Как общепиту получить льготы в 2022 году

В 2022 году предприятия общепита освободили от НДС, а некоторым снизили страховые взносы. Рассказываем, кто может рассчитывать на такие льготы и как они работают.

Кого освободили от НДС

Критерии и условия прописаны в пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Организации и ИП из сферы общепита могут рассчитывать на льготы, если они:

оказывают услуги в объектах общественного питания — это рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии (кроме розничных магазинов);

оказывают услуги вне объектов общественного питания — например, выездное обслуживание.

При этом обязательно, чтобы основной вид деятельности относился к классу 56 (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) раздела I справочника ОКВЭД-2.

Нельзя получать льготы при реализации продукции общественного питания:

в отделах кулинарии организаций и ИП розничной торговли;

организациями и ИП, осуществляющими заготовочную деятельность для розничной торговли.

Если владелец магазина решил продавать выпечку в своём отделе, на льготы он рассчитывать не может. Аналогично, если готовятся полуфабрикаты для перепродажи в розничных точках другими продавцами — это тоже под льготу не подпадает.

Критерии для получения льгот по НДС

Сумма доходов за прошлый год не должна превышать 2 млрд рублей, а удельный вес доходов от общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70%. Чтобы не платить НДС с 2022 года, у действующих ИП и организаций должны быть соблюдены эти критерии за 2021 год. Организации и ИП, которые начнут деятельность в 2022 и 2023 годах, первый год смогут сразу работать без НДС.

С 2024 года появится ещё один критерий — среднемесячные выплаты работникам не должны быть ниже средней по отрасли в регионе. Организации и ИП, которые начнут работать в 2024 году и позже, в первый год работы смогут использовать льготу, если в предыдущем квартале по данным РСВ зарплата была не ниже среднеотраслевой по региону.

Как работает льгота по НДС

Предприятия общепита, которые соответствуют критериям, не начисляют НДС и могут не выставлять счета-фактуры (подпункт 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ). Соответственно, входной НДС по приобретённым товарам и услугам включается в их стоимость и не принимается к вычету.

Для освобождения от НДС с 1 января 2022 г. никаких заявлений в ИФНС подавать не нужно. Если вы соответствуете критериям, просто работайте без НДС.

А вот декларацию по НДС сдавать всё равно нужно в общем порядке. Доходы, освобождаемые от НДС, нужно отражать в 7 разделе декларации как операции, не подлежащие налогообложению.

Отказ от льготы

Если вам не нужно освобождение, можете написать заявление в ИФНС не позднее 1 числа квартала, с которого хотите работать с НДС. Чтобы отказаться от льготы уже с 1 января 2022 года, заявление в ИФНС нужно было отправить до 10 января 2022 года включительно. Это связано с переносом выходного дня 1 января на первый следующий рабочий день. Единой формы заявления нет, его пишут в произвольной форме. Отказ будет действовать 4 полных квартала.

Снижение страховых взносов для общепита

У малого и среднего бизнеса уже есть льгота по страховым взносам: с части зарплаты, превышающей МРОТ, они платят только 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% — на обязательное медицинское страхование. Работодатели из сферы общепита со штатом более 250 человек, но не более 1 500 человек теперь смогут платить взносы по таким же ставкам.