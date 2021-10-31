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Новые правила заполнения платежных поручений с 1 октября 2021 года

Для рубрики Налоги, взносы, пошлины
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C 1 октября 2021 года начинают действовать новые правила заполнения платёжных поручений. Изменения внесли приказом Минфина от 14 сентября 2020 года № 199н. Рассказываем, как теперь заполнять платёжки.

Основания платежа

В поле «106» c основанием платежа значения «ТР», «ПР», «АП», «АР» больше использовать нельзя. При платежах, не связанных с налогами и сборами, таможенными сборами и пошлинами, поле «106» оставляйте пустым — тут изменений нет. При перечислении текущих налоговых платежей указывайте «ТП». При перечислении недоимки, пеней и штрафов в поле «106» вписывайте «ЗД».

Если в поле «106» указано значение «ЗД», обязательно нужно заполнить поле «108» — внести реквизиты документов. Например:

  • «ТР0000000000000» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
  • «ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;
  • «АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
  • «АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).

Сначала указывайте буквенный код вида документа, а потом без пробелов — номер документа. И не забывайте указать дату документа — основания платежа в поле «109».

Важно! Номер должен строго соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в документе.

Примеры.

  • Погашается требование ИФНС об уплате пеней. Документ от 10.11.2021 № 678119. В поле «108» укажем значение «ТР678119». 
  • Задолженность погашается добровольно, поэтому документов о взыскании нет. В поле «106» вносим значение «ЗД», в поле «108» указываем «0».

Продолжают действовать коды:

  • «ЗТ — оплата текущей задолженности обанкротившегося кредитора;
  • «ИН» — оплата инвестиционного кредита по налогам;
  • «ОТ» — оплата по налогам с отсрочкой платежа;
  • «ПБ» — погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;
  • «РС» — оплата налогов с рассрочкой платежа;
  • «РТ» — оплата налогов с учетом реструктуризации (по графику);
  • «ТЛ» — оплата третьими лицами за кредитора по причине банкротства.

Статус плательщика

Перестают действовать статусы:

  • «09» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — индивидуальный предприниматель;
  • «10» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — нотариус, занимающийся частной практикой;
  • «11» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
  • «12» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
  • «21» — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков;
  • «22» — участник консолидированной группы налогоплательщиков;
  • «25» — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;
  • «26» — учредители (участники) должника, собственники имущества должника - унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включённых в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В поле «101» (статус составителя поручения) значение «13» (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органам) нужно использовать следующим плательщикам:

  • физическим лицам;
  • индивидуальным предпринимателям;
  • нотариусам, занимающимся частной практикой;
  • адвокатам, учредившим адвокатский кабинет;
  • главам крестьянского (фермерского) хозяйства.

Налоговые агенты по-прежнему указывают статус «02».

Будьте внимательны при формировании платёжек и не забудьте изменить шаблоны для их заполнения.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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