используете, на каком участке оно находится. Приложите фотографии помещений, здания и прилегающих территорий, а также копии всех документов, которые могут доказать вашу правоту: выписка из ЕГРН, устав и т.д.

Если эти аргументы убедят местные власти, они вынесут решение об исключении имущества из перечня. Если не исключат, а вы уверены в своей правоте, можно обратиться в суд.

Кадастровая стоимость имущества или земли завышена

Оценка стоимости имущества или земельных участков, которую массово проводят государственные специалисты, не всегда бывает объективной и не учитывает индивидуальные особенности объектов. Кадастровая стоимость часто завышена по сравнению с рыночной. Соответственно, вы платите больше, чем должны.

Если это ваш случай — вы можете оспорить кадастровую стоимость. Если это удастся, вы не только будете платить меньше в будущем, но и сможете вернуть переплату за последние три года.

По данным Росреестра, за 9 месяцев 2020 года в судах рассмотрели 6 198 исков по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Подавляющее большинство исков касалось установления кадастровой стоимости в размере рыночной. 5 934 исков суды удовлетворили. В результате суммарно кадастровую стоимость спорных объектов снизили на 136,427 млрд. руб. (53,2 %).

Чтобы узнать, стоит ли затевать процесс пересмотра, закажите оценку имущества или земельных участков у независимых экспертов. Если окажется, что кадастровая стоимость завышена, обратитесь либо в комиссию территориального подразделения Росреестра, либо сразу в суд. Раньше до суда нужно было обязательно сначала обратиться в комиссию. Сейчас такого требования нет, при желании можно идти сразу в суд.

Кадастровая стоимость может быть завышена ещё и из-за того, что при оценке использовали недостоверные сведения об объекте, в том числе из-за технической или кадастровой ошибки. Например, площадь помещения 250 квадратных метров, а в сведениях указано 300 метров. В таких случаях тоже нужно обращаться в Росреестр для исправления данных, или в суд.

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно с помощью электронного сервиса Росреестра.

Имейте в виду, что оспорить можно только действующую кадастровую стоимость. Госорганы периодически проводят переоценку. Сейчас оценку проводят не чаще одного раза в 3 года, но не реже одного раза в 5 лет (не чаще одного раза в 2 года в городах федерального значения). С 2022 года землю будут переоценивать каждые 4 года, а с 2023 года и недвижимость.

Если кадастровая стоимость вашего имущества или земли была завышена, но власти уже провели новую оценку, оспорить старую стоимость и вернуть переплату по налогу вы не сможете. Поэтому, если сейчас видите, что кадастровая стоимость завышена, не тяните с обращением в суд или комиссию. Главное — успеть подать заявление до переоценки. Если все получится, вы сможете вернуть переплату за всё время, пока действовала оспоренная стоимость, но только в пределах трёх лет.

Оспорив кадастровую стоимость, можно снизить и арендные платежи, если вы арендуете муниципальное имущество и плата зависит от кадастровой стоимости.

Пример 2.

Завод металлоконструкций арендовал земельный участок, который был в муниципальной собственности. Арендные платежи считали от кадастровой стоимости. Обратившись в суд, компания добилась снижения кадастровой стоимости со 109 до 33 миллионов рублей. Соответственно уменьшились и арендные платежи (постановление ВС Республики Татарстан по делу № 3А-401/2019).

Кадастровая стоимость включает НДС

Если налог считают со стоимости, которая включает НДС, получается двойное налогообложение. Верховный суд считает, что так быть не должно (Определения от 15 февраля 2017 г. по делу № 5-КГ17-258 и от 9 августа 2018 г. по делу № 5-КГ18-96) и что НДС из кадастровой стоимости в целях исчисления налога на имущества надо исключать.

Судебная практика по этом вопросу неоднозначная, но можно попытаться добиться, чтобы НДС из стоимости исключили. Сделать это получится только при оспаривании самой кадастровой стоимости. Попросите оценщика выделить НДС и при оспаривании проследите, чтобы судебная экспертиза тоже в своём отчёте выделила НДС и чтобы в ЕГРН внесли новую стоимость без НДС. Самостоятельно вычитать НДС при расчёте налога нельзя, его нужно считать строго со стоимости, отражённой в ЕГРН (письмо Минфина от 19 ноября 2018 г. № БС-4-21/22415@).

Выводы

Вы можете снизить платежи по налогу на имущество или землю, если перепроверите, справедливая ли стоимость отражена в кадастровых данных, и оспорите завышенную стоимость в специальной комиссии или в суде. Иногда имущество и вовсе необоснованно включают в кадастровый перечень, и можно добиться его исключения.