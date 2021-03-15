Изменения в заполнении форм налоговой и бухгалтерской отчётности с 2021 года

Март — месяц отчётов. С 2021 года из-за изменений в законодательстве обновились многие формы отчётности. Рассказываем, какие отчёты нужно сдавать на новых бланках и что именно в них поменялось.

Декларация по НДС

Форму изменили приказом ФНС № ЕД-7-3/591@ от 19.08.2020. Впервые сдать обновлённую декларацию нужно за 4 квартал 2020 г. Вот что изменилось.

На титульном листе больше нет строки с ОКВЭД. В разделе 1 появились строки 085, 090, 095 для плательщиков НДС, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Добавили новые коды операций, в частности, для безвозмездной передачи недвижимости государству. Разъяснили, как заполнять на титульном листе «Номер корректировки»: в уточнёнке его нельзя проставлять, если первичная декларация ещё не принята. Номера корректировок должны идти последовательно: «1--», «2--», «3--» и т. д.

Декларация по налогу на прибыль

С отчёта за 2020 год действует обновлённая форма декларации. Новую редакцию утвердили приказом ФНС № ЕД-7-3/655@ от 11.09.2020. Вот что изменилось.

В листе 02 строки 350 и 351 объединили в один подраздел и добавили новый блок — для участников специальных инвестиционных контрактов (строки 352, 353, 357–359). Появились новые коды признака налогоплательщика: «15» и «16» — для организаций с льготными тарифами из п. 1.8-1 и 1.8-2 ст. 284 НК РФ, «17» — для IT-компаний, «18» — для резидентов Арктической зоны РФ и др. В приложении № 7 к листу 02 в раздел А добавили строку 017, а в раздел Г — 024. Они нужны для заполнения сумм инвестиционного налогового вычета из п. 2 и 3 ст. 286.1 НК РФ. В листе 04 появился новый код «09» для доходов, полученных акционерами, участниками или правопреемниками от распределения имущества при ликвидации организации. Уточнили название листа 08 и ввели новый код «6» для вида корректировки по результатам взаимосогласительной процедуры (п. 1 ст. 105.18-1 НК РФ). Поменяли приложение № 2 к декларации. Теперь в нём отражают доходы и расходы, налоговую базу и исчисленный налог, связанные с выполнением соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

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Расчёт по страховым взносам

Обновлённую форму РСВ в редакции Приказа ФНС России № ЕД-7-11/751 от 15.10.2020 начинают применять с отчётности за 2020 год. Вот что изменилось.

На титульном листе появилась строка для среднесписочной численности. Добавили новые коды тарифа плательщика, которые нужно указывать отчёте за 2020 год в строках 001 приложений 1 и 2 к разделу 1:«20» – для организаций и ИП из реестра МСП; «21» – для субъектов МСП, которых освободили от уплаты страховых взносов за 2 квартал 2020 года. Для IT-компаний ввели новый код тарифа плательщика «22» и несколько кодов категорий застрахованных лиц. Добавили приложение № 5.1, которое нужно заполнять IT-компаниям начиная с отчёта за 1 квартал 2021 год.

Отчёт о среднесписочной численности

С 2021 года сдавать сведения о среднесписочной численности за предшествующий год больше не нужно. Отчёт отменили приказом ФНС № ЕД-7-11/751@ от 15.10.2020.

С отчётности за 2020 год среднесписочная численность работников указывается в расчёте по страховым взносам (РСВ), поэтому лишнюю форму убрали.

Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Форму 2-НДФЛ за 2020 год нужно было сдать в последний раз (пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона № 325-ФЗ от 29.09.2019). С отчётности за 2021 год её объединили с ежеквартальным расчётом 6-НДФЛ. Новую форму утвердили приказом ФНС № ЕД-7-11/753 от 15.10.2020. Вот что изменилось.

Раздел 1 теперь называется «Данные об обязательствах налогового агента». В нём указывают сроки перечисления и суммы НДФЛ. Появилась строка для налога, удержанного за последние 3 отчётных месяца. Даты получения и удержания НДФЛ больше не указывают. Раздел 2 — обобщённая информация об исчисленном, удержанном и перечисленном налоге. Появились строки для доходов по трудовым и гражданско-правовым договорам. В оба раздела добавили поле для КБК, так как в 2021 году появился ещё один код — для уплаты НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. по повышенной ставке 15 %. Для каждого КБК нужно заполнять отдельные разделы. Приложение к расчёту — это справки 2-НДФЛ. Их заполняют при составлении отчёта за календарный год.

