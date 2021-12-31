Всё об электронных транспортных накладных с 2022 года: как это будет работать и для кого обязательно

С 2022 года участники грузоперевозок смогут подключиться к государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и оформлять транспортные накладные в цифровом формате. Рассказываем, кому нужно переходить на «цифру» и как подготовиться к переходу.

Зачем нужны электронные транспортные накладные

В октябре 2020 года Минтранс запустил эксперимент по переводу бумажных перевозочных документов в электронный формат. Он коснулся и транспортных накладных. Для работы с электронными документами был создан прототип единой государственной информационной системы — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Компании взаимодействовали между собой через системы операторов ЭДО. Были разработаны правила обмена и экспериментальные формы электронных документов — транспортной накладной и путевого листа.

Грузоотправитель, грузополучатель и транспортная компания заверяли документ электронной подписью через логистический сервис DropCat, а сотрудники ГИБДД и Ространснадзора контролировали процесс через прототип ИС Минтранса России. Эксперимент завершился успешно, поэтому Минтранс инициировал масштабный переход на ЭДО, который коснётся всех юрлиц, связанных с грузоперевозками.

Новая ГИС ЭПД ещё не доработана, но её планируют протестировать и запустить до конца декабря 2021 года. Форматы электронных документов налоговая уже разработала, но пока не утвердила.

Бизнес начнёт подключаться к системе с 1 января 2022 года. Не исключено, что и правила обмена электронными документами будут дорабатываться и совершенствоваться.

В Минтрансе считают, что за счёт перехода на бездокументарный оборот к 2030 году Россия сможет в 6 раз увеличить скорость перемещения грузов и передачи информации о нём. А пока развитие грузоперевозочной системы сдерживает именно то, что многие документы формируются на бумаге.

Также планируется, что переход на электронные документы сократит количество выездных проверок контролирующих органов и нагрузку на бизнес. Надзорные ведомства увидят данные о перевозке после того, как компания разместит накладную в ГИС ЭПД, а водитель подтвердит приёмку груза.

Замминистра Минтранса Алексей Семёнов еще в начале эксперимента отметил, что после реализации проекта данные занесённых в реестр транспортных средств будут автоматически считываться камерами фото- и видеофиксации и передаваться в систему. Благодаря этому не придётся останавливать водителей в пути для проверки документов. Время доставки грузов значительно ускорится.

Как обмениваться электронными транспортными накладными

Бизнес не будет напрямую работать в ГИС ЭПД. Посредниками между ними выступят операторы электронного документооборота. Оформлять и отправлять документы нужно будет с помощью решений этих операторов. Бизнес сможет подключиться только к тем операторам и использовать только те решения, которые одобрит Минтранс.

Примерная схема взаимодействия участников ЭДО:

Грузоотправитель создаёт транспортную накладную на платформе оператора ЭДО или в своей учётной системе, если она интегрирована с платформой оператора. В документе грузоотправитель указывает данные о перевозчике, грузополучателе, водителе и параметрах груза. Затем кладовщик или иное ответственное за отгрузку лицо подписывает накладную квалифицированной электронной подписью (КЭП) и через оператора ЭДО отправляет в ГИС ЭПД. Система отправляет ЭТрН перевозчику и грузополучателю. Водитель при приёме груза к перевозке открывает приложение на телефоне или планшете, находит нужный документ и подтверждает приёмку, подписав документ простой электронной подписью (ПЭП). Если есть замечания, указывает их. Грузополучатель принимает товар, находит транспортную накладную в учётной системе, подтверждает приёмку и подписывает ЭТрН. При этом он может сделать замечания, указать их в комментарии при приёмке. Водитель подтверждает передачу груза в приложении с помощью ПЭП. Система отправляет подписанную накладную грузоотправителю и перевозчику, которые также ставят свои КЭП и завершают документооборот.

Что представляет собой электронная транспортная накладная

Это аналог обычной транспортной накладной, созданный в специальной системе и заверенный квалифицированной электронной подписью. Его не надо распечатывать на бумаге.

Предназначение электронных транспортных накладных (ЭТрН) то же, что у бумажного документа. Первое — подтверждение заключения договора на транспортно-экспедиторские услуги. Второе — подтверждение расходов на логистические услуги.

Эксперимент помог отработать базовые сценарии оформления и обмена электронной накладной. В Приложении № 4 Постановления № 2200 правительство представило новый формат ЭТрН. Так, например, если экспедитор является грузоотправителем, он должен будет поставить галочку «Является экспедитором», в пункте 1а указать сведения о заказчике перевозки.

А в разделе 3 указать объявленную ценность груза.

