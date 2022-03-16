Как составить отчёт о движении денежных средств за 2021 год

Отчёт о движении денежных средств — форма бухгалтерской отчётности, которая включает в себя поступления и расходы денежных средств и денежных эквивалентов организации. Рассказываем, как заполнить эту форму за 2021 год по данным бухгалтерского учёта.

Отчёт о движении денежных средств — форма бухгалтерской отчётности, которая раскрывает поступления и выплаты денежных средств и денежных эквивалентов организации. Как устроен отчёт о движении денежных средств мы рассказывали в этой статье. Российские компании должны заполнять отчёт о движении денежных средств по форме, утверждённой приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. Порядок заполнения этого отчёта установлен ПБУ 23/2011.

Отчёт о движении денежных средств следует заполнять прямым методом, т.е. брать информацию непосредственно с бухгалтерских счетов, которые предназначены для учёта денег. В отчёт не нужно включать следующие обороты (п. 6 ПБУ 23/2011):

Платежи и поступления, связанные с переводом денежных средств в денежные эквиваленты и обратно. Денежные эквиваленты — это активы, которые можно в любой момент приобрести или реализовать по заранее известной цене. Например, краткосрочные государственные ценные бумаги или депозиты до востребования. Есть исключение — если при реализации денежных эквивалентов были начислены проценты, то их нужно включить в отчёт. Операции по обмену одних денежных эквивалентов на другие по номиналу. Если компания при такой операции получает доход или несёт убытки, то в отчёт нужно включать только сумму дохода или убытка. Операции по обмену валюты. В отчёт в данном случае нужно включать только курсовые разницы, если они возникли. Внутренние обороты, например, перевод между двумя счетами организации или снятие наличных со счёта для помещения в кассу.

Если компания работает с НДС и (или) платит акцизы, то суммы поступлений от покупателей и выплат поставщикам нужно указывать без этих налогов. НДС и акцизы следует отражать отдельно и в свёрнутом виде (п. 16 ПБУ 23/2011).

Это значит, что нужно вычесть из всех поступлений по этим налогам все платежи по ним. Если в итоге получится положительный результат, то его следует учесть в составе прочих поступлений от текущих операций, а если отрицательный — в составе прочих текущих выплат.

Также в свёрнутом виде нужно включать в отчёт следующие денежные потоки:

Поступления и расходы у комиссионера или агента: средства, полученные от покупателей и переведённые комитенту или принципалу. Отдельно в отчёте следует отражать только вознаграждение за посреднические услуги. Оплату коммунальных платежей при аренде и их компенсацию арендодателем. Оплату за доставку грузов и её компенсацию контрагентом.

Отчёт о движении денежных средств включает в себя данные за отчётный период, а также за соответствующий период прошлого года. Форма состоит из следующих разделов:

Денежные потоки от текущих операций. Это все обороты по счетам и кассе, связанные с текущей деятельностью компании. Сюда следует относить поступления за продукцию, товары или услуги, расчёты с поставщиками, выплату зарплаты, налогов и т.п. Денежные потоки от инвестиционных операций. Это все поступления и расходы, связанные с куплей-продажей внеоборотных активов, а также с вложениями средств в другие компании и предоставлением займов под проценты. Денежные потоки от финансовых операций. Здесь следует отражать расчёты с учредителями, а также получение и возврат заёмных средств без учёта процентов. Сводные и справочные показатели.

Как заполнить денежные потоки от текущих операций

В строке 4110 «Поступления – всего» нужно указать итоговую информацию обо всех поступлениях от текущей деятельности компании:

Стр. 4110 = стр. 4111 + ст. 4112 + стр. 4113 + стр. 4119.

В строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отражают кредитовый оборот по счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции с дебетом следующих счетов:

50 «Касса»;

51 «Расчётные счета»;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках».

Для розничных продавцов, которые принимают оплату с помощью банковских карт, нужно добавить обороты ещё по одной проводке: Дт 51 Кт 57 «Переводы в пути». Эту проводку нужно делать при зачислении на счёт компании денег, полученных от покупателя в рамках процедуры эквайринга.

В строке 4112 «Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и других аналогичных платежей» отражают поступления денежных средств по указанным видам операций. Информацию следует брать с кредита счетов 62 и 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с дебетом счетов 50, 51, 52, 55 в соответствующей части.

В строке 4113 «Поступления от перепродажи финансовых вложений» отражают указанный вид поступлений. Источник информации — обороты по кредиту счёта 76 в корреспонденции с дебетом счетов 50, 51, 52, 55 в соответствующей части.

В строке 4119 «Прочие поступления» указывают все остальные денежные поступления, связанные с основной деятельностью компании. Это, например, возврат переплаты по налогам или подотчётных средств. Также здесь следует отразить «свёрнутые» НДС и акцизы, если поступления по этим налогам за отчётный период превысили расходы.

Данные нужно брать из дебетовых оборотов по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом счетов:

68 «Расчёты по налогам и сборам»;

69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»;

71 «Расчёты с подотчётными лицами»;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»;

91.1 «Прочие доходы».

