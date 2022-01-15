Налоговые и бухгалтерские изменения с 2022 года

С начала года всегда вступают в силу новые правила. В этом году законодатели тоже потрудились на славу и к началу 2022 года накопилось немало изменений, которые нужно учесть в работе. Подготовили подробный обзор изменений в налогах и бухгалтерском учёте.

В конце статьи — видео с вебинара Алексея Иванова и Людмилы Архипкиной по изменениям-2022.

Общие изменения

Новый перечень КБК. В целом по сравнению с прошлым годом КБК не изменились. Ввели только новый КБК для НДФЛ с базы свыше 5 млн руб. и исключили один КБК для уплаты НДПИ.

Подтверждение: Приказ Минфина России № 75н от 8 июня 2021.

Новые возможности зачёта переплаты. Переплату по налогам теперь можно зачесть и в счёт уплаты страховых взносов. И наоборот, переплаченные взносы можно зачесть в счёт уплаты налогов.

Подтверждение: п. 6-7 ст. 1 Федерального закона № 379-ФЗ от 29 ноября 2021.

Единый налоговый платёж для ИП. Предприниматели, которые перейдут на такой режим, будут платить налоги и сборы одним платёжным поручением без уточнения вида платежа, срока уплаты и принадлежности к уровню бюджета. ИФНС самостоятельно зачтёт суммы в счёт предстоящих платежей или недоимки.

Перейти на такой порядок уплаты можно будет только с 1 июля 2022 года и применять его по 31 декабря 2022 года включительно. Для этого нужно будет пройти сверку расчётов с ИФНС и подать электронное заявление.

Подтверждение: п. 3 ст. 1 Федерального закона № 379-ФЗ от 29 ноября 2021.

Новый порядок получения и использования электронной подписи. С 1 января 2022 года выдавать квалифицированные электронные подписи индивидуальным предпринимателям и руководителям коммерческих организаций могут только ФНС России и её доверенные лица.

Подтверждение: Федеральный закон № 476-ФЗ от 27 декабря 2019.

Новый налоговый режим — АУСН. С 1 июля 2022 года должен заработать новый режим — автоматизированная упрощённая система налогообложения. Пока только в качестве эксперимента в четырёх регионах: Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Действовать будет для малого бизнеса с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн руб. Ставка налога будет 8% для объекта «Доходы» и 20% для объекта «Доходы минус расходы» с минимальным налогом 3%. При этом страховые взносы за работников и фиксированные взносы ИП будет нулевые.

Подтверждение: Законопроект № 20281-8.

Кроме того: в 2022 году действует мораторий на надзорные проверки бизнеса, продлённый на 2022 год Постановлением Правительства № 1520 от 8 сентября 2021 ;

Постановлением Правительства № 1520 от 8 сентября 2021 вступают в силу новая единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза ( Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 80 от 14 сентября 2021).

Изменения в бухгалтерском учёте

Отменены ограничения по способу передачи отчётности в электронном виде. В законе о бухучёте теперь закреплена возможность подавать бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в виде электронного документа не только через оператора ТКС, но и иными способами. Альтернативный способ — отчитаться в сервисе «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде» на сайте ФНС РФ.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-1/843 от 28 сентября 2021.

Отменена обязанность дублировать отчётность в органы власти. Если отчётность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (ГИРБО), дублировать её в другие органы не нужно.

Подтверждение: Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ.

Стали обязательными для применения четыре федеральных стандарта бухгалтерского учёта:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте» .

Кроме того, принят закон, который существенно реформирует аудиторскую деятельность (ст. 6 Федерального закона № 359-ФЗ от 2 июля 2021).

Изменения в налоге на добавленную стоимость

Общепит не будет платить НДС. С 2022 года предприятия общественного питания смогут не платить НДС, если общий доход за прошлый год по данным налогового учёта не более 2 млрд руб., а доля доходов от общепита — не менее 70%. Новые организации и ИП, созданные в 2022-2023 годах, в год создания смогут сразу применять эту льготу.

