Новая форма СЗВ-М: что изменилось и как заполнять

С отчёта за май 2021 года действует обновлённая форма отчёта СЗВ-М. Впервые сдать её на новом бланке нужно не позднее 15 июня. Рассказываем про изменения в форме и порядке заполнения СЗВ-М.

Что изменилось в бланке

Новая форма СЗВ-М приведена в приложении № 1 к Постановлению Правления ПФ РФ № 103п от 15.04.2021.

В разделе 1 «Реквизиты страхователя» вместо краткого наименования организации теперь можно написать полное или сокращённое.

В разделе 3 «Тип формы (код)» вместо сокращенных «исхд», «доп» или «отмн» нужно указывать полностью:

«Исходная» — если сдаёте СЗВ-М за отчётный период (месяц) впервые;

«Дополняющая» — если нужно дополнить ранее принятый фондом отчёт;

«Отменяющая» — для отмены принятых ошибочных сведений.

Также из бланка убрали все пояснения к разделам. Их перенесли в отдельное приложение № 2 «Порядок заполнения формы СЗВ-М».

Как заполнить СЗВ-М с учётом изменений

Правила заполнения в целом не изменились, но есть нюансы:

в строке «Полное или сокращённое наименование» вписывают название организации как в учредительных документах. Оно может быть и на латинице;

в разделе 4 «Сведения о застрахованных лицах» фамилию, имя, отчество работников заполняют в именительном падеже. Нельзя ничего сокращать и писать инициалы;

в графе «№ п/п» нумерация должна быть сквозной — по возрастанию без пропусков и повторов (1, 2, 3, 4 и т. д.);

11-значный СНИЛС заполняют в формате XXX–XXX–XXX–CC или XXX–XXX–XXX CC;

ИНН работника заполняют, если у работодателя есть эта информация. Если нет, графу оставляют пустой.

В порядке заполнения теперь чётко прописано, что в СЗВ-М нужно включать застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование согласно ст. 7 закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 г. Это значит, что заполнить СЗВ-М нужно и на руководителя организации — единственного учредителя, даже если с ним нет трудового договора. В старом бланке было только пояснение о том, что включать в отчёт нужно тех, с кем заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Образец заполнения новой формы СЗВ-М

Ответы на часто задаваемые вопросы по заполнению СЗВ-М

Нужно ли заполнять СЗВ-М на работников, которым не начисляли и не выплачивали зарплату?

Если в организации или у ИП числятся работники, их нужно включить в СЗВ-М, даже если за отчётный месяц не было начислений, выплаты зарплаты и уплаты страховых взносов. Главное, что с физлицом заключён трудовой или гражданско-правовой договор, который действовал хотя бы один день.

Как заполнить СЗВ-М, если нет работников, а есть директор без зарплаты?

Если нет наёмных сотрудников, СЗВ-М сдают на директора — единственного учредителя. Даже если он работает без трудового договора и зарплаты, то всё равно состоит с организацией в трудовых отношениях. То есть считается застрахованным лицом в системе ОПС и на него тоже подают сведения по форме СЗВ-М (п. 14 Порядка заполнения).

Можно ли сдать СЗВ-М раньше окончания месяца?

Последний день подачи формы СЗВ-М — 15-ое число месяца, следующего за отчётным. Но в законодательстве нет запрета сдавать её досрочно. То есть СЗВ-М за июнь можно сдать в этом же месяце, не дожидаясь его окончания.

Но после досрочной сдачи могут появиться новые сведения. Например, до окончания месяца приняли нового сотрудника. Тогда информацию в принятом отчёте придётся уточнить и подать СЗВ-М с типом формы «Дополняющая». Сделать это нужно до истечения срока сдачи отчёта.

Как заполнить дополняющую форму СЗВ-М

В разделе 3 «Тип формы (код)» нужно написать «Дополняющая». Реквизиты и отчётный период заполняют как в уже принятой исходной СЗВ-М. В дополняющую форму не нужно переносить информацию из исходного отчёта. Вносите только данные на сотрудников, которых недостаёт в первом отчёте.