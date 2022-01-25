Как будет работать единый налоговый платёж для бизнеса в 2022 году

В 2022 году у организаций и ИП появится возможность оплачивать налоги, сборы и взносы одним платежом. Такая возможность уже была у физлиц, теперь эту схему распространили и на бизнес. Рассказываем, как работает единый налоговый платёж для бизнеса и как перейти на него.

Что такое единый налоговый платёж для бизнеса

Единый налоговый платёж (ЕНП) позволяет провести оплату по налогам, взносам, штрафам и пени одним документом. Пока это только эксперимент и для его проведения в Налоговый кодекс законом от 29.11.21 № 379-ФЗ добавили новую статью 45.2.

ЕНП для бизнеса распространяется практически на все обязательные платежи: налоги, страховые взносы, пени, штрафы, проценты, кроме:

Налогов, которые ИП уже платит в рамках единого платежа, как физическое лицо ( ст. 45.1 НК РФ ). Госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный документ.

Все средства, которые бизнес перечисляет в бюджет, налоговики будут расценивать как единый налоговый платеж.

ЕНП для бизнеса будет действовать в виде эксперимента с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Как будет работать единый налоговый платёж

Смысл новой системы в том, что бизнес заранее перечисляет в бюджет деньги одним платежом, фактически — предоставляет бюджету аванс. Налоговики будут списывать с полученного ЕНП необходимые суммы, когда наступит срок уплаты налога или взноса.

О сумме налога инспекторы будут узнавать из уведомлений, которые бизнесмены должны будут сдавать не позднее, чем за пять дней до даты уплаты налога или взноса.

Как это будет работать с НДФЛ за сотрудников пока до конца непонятно. В законе сказано, что налоговые агенты по НДФЛ будут обязаны уведомлять налоговиков о суммах перечисленного НДФЛ до 5-го числа следующего месяца после выплаты доходов физическим лицам. То есть речи о том, что налоговая будет забирать НДФЛ из средств ЕНП пока не идёт, и работодатели по-прежнему будут оплачивать его сами. Скорее всего, в будущем появятся какие-то разъяснения от Минфина и ФНС.

Формы обоих уведомлений должна разработать ФНС.

Если суммы, перечисленной налогоплательщиком, окажется недостаточно для покрытия всех его обязательных платежей, налоговики будут проводить зачёт ЕНП в следующем порядке:

Недоимка. Текущие платежи по налогам, сборам, страховым взносам. Пени. Проценты. Штрафы.

Внутри каждой группы налоговики будут проводить зачёт последовательно по датам выявления (для недоимки) или по установленным датам платежа. При совпадении этих дат налоговики распределят средства пропорционально суммам обязательств бизнеса.

Пример. Организация перешла на ЕНП и 20 июля 2022 года внесла платёж 500 тыс. руб. 25 июля 2022 года наступил срок оплаты по НДС на сумму 600 тыс. руб. и акцизам на сумму 400 тыс. руб. Недоимки по обязательным платежам у бизнеса не было. Поэтому налоговики распределили ЕНП организации следующим образом: НДС = 500 тыс. руб. / (600 тыс. руб. + 400 тыс. руб.) х 600 тыс. руб. = 300 тыс. руб. Акцизы = 500 тыс. руб. / (600 тыс. руб. + 400 тыс. руб.) х 400 тыс. руб. = 200 тыс. руб.

Налогоплательщик сможет вернуть излишне перечисленные в рамках ЕНП суммы, если налоговики ещё не провели их зачёт. Для этого нужно будет подать в ИФНС заявление по форме КНД 1112542, аналогично возврату ЕНП физического лица. Налоговики должны будут вернуть деньги в течение месяца после получения заявления.

Перечислить ЕНП сможет не только ИП или руководитель организации, но и другое лицо по его поручению. Однако иное лицо не сможет требовать возврата переплаченного ЕНП из бюджета.

Как перейти на единый налоговый платёж

Для этого нужно в марте 2022 года проведите сверку расчётов с ИФНС по всем обязательным платежам. По итогам сверки между вами и налоговиками не должно быть разногласий.

После этого подайте заявление в ИФНС о переходе на ЕНП в течение апреля 2022 года, но не позднее, чем через месяц после сверки. Форму заявления в скором будущем должна разработать ФНС.