С 2024 года для освобождения от НДС у действующих организаций среднемесячная зарплата за прошлый год должна быть не ниже средней по отрасли. У вновь созданных организаций и ИП в год создания зарплата за квартал, который предшествует использованию льготы, должна быть не ниже среднеотраслевой.

Подтверждение: п. 2 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

При перепродаже товаров, приобретённых у граждан, НДС нужно считать с межценовой разницы. С 1 января 2022 года при реализации некоторых видов электронной и бытовой техники, приобретённой у граждан без статуса ИП для перепродажи, НДС нужно будет рассчитывать с разницы между ценой продажи и ценой покупки. Раньше такой порядок применялся только при перепродаже автомобилей, приобретённых у граждан.

Перечень видов электронной, бытовой техники, для которых применяется такой порядок налогообложения, утвержден Постановлением Правительства РФ № 1544 от 13 сентября 2021. В список вошли бытовые пылесосы, стиральные машины, холодильники, морозильники, телефоны для сотовых и беспроводных сетей и некоторые компьютеры.

Подтверждение: Федеральный закон № 103-ФЗ от 30 апреля 2021.

Изменено налогообложение продукции рыбоводства. Освободили от НДС реализацию (передачу для собственных нужд) племенных рыб, их эмбрионов и молоди. Для реализации любых видов форели установили единую ставку НДС 10%. Раньше реализация морской форели облагалась по ставке 10%, а форели пресноводной — 20%.

Подтверждение: Федеральный закон № 308-ФЗ от 2 июля 2021.

Изменения в налоге на прибыль

Новая форма декларации. Её нужно применять начиная с отчёта за 2021 год.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-3/869 от 5 октября 2021.

Смягчены правила учёта расходов на санаторно-курортное лечение. Расходы на санаторно-курортное лечение в России работников и членов их семей можно учитывать даже если:

договор заключён напрямую с санаторием, а не через туроператора или турагента;

изначально расходы несёт сам работник или члены его семьи, а работодатель затем их компенсирует полностью или частично.

Раньше для учёта таких затрат работодатель должен был заключать договор строго с туроператором или турагентом.

Подтверждение: п. 5 ст. 1 Федерального закона № 8-ФЗ от 17 февраля 2021.

Уточнены правила амортизации имущества. Первоначальная стоимость основного средства после достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации изменяется независимо от размера остаточной стоимости, даже если объект основных средств был полностью самортизирован.

Если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования объекта основных средств не увеличился, нужно применять норму амортизации, определенную по первоначально установленному сроку полезного использования.

Эти правила применяли и раньше согласно разъяснениям Минфина, теперь они «прописались» в Налоговом кодексе.

При применении линейного метода в установленных случаях начисление амортизации прекращается независимо от того, закончился ли срок полезного использования амортизируемого имущества.

Подтверждение: п. 33-35 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Уточнены правила формирования расходов на НИОКР. В отдельный вид расходов на НИОКР выделили расходы на приобретение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем:

по договору об отчуждении исключительных прав;

по лицензионному договору.

Приобретённые права должны использоваться исключительно для НИОКР.

Подтверждение: п. 36 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Дополнен перечень расходов, которые нельзя учесть при расчёте налога на прибыль. Это платежи по возмещению ущерба, перечисляемые в бюджет и в государственные внебюджетные фонды.

Подтверждение: п. 39 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Другие изменения по налогу на прибыль:

Изменения в налоге на имущество организаций

Новая форма декларации. Её нужно применять с отчётности за 2021 год.

Подтверждение: п. 4 Приказа ФНС России № ЕД-7-21/574 от 18 июня 2021.

Введены единые сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых платежей. С 2022 года все организации должны платить налог не позднее 1 марта, а авансовые платежи — в течение месяца после отчётного периода. Раньше срок устанавливали региональные власти.

