Как изменится порядок работы с электронными подписями с 1 июля 2021 года

Закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ существенно меняет порядок работы с электронными подписями, некоторые изменения вступают в силу уже с 1 июля 2021 года. ЭП будет выдавать налоговая, удостоверяющих центров станет меньше, а должностным лицам компании придётся оформлять отдельные подписи и электронные доверенности. Об этих и других изменениях — в нашем материале.

Где получать электронные подписи после 1 июля 2021 года

С 1 января 2022 года ФНС будет выдавать бесплатные электронные подписи для коммерческих и некоммерческих организаций, ИП и нотариусов. ЭП для бюджетников будет выдавать Федеральное казначейство, а для финансовых организаций — ЦБ РФ.

По-прежнему можно будет купить подпись в удостоверяющих центрах, но только тех, которые соответствуют новым повышенным требованиям.

Электронные подписи от ФНС

Для «бесшовного» перехода на новый регламент ФНС будет выдавать бесплатные подписи бизнесменам уже с 1 июля 2021 года.

Это будут квалифицированные электронные подписи (КЭП). С юридической точки зрения КЭП — это полный аналог собственноручной подписи руководителя компании или индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 6 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Руководитель фирмы или ИП смогут использовать её для любых хозяйственных операций: документооборота с контрагентами, сдачи отчетности, подписания кадровых документов, участия в госзакупках и т.п.

Электронная подпись, полученная в ФНС, будет действовать 15 месяцев.

Для оформления КЭП руководитель компании или индивидуальный предприниматель должен лично прийти в свою ИФНС со следующими документами.

Заявление на получение КЭП. Документ, удостоверяющий личность. Свидетельство СНИЛС.

Практического опыта выдачи электронных подписей у налоговиков пока нет. Поэтому, чтобы избежать очередей и других проблем при оформлении КЭП, лучше заранее позвонить в свою ИФНС, выяснить детали и записаться на приём.

Типовая форма заявления на получение КЭП не разработана, но в соответствии с п. 23 Порядка, утверждённого приказом ФНС РФ от 30.12.2020 № ВД-724/982@, в этом заявлении должны быть следующие данные.

Наименование юридического лица, если заявление подает руководитель компании. ФИО заявителя — руководителя юридического лица, или ФИО индивидуального предпринимателя. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и номер СНИЛС руководителя или ИП. ИНН юридического лица или ИП. ОГРН для организации или ОГРНИП для ИП. Адрес электронной почты заявителя.

Согласно информации, размещенной на сайте ФНС, с 1 июля 2021 года руководители организаций и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС проверит данные налогоплательщика и в течение пяти дней после завершения проверки выдаст ЭП. Это бесплатно, но нужно купить за свой счёт и принести в налоговую носитель информации (токен), который соответствует требованиям ФСБ (приказ от 27.12.2011 № 796). Купить его можно в удостоверяющем центре (УДЦ) или непосредственно у производителей. Стоимость носителя для ЭЦП в зависимости от модели составляет в среднем от 1 500 до 3 000 рублей. На один носитель можно записать несколько ЭЦП.

Внешне токен для ЭЦП напоминает обыкновенную флешку. Отличие в том, что на токене установлено специальное программное обеспечение, которое обеспечивает защиту подписи от изменений и ограничение доступа к ней с помощью пароля.

Наиболее известные носители в России — это продукты линейки «Рутокен». Но можно пользоваться и другими моделями токенов. Для подстраховки уточните в своей ИФНС, какие именно модели примут для записи ЭЦП.

Электронные подписи от удостоверяющих центров

С 1 июля 2021 электронную подпись можно получить только в тех УДЦ, которые пройдут аккредитацию по новым правилам.

Требования к УДЦ существенно ужесточились. В частности, минимальный размер уставного капитала увеличен с 7 млн руб. до 1 млрд руб. Также усложнена и сама процедура прохождения аккредитации. В июне 2021 года в РФ действует около 400 УДЦ, но по оценкам специалистов подтвердить соответствие новым правилам смогут не более 15-20 из них.

Перед тем, как обратиться в УДЦ за подписью, проверьте, есть ли он в списке аккредитованных центров, который размещён на портале Минцифры.

С 1 января 2022 года юридические лица и ИП смогут получать ЭП только в ФНС или в одном из УДЦ, который получит статус доверенного лица ФНС. Физлица с 1 июля 2021 года будут получать подписи в УДЦ, которые пройдут аккредитацию по новым правилам. Стоимость ЭП для физического лица с учетом покупки носителя составляет в среднем от 1 000 до 2 500 рублей на год.

Что будет с действующими электронными подписями

ЭП юридических лиц или ИП, которые выданы коммерческими УДЦ, прекратят своё действие 1 января 2022 года. Если срок действия ЭП заканчивается в июне-июле 2021 года, есть два варианта.

Сразу получить новую ЭЦП в ФНС, обратившись туда после 1 июля 2021 года. Но здесь могут быть проблемы, связанные с большими очередями и неотработанным процессом выдачи в целом. Получить электронную подпись в одном из коммерческих УДЦ, которые подтвердят своё соответствие новым правилам. Но такая подпись будет действовать только до конца 2021 года, а потом придётся получать новую в ФНС, зато это можно будет сделать уже в спокойном режиме и после сдачи квартальной отчётности.

Не исключено, что срок действия электронных подписей, выданных после 1 июля 2021 года УДЦ, прошедшими аккредитацию по новым правилам, продлят и на 2022 год. Но это только предположение, пока официальных разъяснений на эту тему нет.

Если имеющаяся подпись действует до конца 2021 года, целесообразнее сразу в плановом порядке получить новую в ФНС. Тогда точно не будет проблем, связанных с досрочным прекращением действия новой ЭП.

Электронная подпись для главбухов и других ответственных лиц

С 1 января 2022 года электронную подпись организации или ИП смогут использовать только руководитель организации или сам ИП.

Для других ответственных лиц, например, заместителя директора или главбуха, нужно будет купить личную электронную подпись физлица в тех УДЦ, которые останутся на рынке после аккредитации по новым правилам, и оформить специальную электронную доверенность. Такую доверенность нужно будет выдать всем должностным лицам, которые имеют право подписи, кроме руководителя организации или самого ИП.

Ответственные лица лица будут прилагать доверенность к пакету электронных документов при каждом использовании личной ЭЦП от имени компании или ИП. Форма доверенности пока не утверждена, есть только проект постановления Правительства.