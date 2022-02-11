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Как общепиту получить льготы в 2022 году

Для рубрики НДС
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В 2022 году предприятия общепита освободили от НДС, а некоторым снизили страховые взносы. Рассказываем, кто может рассчитывать на такие льготы и как они работают.

Кого освободили от НДС

Критерии и условия прописаны в пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Организации и ИП из сферы общепита могут рассчитывать на льготы, если они:

  • оказывают услуги в объектах общественного питания — это рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии (кроме розничных магазинов);
  • оказывают услуги вне объектов общественного питания — например, выездное обслуживание.

При этом обязательно, чтобы основной вид деятельности относился к классу 56 (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) раздела I справочника ОКВЭД-2.

Нельзя получать льготы при реализации продукции общественного питания:

  • в отделах кулинарии организаций и ИП розничной торговли;
  • организациями и ИП, осуществляющими заготовочную деятельность для розничной торговли.

Если владелец магазина решил продавать выпечку в своём отделе, на льготы он рассчитывать не может. Аналогично, если готовятся полуфабрикаты для перепродажи в розничных точках другими продавцами — это тоже под льготу не подпадает.  

Критерии для получения льгот по НДС

Сумма доходов за прошлый год не должна превышать 2 млрд рублей, а удельный вес доходов от общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70%. Чтобы не платить НДС с 2022 года, у действующих ИП и организаций должны быть соблюдены эти критерии за 2021 год. Организации и ИП, которые начнут деятельность в 2022 и 2023 годах, первый год смогут сразу работать без НДС.

С 2024 года появится ещё один критерий — среднемесячные выплаты работникам не должны быть ниже средней по отрасли в регионе. Организации и ИП, которые начнут работать в 2024 году и позже, в первый год работы смогут использовать льготу, если в предыдущем квартале по данным РСВ зарплата была не ниже среднеотраслевой по региону. 

Как работает льгота по НДС

Предприятия общепита, которые соответствуют критериям, не начисляют НДС и могут не выставлять счета-фактуры (подпункт 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ). Соответственно, входной НДС по приобретённым товарам и услугам включается в их стоимость и не принимается к вычету.

Для освобождения от НДС с 1 января 2022 г. никаких заявлений в ИФНС подавать не нужно. Если вы соответствуете критериям, просто работайте без НДС.

А вот декларацию по НДС сдавать всё равно нужно в общем порядке. Доходы, освобождаемые от НДС, нужно отражать в 7 разделе декларации как операции, не подлежащие налогообложению.

Отказ от льготы

Если вам не нужно освобождение, можете написать заявление в ИФНС не позднее 1 числа квартала, с которого хотите работать с НДС. Чтобы отказаться от льготы уже с 1 января 2022 года, заявление в ИФНС нужно было отправить до 10 января 2022 года включительно. Это связано с переносом выходного дня 1 января на первый следующий рабочий день. Единой формы заявления нет, его пишут в произвольной форме. Отказ будет действовать 4 полных квартала.

Снижение страховых взносов для общепита

У малого и среднего бизнеса уже есть льгота по страховым взносам: с части зарплаты, превышающей МРОТ, они платят только 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% — на обязательное медицинское страхование. Работодатели из сферы общепита со штатом более 250 человек, но не более 1 500 человек теперь смогут платить взносы по таким же ставкам.

Внимание! Льгота по взносам не действует без освобождения от НДС.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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