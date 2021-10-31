Как работает транспортный налог

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о налоге, который не раз грозились отменить, но он живее всех живых. И платят его как юрики, так и физики.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем разбираться с имущественными налогами. Так их называют, потому что налогоплательщиком юридическое или физическое лицо становится при наличии определенного имущества. Сегодня расскажу о транспортном налоге, который не раз грозились отменить, но он живее всех живых. Этот налог платят и юридические и физические лица. Какая система налогообложения применяется — ОСНО или спецрежим — неважно.

Это региональный налог. Поэтому порядок исчисления и уплаты транспортного налога регулирует глава 28 НК РФ и для каждого субъекта федерации свой региональный закон. Объект налогообложения — наземные, водные и воздушные транспортные средства (ст. 358 НК РФ), то есть автомобили, мотоциклы, автобусы, лодки, гидроциклы, самолёты, вертолёты и т.д. Налоговая база для наземных транспортных средств — мощность двигателя, выраженная в лошадиных силах (ст. 359 НК РФ). Для водных и воздушных транспортных средств объекты налогообложения другие, но я не буду на них подробно останавливаться.

Ставки налога установлены статьей 361 НК РФ. Они зависят от мощности двигателя транспортного средства и региона, где оно зарегистрировано. Регион может увеличить или уменьшить ставку, но не более, чем в 10 раз.

Легковые автомобили: от 2,5 до 15 руб. / л.с. Грузовые автомобили: от 2,5 до 8,5 руб. / л.с. Автобусы: от 5 до 10 руб. / л.с. Мотоциклы: от 1 до 5 руб. / л.с.

Например, самые мощные легковые автомобили с мощностью двигателя больше 250 лошадиных сил в столице будут облагаться по 150 руб. с лошадки, а в Дагестане — по 105 руб.

Кроме того, к дорогим автомобилям применяется так называемый налог на роскошь — это неофициальное название повышающего коэффициента к автомобилям, стоимостью более 3 млн руб. Этот коэффициент умножается на налоговую ставку и составляет от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости нового автомобиля и его возраста (ст. 359 НК РФ). Список автомобилей, к которым применяются «налог на роскошь», ежегодно утверждается Минпромторгом и публикуется на сайте министерства.

Пример. Range Rover с мотором мощностью 565 л.с. 2020 года выпуска. Базовая ставка: 15 руб. / л.с. «Налог на роскошь»: 2. Ставка в г. Москве: 150 руб. / л.с. Ставка в республике Дагестан: 105 руб. л.с. Налог в г. Москве: 565 л.с. * 2 * 150 руб. / л.с. = 169 500 руб. Налог в республике Дагестан: 565 л.с. * 2 * 105 руб. / л.с. = 118 650 руб.

Налоговый период по транспортному налогу — год (ст. 360 НК РФ). Отчетных периодов для физлиц нет, для юрлиц — это кварталы, поэтому если регион не установил иное, организациям ежеквартально нужно платить авансовый платеж. Декларация с 2020 года не сдается (Закон №63-ФЗ от 15.04.2019). До 2020 года декларацию сдавали только юрлица. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей определяет регион.

Крайний срок уплаты транспортного налога за год юрлицами зависит от региона. Но не позднее 1 февраля следующего года. Физлица вне зависимости от места регистрации транспортного средства — до 1 декабря следующего года (ст. 363 НК РФ).

На сайте ФНС можно посмотреть ставки, порядок и сроки уплаты транспортного налога для вашего региона.