Как устроен отчёт о движении денежных средств

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен отчёт о движении денежных средств, что в нём можно увидеть и почему уметь читать этот отчёт важно не только бухгалтеру. В конце статьи — пример построения отчёта о движении денежных средств, который будет понятен даже очень далёкому от бухучёта читателю.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Зачем нужен отчёт о движении денежных средств

Сегодня познакомлю вас с отчётом о движении денежных средств (ОДДС). В англоязычных странах его называют Cash Flow Statement или просто Cash Flow. Наряду с бухгалтерским балансом и отчётом о финансовых результатах, это одна из трех главных форм бухгалтерской отчётности. ОДДС настолько важен, что в России ему посвящен отдельный стандарт ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств», а в системе МСФО — одноименный IAS 7.

ОДДС описывает денежные потоки компании за отчётный период и их сальдо на начало и конец периода. Из него можно понять, откуда поступали денежные средства и денежные эквиваленты и на что тратились. Изучение ОДДС в комплексе с отчётом о финансовых результатах позволяет понять, почему прибыль есть, а денег нет, или наоборот.

Я не раз писал о том, что нужно отделять доходы и расходы от поступлений и выплат денег. Первые определяются в момент изменения экономических выгод, вторые — в момент оплаты. Сопоставление первых позволяет понять финансовый результат — прибыль или убыток. Сопоставление вторых — за счёт чего у компании стало больше или меньше живых денег.

Важно анализировать как первые, так и вторые. Доходы и расходы влияют на экономическую эффективность работы компании, которая измеряется показателями рентабельности. Поступления и выплаты — на ликвидность активов и платежеспособность бизнеса. Если мониторить что-то одно, а второму не уделять внимание, есть шанс быстро разориться.

Пример 1. Продавец договорился о продаже продукции за 200 руб. с рассрочкой платежа. Себестоимость продукции составила 150 руб. Фиксируем прибыль 50 руб. Прибыль есть, а денег нет. Сотрудники не получат зарплату вовремя, компанию погубит недостаток ликвидности. Пример 2. Продавец договорился о продаже продукции за 100 руб. и получил 100% предоплаты. Себестоимость продукции составила 150 руб. Фиксируем убыток 50 руб. Деньги есть, а прибыли нет. Сотрудники получат зарплату вовремя, но купить материалы на следующий месяц будет уже не на что. Компанию погубит убыточность. Эльвира Сахипзадовна сказала бы: «Отрицательная рентабельность».

Чтобы не принять чужие деньги за прибыль, а кассовый разрыв за убыток, бухгалтеры и придумали два отчёта.

Отчёт о финансовых результатах. Отчёт о движении денежных средств.

Чтобы понять, как работает второй, сначала разберемся с базовой терминологией.

Что такое денежные потоки и их сальдо

Денежные потоки (Cash Flow) — это поступления и выплаты денежных средств и денежных эквивалентов. Денежным потоком не считается любое изменение формы денег: обмен денежных средств на денежные эквиваленты и наоборот, покупка или продажа валюты, перевод денег с одного счета на другой, снятие или внесение наличных. Но только само изменение формы: если сумма денег при этом меняется, разница формирует отдельный денежный поток.

Сальдо денежных потоков (Cash Balance) — это разница между поступлениями и выплатами. Если за отчётный период было больше поступлений, сальдо положительное. Если больше было выплат, сальдо отрицательное.

Пример 3. Вчера продавец продал продукцию за 100$ и получил оплату. Курс был 69 руб. за доллар. Сегодня он обменял доллары на рубли. Курс уже 70 руб. за доллар. Денежный поток (поступление) вчера составил 6900 руб. Сегодня денежного потока из-за конвертации валюты не было, но из-за разницы курсов возник дополнительный поток 100 руб. Итого положительное сальдо денежных потоков составило 7000 руб.

В какие-то месяцы сальдо денежных потоков может быть отрицательным. Если у бизнеса есть жирок в виде остатков на счетах и других видов денег, это можно пережить. Особенно если при этом фиксируется прибыль. Но устойчиво отрицательное сальдо денежных потоков — звоночек. Он означает, что дебиторы живут за ваш счёт. При возможности такого нужно избегать.

