Как работает налог на доходы физических лиц

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, почему налог с доходов работников платит работодатель, как считается этот налог и как по нему отчитываться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем разбираться с федеральными налогами. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) платят все граждане, которые получают доходы в виде денежных средств, в натуральной форме или в виде материальной выгоды.

С НДФЛ бизнес сталкивается в двух ипостасях.

Как налоговый агент. Если у вас есть сотрудники, то вы как работодатель обязаны исчислить и удержать НДФЛ из сумм их доходов, т.е. зарплаты, премий и прочих выплат в пользу работника. Это — расходы работника, вы только выступаете посредником между ним и государством. Как налогоплательщик. Если вы ИП на общей системе налогообложения (ОСНО), вы должны платить НДФЛ со своих доходов. Это — ваш расход, государству платятся ваши кровные.

НДФЛ — это федеральный налог. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ регулирует глава 23 Налогового кодекса. Объект налогообложения — доход физического лица (ст. 209 НК РФ). Налоговая база — денежное выражение доходов физического лица (ст. 210 НК РФ).

Налог можно уменьшить на величину налоговых вычетов. Их в Налоговом кодексе пять групп.

Стандартные (ст. 218 НК РФ). Наиболее распространенный — на детей. На первого и второго — 1400 руб. в месяц, на третьего и последующих — 3000 рублей. Эта сумма вычитается из налогооблагаемых доходов до того месяца, в котором доход с начала года достигнет 350 тыс. руб. Социальные (ст. 219 НК РФ) — на лечение, обучение, благотворительность и так далее. Инвестиционные (ст. 219.1 НК РФ) — при продаже ценных бумаг и операциям по индивидуальному инвестиционному счету. Имущественные (ст. 220 НК РФ) — при продаже имущества, покупке или строительстве жилья. Профессиональные (ст. 221 НК РФ) — в основном по расходам ИП, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

Я не буду подробно останавливаться на налоговых вычетах. Работодателю важно знать, что многие вычеты работник может получить у него, а не в налоговой. Тогда налоговая база будет уменьшаться на сумму налоговых вычетов.

Ставки налога зависят от вида доходов. Всего есть пять ставок (ст. 224 НК РФ):

9% — сейчас почти не используется. По ней облагаются доходы по некоторым видам ценных бумаг, которые были эмитированы до 2007 г.;

13% — основная ставка. По ней облагается большинство видов доходов, в том числе зарплата. Работодатель имеет дело в основном с ней;

15% — применяется для обложения дивидендов, которые получают нерезиденты от российских компаний и доходов резидентов, превышающих 5 млн руб. в год;

30% — используется для всех остальных доходов нерезидентов;

35% — применяется для обложения выигрышей в лотерею, экономии на процентах к уплате и доходам по вкладам сверх установленных величин.

Работодатели каждый месяц удерживают НДФЛ из зарплаты работника и уплачивают его в бюджет. НДФЛ удерживается при окончательном расчёте за месяц, из аванса этого делать не нужно. При этом сначала облагаются все доходы, полученные работником с начала года, а затем из них вычитаются уже уплаченные в бюджет суммы.

Пример. Зарплата сотрудника 50 000 руб. У него есть 1 несовершеннолетний ребёнок. Налоговая база за январь: 50 000 руб. - 1 400 руб. = 48 600 руб. Налог за январь: 48 600 руб. * 13% = 6318 руб. В феврале сотрудник дополнительно получил премию 5000 руб. Налоговая база за январь-февраль: 48 600 руб. + 50 000 руб. + 5 000 руб. - 1 400 руб. = 102 200 руб. Налог за февраль: 102 200 руб. * 13% - 6 318 руб. = 6 968 руб. В нашем примере у работника есть ребёнок. Это значит, что сумма налогооблагаемого дохода ежемесячно будет уменьшаться на 1400 руб. В январе для определения налоговой базы берутся только доходы января, в феврале — доходы января и февраля.

Налоговый период по НДФЛ — это год (ст. 216 НК РФ). ИП на ОСНО декларируют налог до 30 апреля следующего года (ст. 229 НК РФ) и самостоятельно перечисляют его в бюджет не позднее 15 июля (ст. 228 НК РФ). Налоговые агенты удерживают налог при каждой выплате дохода и перечисляют его в бюджет не позднее следующего дня (ст. 226 НК РФ).

Главная форма отчётности налогового агента: форма 6-НДФЛ «Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом». Она сдаётся ежеквартально — до последнего числа месяца, следующего за кварталом (ст. 230 НК РФ). С 2021 г. в 6-НДФЛ включена справка о доходах и суммах налога физического лица, которая раньше была самостоятельной формой 2-НДФЛ.