Подтверждение: п. 82 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Отменена обязанность включать в декларацию сведения об объектах, облагаемых по кадастровой стоимости. Правило действует начиная с налогового периода 2022 года. Если у организации есть только такие объекты, сдавать декларацию не нужно.

Подтверждение: пп. «б» п. 83 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Введён порядок предоставления льгот по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости. Раньше льготы заявлялись в декларации по налогу на имущество. Но так как обязанность указывать такие объекты в декларации отменили, начиная с налогового периода 2022 года налогоплательщикам нужно будет направлять заявление на предоставление льготы. Без такого заявления льготу будут предоставлять на основе сведений, имеющихся у налоговой инспекции.

Подтверждение: п. 81 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Определён порядок расчёта налога по уничтоженному (погибшему) имуществу. C 2022 налог на такое имущество не рассчитывается с 1-го числа месяца его гибели или уничтожения. Для этого нужно представить в ИФНС заявление.

Подтверждение: п. 81 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Другие изменения:

Изменения в налоге на доходы физических лиц

Новая форма декларации 3-НДФЛ. Применять её нужно начиная с отчётности за 2021 год.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-11/903 от 15 октября 2021.

Изменения в форме 6-НДФЛ. Обновлённую форму нужно применять начиная с отчётности за 2021 год.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-11/845 от 28 сентября 2021.

Изменены условия освобождения от НДФЛ компенсации стоимости путевок для работников. Теперь такие компенсации не облагаются НДФЛ, если:

путёвки приобретаются для детей до 18 лет, а также детей до 24 лет, учащихся очной формы обучения, родители которых не состоят в трудовых отношениях с работодателем;

работодатель выплачивает компенсации за счёт собственных средств и первый раз за год.

Подтверждение: п. 3 ст. 1 Федерального закона № 8-ФЗ от 17 февраля 2021.

Введён новый вычет на фитнес. Вычет предоставляется в сумме фактических расходов, но с учётом ограничения для всей группы социальных вычетов в 120 тыс. руб. Получить вычет можно только если оплаченные виды услуг и оказывающие их организации входят в утверждённые перечни. Вычет применяется к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Подтверждение: Федеральный закон № 88-ФЗ от 5 апреля 2021.

Изменены правила предоставления социального и имущественного вычетов работодателем. Теперь уведомление о праве работника на вычет работодателям будет направлять налоговая инспекция после обращения к ней работника. Раньше работник получал уведомление в налоговой и приносил его работодателю.

Подтверждение: п. 1, пп. «в» п. 3 ст. 2 Федерального закона № 100-ФЗ от 20 апреля 2021.

Изменения в транспортном налоге

Определён порядок прекращения расчёта транспортного налога по изъятым транспортным средствам. С 2022 года при изъятии расчёт налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором это произошло. Об этом налогоплательщик сможет сообщить в ИФНС заявлением.

Подтверждение: пп. «б» п. 76 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Установлены правила расчёта транспортного налога по водному или воздушному транспорту в общей, долевой или совместной собственности. Налог нужно рассчитывать для каждого участника исходя из его доли. Для долевой собственности — пропорционально доле, для совместной собственности — в равных долях.

Подтверждение: пп. «б» п. 76 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Прописано как считать налог, если в течение года появилось или прекратилось право на льготу. В таких случаях налог нужно рассчитывать с учётом коэффициента: число полных месяцев без льготы, делённые на 12. Месяц возникновения или прекращения права на льготу принимается за полный месяц.

Подтверждение: пп. «б» п. 76 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Изменены формы для извещения налоговиков о наличии объектов налогообложения и о льготах:

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-21/574 от 18 июня 2021.

Изменения в едином сельскохозяйственном налоге

Снижен лимит выручки для применения права на освобождение от НДС. Чтобы в 2022 году не платить НДС при применении ЕСХН, доход от реализации за 2021 год в рамках деятельности на ЕСХН (без НДС) не должен превышать 70 млн руб.