Декларации по транспортному и земельному налогам

С 2021 года их отменили (Федеральный закон № 63-ФЗ от 15.04.2019). За 2020 год отчитываться по транспортному и земельному налогам уже не надо. Организации будут получать из налоговой сообщения с рассчитанными суммами налогов.

Но не нужно дожидаться информации от ИФНС, чтобы оплатить. Если вы не получили сообщение, рассчитайте налоги самостоятельно. Сроки уплаты теперь одинаковы для всех регионов:

налог за год — не позднее 1 марта следующего года;

— не позднее 1 марта следующего года; авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным кварталом. С учётом переносов из-за выходных дней в 2021 году это 30.04.2021, 02.08.2021 и 01.11.2021.

У организаций появилась новая обязанность — отправлять в ИФНС сообщение о наличии транспортных средств и (или) земельных участков. Это нужно сделать, если налоговики не прислали сообщения с суммами налогов.

Форма сообщения утверждена приказом ФНС № ЕД-7-21/124@ от 25.02.2020. К нему нужно приложить копии документов, подтверждающие право владения транспортом и (или) земельным участком.

Срок подачи – до 31 декабря года, следующего за истёкшим налоговым периодом. За нарушение – штраф 20 % от неуплаченной суммы налога с объекта, о котором надо было сообщить.

Декларация по налогу на имущество организаций

Новая редакция формы утверждена приказом ФНС России № КЧ-7-21/889 от 09.12.2020 и вступает в силу 15 марта 2021 года. Действует с отчёта за 2020 год. Срок сдачи декларации — не позднее 30 марта 2021 года. Вот что изменилось.

В раздел 1 добавили строку 005 «Признак налогоплательщика». Она нужна, чтобы определить, был ли у организации в 2020 году перенос сроков уплаты налога и авансовых платежей из-за коронавируса. Если сроки продлевали по нормативным актам Правительства, ставят «1». Если по региональному законодательству — «2». Остальные указывают признак «3». В разделах 1–3 появилась строка 007 «Признак СЗПК». Если налог и авансы рассчитаны по недвижимости, связанной с выполнением соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ставят «1». Если не связаны с СЗПК — «2». Добавили раздел 4. В нём нужно указать информацию о среднегодовой стоимости движимого имущества, которое учитывают в бухучёте как основные средства. В приложении № 6 к порядку заполнения увеличили список кодов налоговых льгот, в том числе для организаций из реестра МСП, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

Бухгалтерская отчётность

Начиная с отчётности за 2020 год стала обязательной обновлённая форма отчёта о финансовых результатах. Изменения утвердили приказом Минфина № 61н от 19.04.2019. Вот что изменилось.

Строка 2410 теперь называется «Налог на прибыль». Убрали строки 2421, 2430 и 2450, но добавили новые:

2411 — «Текущий налог на прибыль»;

2412 — «Отложенный налог на прибыль»;

2530 — «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Организации, у которых есть право на упрощённый бухучёт, могут применять специальную форму отчёта о финансовых результатах из приложения № 5 Приказа Минфина № 66н от 02.07.2010. Но в строку «Налоги на прибыль (доходы)» им тоже нужно включать текущий и отложенный налог.

Другие формы бухотчётности тоже изменились, но незначительно:

коды ОКВЭД заменили на ОКВЭД 2;

убрали единицу измерения «млн руб.», заполнять отчёт нужно только в тысячах рублей;

в бухгалтерский баланс добавили строку, в которой нужно отметить, подлежит ли организация обязательному аудиту.

Начиная с отчёта за 2020 год бухотчётность нужно сдавать только в электронном виде через операторов ЭДО. Это касается всех организаций, включая субъекты малого предпринимательства. Срок сдачи — до 31 марта 2021 г.

Статистическая отчётность

В 2021 году Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение. Все без исключения представители малого бизнеса сдают отчёты, утверждённые приказом Росстата № 469 от 17.08.2020:

ИП — по форме 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год»;

— по форме 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год»; организации — по форме МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год».

Это разовые отчёты. Срок сдачи — до 1 мая 2021 г., если отправлять отчётность через портал госуслуг. При других способах сдачи нужно отчитаться до 1 апреля 2021 г. (приказ Росстата № 864 от 30.12.2020). Для сдачи статистической отчётности можно воспользоваться бесплатным сервисом интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Статистическую отчётность теперь нужно сдавать только по электронным каналам связи через операторов ЭДО (Федеральный закон № 500-ФЗ от 30.12.2020). Отчитаться на бумаге смогут только субъекты малого предпринимательства. Для них электронная статотчётность станет обязательной с 1 января 2022 г.