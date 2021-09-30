Что такое налоговая декларация и когда её нужно составлять

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, какие налоги подлежат декларированию, чем декларация отличается от расчёта и когда нужно сдавать эти документы по каждому налогу.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Очередной выпуск налогового ликбеза. Сегодня разберемся с понятием налоговой декларации и расчёта. Эти категории определяет ст. 80 НК РФ. Точные формулировки можно посмотреть там, я сразу упрощу, оставив самое главное.

Налоговая декларация — заявление налогоплательщика в установленной форме об объектах налогообложения, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, и исчисленной сумме налога. Его можно составить на бумаге или в электронном виде. В первом случае декларация сдается лично, через представителя или по почте — письмом с описью вложения. Во втором — передается по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Декларация составляется за налоговый период.

Расчёт — по сути та же декларация, но он составляется для авансового платежа по налогу, для сбора, для страховых взносов и налоговыми агентами по удержанному у налогоплательщика налогу. Расчеты составляется за отчётный и расчётный периоды. Подаются в налоговую расчёты так же, как и декларации.

Сроки представления деклараций и расчётов для федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость (НДС). Декларация — до 25 числа месяца, следующего за кварталом (ст. 174 НК РФ).

Акцизы. Декларация — до 25 числа месяца, следующего за кварталом (ст. 204 НК РФ).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларация — до 30 апреля следующего года (ст. 229 НК РФ). Если из доходов только зарплата, то физлицу декларацию подавать не нужно. А вот налоговый агент подает расчёт сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом нарастающим итогом с начала года ежеквартально — до последнего дня месяца, следующего за кварталом. А по итогам года — до 30 марта (ст. 230 НК РФ).

Налог на прибыль организаций. Декларация — до 28 марта следующего года. Расчёты нарастающим итогом с начала года — до 28 числа месяца, следующего за кварталом или отчётным месяцем в зависимости от того, как определяется авансовый платеж по налогу (ст. 289 НК РФ).

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Декларации и расчётов как таковых нет. Сумма сборов рассчитывается и уплачивается при получении разрешения на добычу (ст. 333.5 НК РФ). Сведения подаются в налоговую в течение 10 дней (ст. 333.7 НК РФ).

Водный налог. Декларация — до 20 числа месяца, следующего за кварталом (ст. 333.15, 333.14 НК РФ).

Государственная пошлина. Декларация не нужна, сумма пошлины рассчитывается и уплачивается при обращении для совершения юридически значимых действий (ст. 333.18 НК РФ).

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Декларация — до 28 марта следующего года. Расчёты нарастающим итогом с начала года — до 28 числа месяца, следующего за кварталом (ст. 333.56 НК РФ).

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Декларация — до последнего числа месяца, следующего за отчётным месяцем (ст. 345 НК РФ).

Есть ещё не совсем налоги — обязательные страховые взносы. Декларации нет. Расчёты нарастающим итогом с начала года — до 30 числа месяца, следующего за кварталом (ст. 431 НК РФ).

Сроки представления деклараций и расчётов для региональных налогов

Транспортный налог. С 2020 г. декларации по транспортному налогу упразднены (Закон №63-ФЗ от 15.04.2019). До 2019 г. включительно юрлица подавали декларацию до 1 февраля следующего года (ст. 363.1 НК РФ).

Налог на игорный бизнес. Декларация — до 20 числа месяца, следующего за отчётным месяцем (ст. 370 НК РФ).

Налог на имущество организаций. Декларация — до 30 марта следующего года (ст. 386 НК РФ). Срок и необходимость сдачи расчётов зависит от региона. Если регион не установил отчётные периоды по налогу, то расчёты сдавать не нужно (ст. 379 НК РФ).

Сроки представления деклараций и расчётов для местных налогов

Земельный налог. С 2020 г. декларации по земельному налогу упразднены (Закон №63-ФЗ от 15.04.2019). До 2019 г. включительно юрлица подавали декларацию до 1 февраля следующего года (ст. 398 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц. Декларацию сдавать не нужно — налоговые органы сами рассчитывают сумму налога (ст. 408 НК РФ).

Торговый сбор. Декларацию сдавать не нужно (ст. 417 НК РФ).

Сроки представления деклараций и расчётов для специальных налоговых режимов

Отчетность по ним проще, чем по налогам на ОСНО — расчёты за отчётный период сдавать не нужно. Сдается только декларация, и то не по всем налогам.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Декларация — до 31 марта следующего года (ст. 346.10 НК РФ).

Упрощенная система налогообложения (УСН). Декларация — до 31 марта следующего года для юрлиц, до 30 апреля следующего года для ИП (ст. 346.23 НК РФ).

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Здесь нет своей налоговой декларации, потому что нет отдельного объекта налогообложения (ст. 346.40 НК РФ).

Патентная система налогообложения (ПСН). Декларацию сдавать не нужно (ст. 346.52 НК РФ).