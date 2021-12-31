Как работает упрощённая система налогообложения

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о самом популярном специальном налоговом режиме для малого бизнеса.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Упрощённая система налогообложения (УСН) — один из самых выгодных и часто применяющихся налоговых режимов. Организации на нём не платят налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и НДС, а индивидуальные предприниматели — налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и НДС. Другие налоги, сборы и страховые взносы нужно платить как при применении общей системы налогообложения (ОСНО).

Кто может применять УСН

Применение УСН — дело добровольное. Новому бизнесу для этого нужно подать уведомление по форме КНД 1150001 в налоговую в течение 30 дней с момента государственной регистрации. УСН будет применяться с момента регистрации. Действующему бизнесу — до 31 декабря текущего года. УСН будет применяться с 1 января следующего года. В середине года на УСН перейти не получится (ст. 346.13 НК РФ). Для перехода с нового года нужно, чтобы доходы за 9 месяцев текущего года не превысили 112,5 млн руб. (ст. 346.12 НК РФ).

Вы можете выбрать УСН, если:

средняя численность работников за текущий год меньше 100 человек;

остаточная стоимость основных средств по данным бухгалтерского учёта на 1 октября текущего года меньше 150 млн руб. (только для организаций).

Вы не можете выбрать УСН, если занимаетесь любым видом деятельности, который перечислен в ст. 346.12 НК РФ. Например, добываете полезные ископаемые, организуете азартные игры или торгуете ценными бумагами. Для организаций есть ограничение на долю участия в уставном капитале других организаций — не более 25%. И нельзя иметь филиалы.

Объекты налогообложения и ставки при УСН

Объектов налогообложения может быть два: доходы или доходы минус расходы (ст. 346.14 НК РФ). Для УСН доходы и расходы определяются кассовым методом, то есть в момент поступления или выплаты денежных средств (ст. 346.17 НК РФ). Налоговая база — денежное выражение этих объектов (ст. 346.18 НК РФ). Налоговая ставка в первом случае составляет 6%, во втором — 15% (ст. 346.20 НК РФ). Конкретный регион может снизить их до 1% и 5% соответственно. Посмотреть какие ставки УСН действуют в вашем регионе можно на сайте ФНС.

Еще один нюанс УСН «Доходы минус расходы»: если сумма налога будет меньше 1% от доходов, придётся платить 1% от доходов. Это так называемый минимальный налог (ст. 346.18 НК РФ).

Налогоплательщик сам выбирает объект налогообложения. О том, как это сделать с выгодой для себя, я рассказывал в этой статье.

С начала квартала, в котором доходы достигнут 150 млн руб., но не превысят 200 млн руб., ставка налога повышается (ст. 346.13 НК РФ):

при объекте налогообложения «Доходы» ставка поднимается с 6 до 8%;

при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» — с 15 до 20%.

Те же ставки будут действовать, если средняя численность работников превысит 100 человек, но не достигнет 130. Повышенная ставка действует с начала квартала, в котором доходы стали выше 150 млн руб. и до конца года. А если доходы превысят 200 млн руб., средняя численность работников — 100 человек или остаточная стоимость основных средств — 150 млн руб., переходного периода и повышенной ставки не будет. Упрощенец сразу теряет право на спецрежим и с начала квартала переходит на ОСНО.

Пример расчёта УСН

ООО «Рога и копыта» применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». За 9 месяцев доходы составили 1 млн 800 тыс. руб., расходы — 1 млн 700 тыс. руб. Суммарно уплачено авансовых платежей на 15 тыс. руб. За 4-й квартал доходы составили 200 тыс. руб., расходы — 190 тыс. руб. Итого налог за год должен составить 16 500 руб. Но при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» нужно не забывать сравнивать полученную сумму с минимальным налогом. Он составляет 1% от доходов за год или 20 тыс. руб. Это больше, чем 15% с разницы между доходами и расходами, значит, в бюджет должна попасть эта сумма. Таким образом, налог к доплате по итогам года составит минимальный налог минус уже уплаченные авансовые платежи или 5 тыс. руб.

Книга учёта доходов и расходов

Для подтверждения доходов и расходов налогоплательщики должны вести Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (ст. 346.24 НК РФ). Ее форма утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н.

️Когда сдавать отчётность и платить налог по УСН

Налоговый период по УСН — год (ст. 346.19 НК РФ). Отчётные периоды — 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев. До 25 числа месяца следующего за их окончанием, нужно уплачивать авансовые платежи (ст. 346.21 НК РФ). Декларация для организаций сдается до 31 марта следующего года, для ИП — до 30 апреля следующего года (ст. 346.23 НК РФ).