В строке 4120 «Платежи – всего» отражают общую сумму выплат, которые связаны с текущей деятельностью компании. Сумму в этой строке, а также другие показатели расходов, следует указывать в круглых скобках:

Стр. 4120 = стр. 4121 + стр. 4122 + стр. 4123 + стр. 4124 + стр. 4129.

В строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги» отражают дебетовый оборот по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками и счёту 76 в корреспонденции с кредитом счетов 50, 51, 52, 55.

В строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» указывают суммы выплат, связанных с оплатой труда. Это дебетовый оборот по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с кредитом счетов 50 и 51.

В строке 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» нужно отразить уплаченные за отчётный период проценты по кредитам и займам, полученным для пополнения оборотных средств. Это дебетовые обороты по счетам 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам» в корреспонденции с кредитом счетов 50, 51 и 52.

Если у компании есть кредиты, проценты по которым включены в стоимость инвестиционных внеоборотных активов (п. 10 ФСБУ 26/2020 и п. 10 ПБУ 14/2007), то уплату этих процентов не нужно включать в строку 4123. К инвестиционным относятся внеоборотные активы, которые требуют длительного времени и существенных затрат для подготовки к эксплуатации. Это, например, объекты незавершенного строительства или сложное оборудование, которое требует монтажа.

В строке 4124 «Платежи налога на прибыль организаций» указывают суммы налога, перечисленные в бюджет: дебетовый оборот по счету 68.4 «Налог на прибыль» в корреспонденции с кредитом счёта 51.

В строке 4125 «Прочие платежи» нужно отразить все иные выплаты, связанные с текущей деятельностью компании, которые не вошли в строки 4121—4214. Это, например, налоги (кроме налога на прибыль), страховые взносы, средства, выданные в подотчёт. В частности, в этой строке нужно отразить «свёрнутую» сумму по НДС и акцизам, если выплаты по этим налогам за период превысили поступления.

Информацию нужно брать с кредита счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счетов 57, 68 (кроме субсчёта 68.4), 69, 71, 73, 76, 91.2 «Прочие расходы».

В строке 4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций» указывают разность между всеми поступлениями и всеми выплатами по текущей деятельности:

Стр. 4100 = стр. 4110 – стр. 4120.

Если сальдо получилось отрицательным, то его нужно указать в круглых скобках. Это же относится ко всем сальдо по остальным разделам формы и по отчёту в целом.

Как заполнить денежные потоки от инвестиционных операций

В строке 4210 «Поступления — всего» нужно отразить общую сумму денежных средств, которая поступила в связи с инвестиционными операциями:

Стр. 4210 = стр. 4211 + стр. 4212 + стр. 4213 + стр. 4214 + стр. 4219.

В строке 4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)» нужно указать суммы, которые поступили от реализации основных средств и нематериальных активов.

Данные следует брать с кредита счетов 62 и 76 в корреспонденции с дебетом счетов 50, 51, 52, 55 в соответствующей части.

В строке 4212 «Поступления от продажи акций других организаций (долей участия)» отражают суммы, которые компания получила от указанных операций. Информацию нужно взять с кредита счёта 76 в корреспонденции с дебетом счетов 50, 51, 52, 55 в соответствующей части.

В строке 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» указывают суммы, которые поступили в организацию в результате всех перечисленных операций. Это дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом следующих счетов:

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» — в части займов, предоставленных сотрудникам;

58.3 «Предоставленные займы» — в части займов, выданных юридическим лицам и физическим лицам, которые не работают в компании;

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» — в части иных операций, относящихся к данной строке, например, при продаже прав требования.

В строке 4214 «Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях» нужно отразить все поступления на счета и в кассу компании от указанных операций.

Данные нужно брать с дебета счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом счёта 76 в соответствующей части. Если у компании подобные виды доходов возникают регулярно, то для их учёта обычно открывают отдельный субсчёт 76.3 «Расчёты по причитающимся дивидендам и другим доходам».

В строке 4219 «Прочие поступления» следует указать все суммы, зачисленные на счёт компании, которые можно отнести к инвестиционной деятельности, кроме тех, что уже отражены в строках 4211-4214. Например, сюда нужно включить доходы от участия в совместной деятельности.

Данные нужно брать с кредита счёта 76 в корреспонденции с дебетом счетов 50, 51, 52, 55 в соответствующей части.

В строке 4220 «Платежи – всего» следует отразить общую сумму выплат компании, связанных с инвестиционной деятельностью:

Стр. 4220 = стр. 4221 + стр. 4222 + стр. 4223 + стр. 4224 + стр. 4229.

В строку 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» нужно включить все выплаты компании по данным видам операций. Исключение — проценты по кредитам и займам, которые включаются в стоимость инвестиционных активов. Для этого показателя предусмотрена отдельная строка.

Данные следует брать с дебета счетов 60 и 76 в корреспонденции с кредитом счетов 50, 51, 52, 55 в соответствующей части.

В строке 4222 «Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)» нужно отразить все выплаты организации, связанные с покупкой этих активов.

Информацию нужно брать с кредита счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счетов:

58.1 «Паи и акции»;

58.4 «Вклады по договору простого товарищества».

