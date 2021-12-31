Как работает патентная система налогообложения

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о хите спецрежимов 2021 года, который набрал популярность среди индивидуальных предпринимателей после отмены ЕНВД.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Патентная система налогообложения (ПСН) — опция, которая доступна только для ИП. При применении ПСН предпринимателю не нужно платить налог на доходы физических лиц с доходов от предпринимательской деятельности, налог на имущество физических лиц и НДС.

Кто может применять ПСН

Индивидуальные предприниматели, которые ведут виды деятельности, перечисленные в п. 2 ст. 346.43 НК. Средняя численность наёмных работников за период действия патента не должна превышать 15 человек. Доходы ИП на ПСН с начала года не должны быть больше 60 млн руб. за год (п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

С чего и сколько платят налог по ПСН

Объект налогообложения при ПСН — это потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации (ст. 346.47 НК РФ). А налоговая база — денежное выражение этого потенциального дохода (ст. 346.48 НК РФ).

Суть ПСН в том, что регион определяет потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по виду предпринимательской деятельности, умножает его на ставку и продаёт этот патент ИП. Максимальный размер потенциального дохода — 1 млн руб. в год. Реально предприниматель может получить больше доходов, но облагается только потенциальные. К реальным доходам ограничение одно: не больше 60 млн руб. за время действия патента.

Налоговая ставка при ПСН — 6%, но регион применительно к конкретным видам деятельности может снизить ее вплоть до 0%. На сайте ФНС можно посмотреть какие ставки ПСН действуют в вашем регионе и посчитать сколько будет стоить патент для выбранного вида деятельности.

Совмещение ПСН с другими налоговыми режимами

ПСН можно сочетать с другими налоговыми режимами. Например, если ИП Пупкин оказывает бухгалтерские услуги и услуги репетитора, то ПСН можно применять только к репетиторству. Под него можно купить патент, а для бухгалтерских услуг выбрать УСН.

Патентов может быть несколько — для каждого вида деятельности свой. Ограничений здесь нет.

Пример расчета налога по ПСН

ИП Пупкин занимается репетиторством в г. Ярославле. Летом его услуги не пользуются спросом, в остальные месяцы спрос стабильный. Он приобретает патент на 5 месяцев с 1 января по 31 мая. Это 151 день. Потенциально возможный доход местные депутаты определили в 45 тыс. руб. Стоимость патента составит: 45 000 руб. * 6% * 151 день / 365 дней = 1117 руб.

Что выбрать: ПСН или УСН

Обычно патент рассматривают как недорогую альтернативу УСН с объектом налогообложения «Доходы». Но не всегда патент обходится дешевле. При УСН сумму налога можно уменьшить на уплаченные обязательные страховые взносы (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). После этого сумма налога по УСН может стать меньше стоимости патента. Статья 346.51 НК РФ разрешает ИП без сотрудников уменьшать стоимость патента на всю уплаченную сумму страховых взносов, а ИП с сотрудниками — только на 50%. Поэтому при наличии сотрудников нужно считать какой спецрежим окажется выгоднее. О нюансах уменьшения патента на страховые взносы мы рассказывали в этой статье.

Книга учета доходов при ПСН

Несмотря на то, что облагается потенциальный, а не реальный доход предпринимателя, при ПСН нужно вести Книгу учёта доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (ст. 346.53 НК РФ). Её форма утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н. В книге фиксируются доходы от реализации. Это нужно, чтобы налоговая могла отследить недостижение дохода в 60 млн руб. с начала года, после которого утрачивается право на применение ПСН.

Когда сдавать отчётность и платить налог по ПСН

Налоговый период при ПСН — это год или период действия патента, если он меньше года (ст. 346.49 НК РФ). Для 2021 года сделано исключение: налоговый период сокращён до 1 месяца. Патент можно купить на любой срок, начиная от 1 месяца. Отчётных периодов нет.

Налоговую декларацию сдавать не нужно (ст. 346.52 НК РФ).

Налог уплачивается в зависимости от срока действия патента (ст. 346.51 НК РФ). Если патент получен на срок до шести месяцев, — в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, то ⅓ суммы платится в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента, а оставшиеся ⅔ — в срок не позднее срока окончания действия патента.

Общую схемы работы ПСН обрисовал. А больше деталей о её применении в 2021 году можно найти в этой статье.