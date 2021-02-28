Электронная сдача отчётности в 2021 году

С 2021 года все налогоплательщики будут сдавать бухгалтерскую отчётность только в электронном виде. Но по другим видам отчётности ещё остались послабления. Рассказали, в каких случаях отчитаться можно только в электронном виде, а когда ещё можно сдавать отчёты на бумаге.

Бухгалтерская отчётность

Бухгалтерскую отчётность с 2021 года все без исключения организации сдают только в электронном виде. В 2020 году малый бизнес ещё мог отчитываться на бумаге, с 2021 года электронная бухотчётность становится обязательной для всех.

Для сдачи бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения налогоплательщик обязан использовать электронные файлы, утвержденные:

Датой сдачи бухгалтерской отчётности и аудиторского заключения считается дата, указанная в квитанции о приёме. Эту квитанцию налоговая инспекция направит организации в течение одного рабочего дня после получения отчётности.

Налоговая инспекция откажет в приёме документов если:

файлы представлены не по форматам, которые утверждены налоговой службой;

они не подписаны усиленной квалифицированной подписью;

бухотчётность ошибочно послана в другую налоговую инспекцию, а не в ту, где организация состоит на учёте.

Если налоговая инспекция обнаружит эти ошибки, то обязана отправить организации уведомление об отказе в приеме документов. Срок отправки — один рабочий день с даты получения отчётности и заключения. Организации нужно исправить ошибки и снова послать документы в налоговую инспекцию.

Налоговая отчётность

Налоговую отчётность в электронном виде согласно статье 80 НК РФ сдают все налогоплательщики, у которых среднесписочная численность превышает 100 человек. Крупнейшие налогоплательщики тоже отчитываются только по ТКС.

Есть исключения, когда отчитываться нужно в электронном виде и тем, у кого численность менее 100 сотрудников.

Декларации по НДС. Её всегда сдают только в электронном виде, в том числе уточненные декларации. Из этого правила есть исключения. Подавать декларации на бумаге могут:

налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС и не ведут посреднической деятельности с оформлением счетов-фактур от своего имени (п. 5 ст. 174 и п. 3 ст. 80 НК). Налоговые агенты – покупатели вторсырья под это исключение не подпадают. Они сдают декларации в электронном виде;

правопреемники организаций, работающие на спецрежиме;

иностранные организации, которые оказывают в России электронные услуги, и иностранные налоговые агенты.

Формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и расчёт по страховым взносам. Сдать эти отчёты на бумаге можно только если в отчётном периоде тех, кому начисляли выплаты, было до 10 человек. Все остальные работодатели должны сдавать эти отчёты в электронном виде (абз. 6 п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК РФ).

Обратите внимание! С 2021 года форму 2-НДФЛ объединили с 6-НДФЛ. При сдаче отчётности за 2020 год нужно подать как обычно две формы: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, а уже с отчёта за 2021 год нужно будет сдавать только 6-НДФЛ.

Формы 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, СЗВ-ТД. Если эти отчёты предоставляют на 25 и более человек, их нужно сдавать строго в электронном виде. Возможно, что в 2021 году это правило изменится. Минтруд подготовил законопроект, в котором предлагает обязать работодателей сдавать электронные отчёты, если сотрудников больше 10.

Статистическая отчётность

Организации и ИП пока ещё могут сами выбирать способ отправки статотчётности — на бумаге или в электронном виде. Однако, если примут законопроект № 1024255-7 всем, кто не относится к малому бизнесу, придётся сдавать отчёты в Росстат исключительно в электронной форме. Малый бизнес в 2021 году ещё сможет отчитаться в органы статистики на бумаге, но с 2022 года электронная статотчётность может стать обязательной для всех.

Что будет, если нарушить способ сдачи отчётности

Налоговая отчётность. За бумажный отчёт вместо электронного в статье 119.1 НК РФ предусмотрен штраф в 200 рублей за каждый документ.

Но этот штраф не распространяется на форму 2-НДФЛ. Дело в том, что штраф в 200 рублей предусмотрен для деклараций или расчётов, а 2-НДФЛ не является ни тем, ни другим, и штрафовать по статье 119.1 НК РФ за неё не могут (письмо ФНС России от 16.03.2020 № БС-4-11/4531).

А вот отказать в приёме декларации налоговики не смогут, даже если вы отчитались на бумаге, хотя должны в электронном виде. Ваша отчётность всё равно будет считаться сданной. Исключение — декларация по НДС. На основании п. абз. 4 п. 5 ст. 174 НК РФ, если вы сдадите декларацию на бумаге, хотя должны в электронном виде, она будет считаться непредставленной. И штрафовать за это будут как за непредставление отчёта по статье 119 НК РФ.

Если вы сдадите декларацию (кроме НДС) в бумажном виде, вместо электронного, и при этом позже положенного срока, налоговики оштрафуют вас одновременно по двум статьям 119 и 119.1. Тогда придётся заплатить два штрафа:

200 рублей за нарушения способа сдачи;

5% от неуплаченной суммы налога, подлежащей к уплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.

Пенсионный фонд. За форму СЗВ-ТД в 2020 году штрафы отсутствуют. За неверный формат СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ компания заплатит штраф в 1 000 рублей. Это следует из абз. 3 п. 2 статьи 8 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ и из Федерального закона от 29.12.2015 N 385-ФЗ.

ФСС. За несоблюдение порядка представления расчёта по форме 4-ФСС в электронном виде страхователь может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 руб. (п. 2 ст. 26.30 Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г.)

Бухгалтерскую отчётность в бумажном виде в налоговой не примут. А вот штрафы за неверный формат отчётов по статистике и бухотчётности пока не установлены.