Подтверждение: абз. 2 п. 1 ст. 145 Налогового кодекса.

Кроме того, утвердили формат электронного уведомления о применении права на освобождение от НДС (письмо ФНС России № ЕА-4-15/16426 от 25 ноября 2021).

Изменения в обязательных страховых взносах

Новый размер взносов ИП за себя. За 2022 год нужно будет заплатить 34 445 руб. на обязательное пенсионное страхование и 8 766 руб. — на обязательное медицинское. Итого 43 211 руб.

Подтверждение: п. 1 ст. 430 Налогового кодекса.

Новая форма РСВ. Применяется с отчётности за I квартал 2022 года.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-11/875 от 6 октября 2021.

Пониженные взносы для общепита. Субъекты МСП из этой сферы с численностью работников свыше 250 человек, но не больше 1 500, теперь тоже имеют право на пониженные тарифы: 15% вместо 30% с зарплаты, превышающей МРОТ.

Подтверждение: пп. «б» п. 88 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021.

Дополнены основания для представления СЗВ-СТАЖ в сокращенные сроки. Теперь в течение трёх дней нужно отчитаться, когда сотрудник обратился за срочной пенсионной выплатой и единовременной выплатой пенсионных накоплений.

Подтверждение: п. 1 ст. 2 Федерального закона № 153-ФЗ от 26 мая 2021.

Новые предельные величины баз для начисления страховых взносов. 1 032 000 руб. на обязательное социальное страхование и 1 565 000 руб. — на обязательное пенсионное.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 1951 от 16 ноября 2021.

Установлены пределы финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний. Он остался на уровне 2021 года: 20% от суммы взносов, начисленной за прошлый год. В отношении работников предпенсионного возраста при направлении их на санаторно-курортное лечение этот показатель может быть увеличен до 30%.

Подтверждение: пп. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 393-ФЗ от 6 декабря 2021.

Изменения в трудовом законодательстве и расчётах с персоналом

Новый МРОТ на 2022 год. Новая величина составила 13 890 руб.

Подтверждение: Федеральный закон № 406-ФЗ от 6 декабря 2021.

Скорректировали правила расчёта страхового стажа для определения размеров пособий по болезни, беременности и родам. Теперь в стаж включают и периоды работы в иностранном государстве до получения гражданства в России, если есть международные договоры, предусматривающие суммирование стажа.

Подтверждение: Приказ Минтруда России № 388н от 9 июня 2021.

Отменили бумажные больничные. Пособия теперь будут назначать только на основании электронных больничных. Оформлять их будут по новым правилам. Бумажные больничные больше не применяются.

Подтверждение: Федеральный закон № 126-ФЗ от 30 апреля 2021.

Утвердили правила возмещения расходов на оплату дополнительных выходных при уходе за ребенком-инвалидом. На 2021 переходный год были установлены временные правила. Теперь они утверждены на постоянной основе и по сути не отличаются от прежних.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 1320 от 9 августа 2021.

Установили новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От прежних они отличаются тем, что теперь при расчёте пособий для добровольных плательщиков взносов учитывают районный коэффициент.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 1540 от 11 сентября 2021.

Актуализировали порядок предоставления и оплаты отпуска пострадавшим на производстве. Правила привели в соответствие с механизмом прямых выплат.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ №1584 от 21 сентября 2021.

Утвердили новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Но список районов остался прежний, обновили только структуру документа в связи с изменениями в муниципально-территориальном устройстве страны.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 1946 от 16 ноября 2021.

Определили список документов для выплаты пособия и порядок их получения. Это связано с тем, что на постоянной основе начинает действовать механизм прямых выплат и переходом на электронные больничные. ФСС, страхователь и работник будут взаимодействовать и обмениваться документами по упрощённой процедуре.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 2010 от 23 ноября 2021.

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