Новые правила заполнения платежных поручений с 1 октября 2021 года

C 1 октября 2021 года начинают действовать новые правила заполнения платёжных поручений. Изменения внесли приказом Минфина от 14 сентября 2020 года № 199н. Рассказываем, как теперь заполнять платёжки.

Основания платежа

В поле «106» c основанием платежа значения «ТР», «ПР», «АП», «АР» больше использовать нельзя. При платежах, не связанных с налогами и сборами, таможенными сборами и пошлинами, поле «106» оставляйте пустым — тут изменений нет. При перечислении текущих налоговых платежей указывайте «ТП». При перечислении недоимки, пеней и штрафов в поле «106» вписывайте «ЗД».

Если в поле «106» указано значение «ЗД», обязательно нужно заполнить поле «108» — внести реквизиты документов. Например:

«ТР0000000000000» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;

«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

«АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).

Сначала указывайте буквенный код вида документа, а потом без пробелов — номер документа. И не забывайте указать дату документа — основания платежа в поле «109».

Важно! Номер должен строго соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в документе.

Примеры. Погашается требование ИФНС об уплате пеней. Документ от 10.11.2021 № 678119. В поле «108» укажем значение «ТР678119».

Задолженность погашается добровольно, поэтому документов о взыскании нет. В поле «106» вносим значение «ЗД», в поле «108» указываем «0».

Продолжают действовать коды:

«ЗТ — оплата текущей задолженности обанкротившегося кредитора;

«ИН» — оплата инвестиционного кредита по налогам;

«ОТ» — оплата по налогам с отсрочкой платежа;

«ПБ» — погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;

«РС» — оплата налогов с рассрочкой платежа;

«РТ» — оплата налогов с учетом реструктуризации (по графику);

«ТЛ» — оплата третьими лицами за кредитора по причине банкротства.

Статус плательщика

Перестают действовать статусы:

«09» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — индивидуальный предприниматель;

«10» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — нотариус, занимающийся частной практикой;

«11» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

«12» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

«21» — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков;

«22» — участник консолидированной группы налогоплательщиков;

«25» — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;

«26» — учредители (участники) должника, собственники имущества должника - унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включённых в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В поле «101» (статус составителя поручения) значение «13» (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органам) нужно использовать следующим плательщикам:

физическим лицам;

индивидуальным предпринимателям;

нотариусам, занимающимся частной практикой;

адвокатам, учредившим адвокатский кабинет;

главам крестьянского (фермерского) хозяйства.

Налоговые агенты по-прежнему указывают статус «02».

Будьте внимательны при формировании платёжек и не забудьте изменить шаблоны для их заполнения.