Согласно проекту Приказа ФНС документ будет содержать четыре файла обмена:

грузоотправителя со сведениями об участниках перевозки, условиях договора перевозки, о водителе, грузе, сопроводительных документах на него;

перевозчика со сведениями о приёме груза к перевозке;

грузополучателя со сведениями о приёме груза от перевозчика, о характеристиках принятого груза и обстоятельствах приёмки;

перевозчика о сдаче груза грузополучателю.

Также документ может содержать и дополнительные файлы в зависимости от обстоятельств исполнения договора. Например, если изменились конечный пункт доставки груза, водитель, транспортное средство, стоимость перевозки или порядок расчёта. То есть информацию обо всех изменениях нужно будет отражать в электронном документе.

Кто должен будет работать с электронными транспортными накладными

С 1 января 2022 года юридические лица и ИП, которые так или иначе связаны с грузоперевозками, смогут плавно подключаться к ГИС ЭПД. Это грузоотправители, грузополучатели, логистические компании, фрахтовщики, фрахтователи. Обязательный обмен электронными транспортными накладными планируется с 1 января 2023 года. До этого момента участники системы могут создавать и отправлять ЭТрН на добровольной основе.

Что нужно сделать для обмена электронными транспортными накладными

Приобрести КЭП для сотрудников, отвечающих за отгрузку и приёмку грузов. Это может быть кладовщик или менеджер по логистике. В ФНС такую подпись можно получить бесплатно. Но кроме неё нужен защищённый носитель и программное обеспечение. Подключиться к оператору ЭДО. Он будет обрабатывать и передавать электронные перевозочные документы в ГИС ЭПД. Минтранс определит перечень таких операторов и занесёт в специальный реестр. Также вам нужно будет выбрать решение оператора для обмена документами: облачный сервис или интеграция сервиса с внутренними учётными системами предприятия. Если вы уже используете какие-то решения для ЭДО или учётную систему, сообщите об этом оператору. Он оценит, возможна ли интеграция с его платформой, сроки и стоимость внедрения ЭТрН. Если интеграция возможна, вы сможете работать электронными транспортными накладными в интерфейсе своей учётной системы. Если нет, то оператор предоставит вам свое решение. Подключиться к ГИС ЭПД. Она будет обеспечивать обмен электронными перевозочными документами и содержащимися в них сведениями между участниками грузоперевозок и хранить данные. Заключить соглашение об обмене электронными документами. Потребуется два соглашения: первое — между транспортной компанией и водителем, второе — между грузоотправителем, транспортной компанией и грузополучателем. Опишите текущий процесс обмена документами и возможные сценарии обмена: кто из сотрудников в какой последовательности подписывает, передаёт и проверяет документы; как выстроен процесс взаимодействия с экспедитором и перевозчиком. Также обязательно укажите, кто из сотрудников обладает правом подписи, кто и как будет подписывать документы, какие обязанности в обмене выполняет менеджер, кладовщик, водитель, бухгалтер. Позаботиться о техническом оснащении. Необходимо приобрести смартфоны или планшеты для водителей, настроить мобильные клиенты ЭДО и научить работе с ними. Поскольку груз отправляют со склада и складским работникам нужно фиксировать отгрузку, то им тоже необходимо приобрести планшеты или ноутбуки с доступом к платформе оператора ЭДО.

Сколько времени потребуется для перехода на электронные транспортные накладные

Небольшие компании могут обмениваться ЭТрН в облачных сервисах. После того как участники перевозок согласуют участие в электронном обмене, нужно будет настроить веб-интерфейс для работы — это занимает 2-5 дней.

Крупные компании, как правило, меняют бизнес-процесс и настраивают взаимодействие сервиса обмена с учётными системами. Обычно требуется от двух недель до нескольких месяцев в зависимости от масштабов компании и процессов, переводимых в электронный вид.

Какую выгоду получит бизнес от использования электронных транспортных накладных

К преимуществам можно отнести:

быстрый обмен документами;

доступ к документам из любого места и с любого устройства;

экономия на доставке и бумаге, лёгкость отслеживания движения груза по всему маршруту;

быстрая передача данных в налоговую и расчёт НДС;

постепенный отказ от бумажных архивов;

быстрый поиск нужного документа при проверке или сверке данных, его корректировка.

К тому же в отличие от бумажного электронный документ нельзя потерять или испортить.

Но есть и минусы:

расходы на подключение к оператору системы ЭДО: средняя стоимость услуг — 3 тыс. рублей в год;

расходы на программное обеспечение для работы с электронными накладными: стоимость зависит от тарифов поставщика;

документы будут видны контролирующим органам, перевозки станут более прозрачными.