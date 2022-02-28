Оборачиваемость запасов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о показателе, контроль динамики которого позволяет не создавать избыточных запасов, а значит не омертвлять в них капитал.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Оборачиваемость запасов (Inventory Turnover Ratio, ITR) показывает, сколько раз за период компания полностью использовала свои запасы, то есть сколько раз эти запасы «обернулись».

Как считать оборачиваемость запасов

ITR = Себестоимость продаж / ((Остаток запасов на начало периода + Остаток запасов на конец периода) / 2).

Для расчета себестоимости продаж и среднего остатка запасов за период вам потребуются отчёт о финансовых результатах и бухгалтерский баланс соответственно. Себестоимость продаж берется из строки 2120 «Себестоимость», остаток запасов — из строки 1210 «Запасы».

В учебниках по финанализу встречается альтернативный вариант расчета ITR, при котором в числителе себестоимость заменяется на выручку. Обосновывают такой подход тем, что в себестоимость в зависимости от учётной политики могут включаться общехозяйственные расходы, которые слабо связаны с использованием запасов.

С 2021 года вступил в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он прямо запрещает включать общехозяйственные расходы в стоимость запасов, а значит и до себестоимости продаж они не добираются, и раскрываются в отчёте о финансовых результатах отдельной статьей «Управленческие расходы». Поэтому этот аргумент утратил силу. А вот в выручку как раз заложена норма прибыли, которая по разным товарным позициям может сильно отличаться, из-за чего оборачиваемость искажается. Так что я за оригинальный вариант формулы.

Зачем считать оборачиваемость запасов

Контроль динамики ITR позволяет не создавать избыточных запасов, а значит не омертвлять в них капитал, который можно использовать альтернативно.

Например, вложить в модернизацию производства или инвестировать в другой бизнес.

При помощи анализа ITR по отдельным номенклатурным группам или видам продукции легко определить залежавшиеся виды материалов, товаров и готовой продукции. Исследование причин изменения ITR поможет скорректировать ценообразование и продать лишний товар со скидкой или повысить цены на дефицитный товар.

Нормативных значений ITR не существует — оборачиваемость запасов зависит от отрасли и бизнес-модели компании. Анализировать нужно динамику и причину изменения показателя. Чем выше ITR, тем быстрее запасы превращаются в проданную продукцию, а значит, компания меньше тратит на хранение. Но высокая оборачиваемость может свидетельствовать и о недостатке запасов на складах. Например при их дефиците.

Пример 1. В финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 года ПАО «Лукойл» стоимость запасов на начало года 54 773 тыс. руб., на конец полугодия — 49 925 595 тыс. руб. Себестоимость продаж за полгода — 668 813 729 тыс. руб. В такой же отчетности ПАО «Роснефть» стоимость запасов на начало года 113 901 023 тыс. руб., на конец полугодия — 156 549 395 тыс. руб. Себестоимость продаж за полгода — 2 480 617 394 тыс. руб. Лукойл: ITR = 26,76. Роснефть: ITR = 18,34. Кажется «Лукойл» снова побеждает. Но давайте посмотрим на динамику показателя. Стоимость запасов «Лукойла» на начало года 39 260 тыс. руб., на конец года — 61 452 тыс. руб. (видимо, менялась учётная политика, из-за этого оценка в этом балансе отличается от оценки в следующем). Себестоимость продаж за год — 15 898 779 тыс. руб. Стоимость запасов «Роснефти» на начало года 138 889 747 тыс. руб., на конец года — 113 901 023 тыс. руб. Себестоимость продаж за год — 3 641 355 413 тыс. руб. Лукойл: ITR = 315,72. Роснефть: ITR = 28,81.

У обеих компаний оборачиваемость запасов снизилась. Но у «Роснефти» в 1,6 раза, а у «Лукойла» — аж в 8,1 раза. Произошло это из-за резкого увеличения запасов в 2021 году. Причем в консолидированной финансовой отчётности по МСФО стоимость запасов выросла на 17%, а в российской — в 912 раз. Поэтому, скорее всего, запасы просто перераспределили в пользу материнской компании группы, поэтому корректно сравнить динамику изменения ITR не получится.

Пример 2. Раз с нефтяниками не получилось, вернемся к старому доброму ООО «Рога и копыта». Вот стоимость его запасов в динамике. На 1 января: рога — 500 тыс. руб.;

копыта — 700 тыс. руб. На 31 января: рога — 800 тыс. руб.;

копыта — 600 тыс. руб. На 28 февраля: рога — 900 тыс. руб.;

копыта — 400 тыс. руб. Выручка от продаж за январь: рога — 500 тыс. руб.;

копыта — 500 тыс. руб. Выручка от продаж за февраль: рога — 300 тыс. руб.;

копыта — 900 тыс. руб. ITR в январе: рога — 0,77;

копыта — 0,77; ITR в феврале: рога — 0,35;

копыта — 1,80.

То есть за январь продалось 77% от средних складских остатков рогов и копыт, а в феврале только 35% рогов и аж 180% копыт.

Осталось интерпретировать эти цифры. Можно предположить, что рога стали хуже покупать (снизилась выручка) из-за расследования BBC о вреде добываемого из них пантокрина, а копыта под новые правила техосмотра массово стали закупать изготовители огнетушителей, которым понадобился креатин для пены. Тогда есть смысл снизить производство рогов и дать на них скидки, а освободившиеся ресурсы пустить на расширение производства копыт. Но без понимания причин изменения ITR такие решения принимать нельзя.