Что такое налоговый и отчётный периоды

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, с какой периодичностью рассчитываются налоги, чем отчётный период отличается от налогового и почему не беспокоить бухгалтера в отчётный период означает не беспокоить его никогда.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Очередной выпуск налогового ликбеза. Сегодня разберемся с понятиями налогового и отчётного периодов. Их определяет ст. 55 НК РФ.

Налоговый период — период времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчётных периодов.

Например, по налогу на прибыль организаций налоговый период — год, отчётные — первый квартал, полугодие и 9 месяцев. То есть с периодичностью 1 раз в квартал нужно отчитываться и платить авансовый платеж, а по итогом года определять окончательную сумму налога. А по НДС отчётный и налоговый периоды совпадают — это кварталы.

Подчеркну: отчетный период — это не период, когда сдается отчётность, а период, за который она сдается. Почему-то первая трактовка очень распространена среди бухгалтеров. «Не беспокоить, у меня отчётный период!» — знакомо? Можете смело отвечать, что отчётный период у тебя закончился, начался период подготовки отчётности.

Налоговый и отчётные периоды определяются за календарные отрезки времени. Год — это календарный год с 1 января по 31 декабря, а не 12 месяцев с какой-то даты.

Налоговые и отчётные периоды для федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС). Налоговый период — квартал. Отчётный период — квартал (ст. 163 НК РФ).

Акцизы. Налоговый период — месяц. Отчётный период — месяц (ст. 192 НК РФ).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговый период — год. Отчётный период — год (ст. 216 НК РФ).

Налог на прибыль организаций. Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев года либо месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания года в зависимости от того, как определяется авансовый платеж по налогу (ст. 285 НК РФ).

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Налогового периода как такового нет — сумма сборов рассчитывается и уплачивается при получении разрешения на добычу (ст. 333.5 НК РФ).

Водный налог. Налоговый период — квартал. Отчётный период — квартал (ст. 333.11 НК РФ).

Государственная пошлина. Налогового периода как такового нет — сумма пошлины рассчитывается и уплачивается при обращении для совершения юридически значимых действий (ст. 333.18 НК РФ).

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев года (ст. 333.53 НК РФ).

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговый период — месяц. Отчётный период — месяц (ст. 341 НК РФ).

Налоговые и отчётные периоды для региональных налогов

Транспортный налог. Налоговый период — год. Отчётные периоды для юрлиц — первый квартал, второй квартал, третий квартал, для физлиц — год (ст. 360 НК РФ).

Налог на игорный бизнес. Налоговый период — месяц. Отчётный период — месяц (ст. 368 НК РФ).

Налог на имущество организаций. Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев, если налоговая база — это остаточная стоимость, и первый квартал, второй квартал, третий квартал, если налоговая база — это кадастровая стоимость (ст. 379 НК РФ).

Налоговые и отчётные периоды для местных налогов

Земельный налог. Налоговый период — год. Отчётные периоды для юрлиц — первый квартал, второй квартал, третий квартал, для физлиц — год (ст. 393 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц. Налоговый период — год. Отчётный период — год (ст. 405 НК РФ).

Торговый сбор. Вместо налогового периода установлен период обложения — год (ст. 414 НК РФ).

Для страховых взносов аналогом налогового периода служит расчётный период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев (ст. 423 НК РФ).

Налоговые и отчётные периоды для специальных налоговых режимов

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налоговый период — год. Отчётный период — полугодие (ст. 346.7 НК РФ).

Упрощённая система налогообложения (УСН). Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев (ст. 346.19 НК РФ).

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Здесь нет своего налогового периода, потому что нет отдельного объекта налогообложения. Этот спецрежим подразумевает особый порядок расчёта налогов по ОСНО и возможное освобождение от уплаты региональных и местных налогов. Налоговые и отчётные периоды тоже зависят от конкретных налогов (глава 26.4 НК РФ).

Патентная система налогообложения (ПСН). Налоговый период — по умолчанию год, но если патент выдан на срок меньше года, то налоговый период равен сроку действия патента. Отчётный период такой же (ст. 346.49 НК РФ).