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Что такое налоговый и отчётный периоды

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, с какой периодичностью рассчитываются налоги, чем отчётный период отличается от налогового и почему не беспокоить бухгалтера в отчётный период означает не беспокоить его никогда.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Очередной выпуск налогового ликбеза. Сегодня разберемся с понятиями налогового и отчётного периодов. Их определяет ст. 55 НК РФ.

Налоговый период — период времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчётных периодов.

Например, по налогу на прибыль организаций налоговый период — год, отчётные — первый квартал, полугодие и 9 месяцев. То есть с периодичностью 1 раз в квартал нужно отчитываться и платить авансовый платеж, а по итогом года определять окончательную сумму налога. А по НДС отчётный и налоговый периоды совпадают — это кварталы.

Подчеркну: отчетный период — это не период, когда сдается отчётность, а период, за который она сдается. Почему-то первая трактовка очень распространена среди бухгалтеров. «Не беспокоить, у меня отчётный период!» — знакомо? Можете смело отвечать, что отчётный период у тебя закончился, начался период подготовки отчётности.

Налоговый и отчётные периоды определяются за календарные отрезки времени. Год — это календарный год с 1 января по 31 декабря, а не 12 месяцев с какой-то даты.

Налоговые и отчётные периоды для федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС). Налоговый период — квартал. Отчётный период — квартал (ст. 163 НК РФ).

Акцизы. Налоговый период — месяц. Отчётный период — месяц (ст. 192 НК РФ).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговый период — год. Отчётный период — год (ст. 216 НК РФ).

Налог на прибыль организаций. Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев года либо месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания года в зависимости от того, как определяется авансовый платеж по налогу (ст. 285 НК РФ).

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Налогового периода как такового нет — сумма сборов рассчитывается и уплачивается при получении разрешения на добычу (ст. 333.5 НК РФ).

Водный налог. Налоговый период — квартал. Отчётный период — квартал (ст. 333.11 НК РФ).

Государственная пошлина. Налогового периода как такового нет — сумма пошлины рассчитывается и уплачивается при обращении для совершения юридически значимых действий (ст. 333.18 НК РФ).

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев года (ст. 333.53 НК РФ).

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговый период — месяц. Отчётный период — месяц (ст. 341 НК РФ).

Налоговые и отчётные периоды для региональных налогов

Транспортный налог. Налоговый период — год. Отчётные периоды для юрлиц — первый квартал, второй квартал, третий квартал, для физлиц — год (ст. 360 НК РФ).

Налог на игорный бизнес. Налоговый период — месяц. Отчётный период — месяц (ст. 368 НК РФ).

Налог на имущество организаций. Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев, если налоговая база — это остаточная стоимость, и первый квартал, второй квартал, третий квартал, если налоговая база — это кадастровая стоимость (ст. 379 НК РФ).

Налоговые и отчётные периоды для местных налогов

Земельный налог. Налоговый период — год. Отчётные периоды для юрлиц — первый квартал, второй квартал, третий квартал, для физлиц — год (ст. 393 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц. Налоговый период — год. Отчётный период — год (ст. 405 НК РФ).

Торговый сбор. Вместо налогового периода установлен период обложения — год (ст. 414 НК РФ).

Для страховых взносов аналогом налогового периода служит расчётный период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев (ст. 423 НК РФ).

Налоговые и отчётные периоды для специальных налоговых режимов

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налоговый период — год. Отчётный период — полугодие (ст. 346.7 НК РФ).

Упрощённая система налогообложения (УСН). Налоговый период — год. Отчётные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев (ст. 346.19 НК РФ).

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Здесь нет своего налогового периода, потому что нет отдельного объекта налогообложения. Этот спецрежим подразумевает особый порядок расчёта налогов по ОСНО и возможное освобождение от уплаты региональных и местных налогов. Налоговые и отчётные периоды тоже зависят от конкретных налогов (глава 26.4 НК РФ).

Патентная система налогообложения (ПСН). Налоговый период — по умолчанию год, но если патент выдан на срок меньше года, то налоговый период равен сроку действия патента. Отчётный период такой же (ст. 346.49 НК РФ).

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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