В строке 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам» следует отразить все выплаты компании по перечисленным операциям.

Сведения нужно брать с кредита счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счетов:

58.2 «Долговые ценные бумаги»;

58.3 «Предоставленные займы» — по всем займам, за исключением средств, выданных сотрудникам;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» — в части займов для сотрудников;

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» — по иным подобным операциям, например, при покупке прав требования.

В строке 4224 «Платежи процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива» нужно указать суммы процентных выплат по кредитам, если они включены в стоимость приобретённых или созданных компанией объектов.

Данные следует брать с дебета счетов 66 и 67 в корреспонденции с кредитом счетов 50, 51, 52, 55. Речь идёт только о тех суммах процентов, которые ранее были начислены на счетах 66 и 67 в корреспонденции со счётом 08 «Вложения во внеоборотные активы»

В строке 4229 «Прочие платежи» отражают все выплаты компании, которые относятся к инвестиционной деятельности и не были отражены в строках 4221-4224.

Данные нужно брать с кредита счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счёта 76 в соответствующей части.

В строке 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций» следует отразить разность между всеми поступлениями и выплатами, которые относятся к инвестициям компании:

Стр. 4200 = стр. 4210 – стр. 4220.

Как заполнить денежные потоки от финансовых операций

В строке 4310 «Поступления – всего» нужно указать общую сумму средств, поступивших в компанию от финансовых операций:

Стр. 4310 = стр. 4311 + стр. 4312 + стр. 4313 + стр. 4314 + стр. 4319.

В строку 4311 «Получение кредитов и займов» включают информацию обо всех полученных компанией заёмных средствах, вне зависимости от срока погашения. Это дебетовые обороты по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом счетов 66 и 67 в части полученных кредитов и займов

В строке 4312 «Поступление денежных вкладов собственников (участников)» нужно указать все вклады владельцев бизнеса в имущество компании, не связанные с пополнением уставного капитала. Данные нужно брать с дебета счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом счёта 75.3 «Прочие расчёты с учредителями».

В строке 4313 «Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия» отражают суммы, которые внесли участники и акционеры компании при покупке акций или долей в уставном капитале. Это дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом счёта 75.1 «Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

В строке 4314 «Поступления от выпуска облигаций, векселей, других долговых ценных бумаг» нужно указать суммы, которые компания получила от указанных операций. Сведения нужно брать с дебета счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 66 и 67 в части выпуска собственных долговых ценных бумаг.

В строке 4319 «Прочие поступления» следует отразить все суммы, которые относятся к финансовой деятельности, не учтённые в строках 4311—4314.

Данные нужно брать с дебета счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с кредитом счёта 76 в соответствующей части.

В строке 4320 «Платежи – всего» нужно указать все выплаты организации, связанные с финансовой деятельностью:

Стр. 4320 = стр. 4321 + стр. 4322 + стр. 4323 + стр. 4329.

В строке 4321 «Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников» следует отразить все выплаты компании в пользу участников, которые полностью выходят из бизнеса либо уменьшают свою долю в уставном капитале.

Сведения следует брать с кредитового оборота по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счёта 75.1.

В строку 4322 «Уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)» включают суммы всех указанных выплат.

Данные нужно взять с кредитового оборота по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счёта 75.2 «Расчеты по выплате доходов».

В строке 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражают все выплаты, которые связаны с указанными операциями.

Это кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счетов 66, 67 и 76 в соответствующей части

Уплаченные проценты по кредитам в этой строке отражать не нужно, так как они уже учтены в строках 4123 и 4224.

В строку 4329 «Прочие платежи» нужно включить все иные выплаты по финансовой деятельности, которые не вошли в строки 4321—4323.

Сведения нужно брать с кредита счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с дебетом счёта 76 в соответствующей части.

В строке 4300 «Сальдо денежных потоков от финансовых операций» отражают разность между всеми поступлениями и расходами по данному разделу:

Стр. 4300 = стр. 4310 – стр. 4320.

Как заполнить итоговые и справочные строки

В строке 4400 «Сальдо денежных потоков за отчётный период» следует указать разность между всеми поступлениями и всеми расходами денежных средств. Для этого нужно сложить сальдо по трём разделам отчёта, сохранив их знаки:

Стр. 4400 = +- стр. 4100 +- стр. 4200 +- стр. 4300.

В строку 4450«Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода» нужно включить суммарное сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57 на указанную дату.

Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода» должна быть равна остатку на начало с учетом сальдо:

Стр. 4500 = стр. 4450 +- стр. 4400.

Показатели в строках 4450 и 4500 не могут быть отрицательными.

Значение строки 4450 должно быть равно показателю строки 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» на начало отчётного периода. Значение строки 4500 должно быть равно показателю строки 1250 баланса на конец отчётного периода.

Строка 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» содержит справочную информацию. Это разность за отчётный период между положительными и отрицательными курсовыми разницами, связанными с учётом денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте.

Положительные курсовые разницы учитываются по кредиту счёта 91.1, а отрицательные — по дебету счёта 91.2.