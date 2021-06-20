Новая форма СЗВ-М: что изменилось и как заполнять

С отчёта за май 2021 года действует обновлённая форма отчёта СЗВ-М. Впервые сдать её на новом бланке нужно не позднее 15 июня. Рассказываем про изменения в форме и порядке заполнения СЗВ-М.
Что изменилось в бланке
Новая форма СЗВ-М приведена в приложении № 1 к Постановлению Правления ПФ РФ № 103п от 15.04.2021.
В разделе 1 «Реквизиты страхователя» вместо краткого наименования организации теперь можно написать полное или сокращённое.
В разделе 3 «Тип формы (код)» вместо сокращенных «исхд», «доп» или «отмн» нужно указывать полностью:
- «Исходная» — если сдаёте СЗВ-М за отчётный период (месяц) впервые;
- «Дополняющая» — если нужно дополнить ранее принятый фондом отчёт;
- «Отменяющая» — для отмены принятых ошибочных сведений.
Также из бланка убрали все пояснения к разделам. Их перенесли в отдельное приложение № 2 «Порядок заполнения формы СЗВ-М».
Как заполнить СЗВ-М с учётом изменений
Правила заполнения в целом не изменились, но есть нюансы:
- в строке «Полное или сокращённое наименование» вписывают название организации как в учредительных документах. Оно может быть и на латинице;
- в разделе 4 «Сведения о застрахованных лицах» фамилию, имя, отчество работников заполняют в именительном падеже. Нельзя ничего сокращать и писать инициалы;
- в графе «№ п/п» нумерация должна быть сквозной — по возрастанию без пропусков и повторов (1, 2, 3, 4 и т. д.);
- 11-значный СНИЛС заполняют в формате XXX–XXX–XXX–CC или XXX–XXX–XXX CC;
- ИНН работника заполняют, если у работодателя есть эта информация. Если нет, графу оставляют пустой.
В порядке заполнения теперь чётко прописано, что в СЗВ-М нужно включать застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование согласно ст. 7 закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 г. Это значит, что заполнить СЗВ-М нужно и на руководителя организации — единственного учредителя, даже если с ним нет трудового договора. В старом бланке было только пояснение о том, что включать в отчёт нужно тех, с кем заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.
Образец заполнения новой формы СЗВ-М
Ответы на часто задаваемые вопросы по заполнению СЗВ-М
Нужно ли заполнять СЗВ-М на работников, которым не начисляли и не выплачивали зарплату?
Если в организации или у ИП числятся работники, их нужно включить в СЗВ-М, даже если за отчётный месяц не было начислений, выплаты зарплаты и уплаты страховых взносов. Главное, что с физлицом заключён трудовой или гражданско-правовой договор, который действовал хотя бы один день.
Как заполнить СЗВ-М, если нет работников, а есть директор без зарплаты?
Если нет наёмных сотрудников, СЗВ-М сдают на директора — единственного учредителя. Даже если он работает без трудового договора и зарплаты, то всё равно состоит с организацией в трудовых отношениях. То есть считается застрахованным лицом в системе ОПС и на него тоже подают сведения по форме СЗВ-М (п. 14 Порядка заполнения).
Можно ли сдать СЗВ-М раньше окончания месяца?
Последний день подачи формы СЗВ-М — 15-ое число месяца, следующего за отчётным. Но в законодательстве нет запрета сдавать её досрочно. То есть СЗВ-М за июнь можно сдать в этом же месяце, не дожидаясь его окончания.
Но после досрочной сдачи могут появиться новые сведения. Например, до окончания месяца приняли нового сотрудника. Тогда информацию в принятом отчёте придётся уточнить и подать СЗВ-М с типом формы «Дополняющая». Сделать это нужно до истечения срока сдачи отчёта.
Как заполнить дополняющую форму СЗВ-М
В разделе 3 «Тип формы (код)» нужно написать «Дополняющая». Реквизиты и отчётный период заполняют как в уже принятой исходной СЗВ-М. В дополняющую форму не нужно переносить информацию из исходного отчёта. Вносите только данные на сотрудников, которых недостаёт в первом отчёте.