Виды денежных потоков

Денежные потоки в бухучёте классифицируют по трём видам хозяйственной деятельности компании.

Текущая (операционная). Инвестиционная. Финансовая.

Текущая деятельность в основном связана с фактами хозяйственной жизни, которые компания осуществляет для получения выручки. Но оплаты некоторых прочих доходов и прочих расходов тоже попадают сюда. К денежным потокам от текущей деятельности относятся:

поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг;

поступления от сдачи активов в аренду;

платежи поставщикам и подрядчикам за приобретенные запасы, работы и услуги;

выплаченная работникам зарплата;

оплата процентов по полученным кредитам и займам. Исключение — кредиты и займы на покупку основных средств и нематериальных активов.

К инвестиционной деятельности относят денежные потоки, связанные с поступлением и выбытием внеоборотных активов. Сюда включаются:

выплаты поставщикам, подрядчикам и персоналу, связанные с приобретением или созданием внеоборотных активов;

выплаты процентов по кредитам и займам на покупку внеоборотных активов;

поступления от продажи внеоборотных активов;

оплаты приобретенных акций и долей в других компаниях;

выданные и возвращенные займы;

полученные дивиденды и проценты по долговым ценным бумагам других компаний.

Финансовая деятельность связана с получением долевого финансирования от собственников и заёмных средств. И с выплатами собственникам, кредиторам и займодавцам. Денежные потоки от финансовой деятельности — это:

оплата собственниками долей в уставном капитале;

выплаты собственникам, выходящим из капитала компании;

выплаченные дивиденды;

поступления от выпуска долговых ценных бумаг и выплаты для их погашения;

полученные и возвращённые кредиты и займы.

Пример 4. Движения по расчётному счету ООО «Рога и копыта» за месяц : 500 тыс. руб. — оплаты от покупателей за продукцию 300 тыс. руб. — выплаты поставщикам за материалы 100 тыс. руб. — выплата зарплаты сотрудникам 200 тыс. руб. — поступление за проданный автомобиль 150 тыс. руб. — возврат выданного займа 50 тыс. руб. — выплаченные собственникам дивиденды Сальдо денежных потоков: Текущая деятельность: 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. — 300 тыс. руб. — 100 тыс. руб.) Инвестиционная деятельность: 350 тыс. руб. (200 тыс. руб. 150 тыс. руб.) Финансовая деятельность: — 50 тыс. руб. (0 тыс. руб. — 50 тыс. руб.)

Не устаю подчеркивать: положительное сальдо денежных потоков не означает, что дела у компании идут хорошо. Она может при этом иметь убытки, которые приведут к закрытию.

Структура отчёта о движении денежных средств

Денежные потоки в ОДДС группируются по трем направлениям деятельности компании:

текущей (операционной);

инвестиционной;

финансовой.

По каждому виду деятельности определяется сальдо.

В России применяется так называемый прямой метод составления ОДДС. Поступления и выплаты берутся со счетов учета денежных средств и денежных эквивалентов (раздел V Плана счетов) без каких-либо корректировок. То есть это честные денежные потоки: сколько компания получила или заплатила — столько и пошло в отчет. Затем по каждому направлению деятельности выводится сальдо денежных потоков, складывается с остатком денег на начало периода и определяется остаток денег на конец периода.

Пример 5. Остаток денежных средств ООО «Рога и копыта» на начало месяца: 250 тыс. руб. Движения по расчётному счету за месяц: 500 тыс. руб. — оплаты от покупателей за продукцию;

300 тыс. руб. — выплаты поставщикам за материалы;

100 тыс. руб. — выплата зарплаты сотрудникам;

200 тыс. руб. — поступление за проданный автомобиль;

150 тыс. руб. — возврат выданного займа;

50 тыс. руб. — выплаченные собственникам дивиденды. Сальдо денежных потоков: текущая деятельность: 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. — 300 тыс. руб. — 100 тыс. руб.);

инвестиционная деятельность: 350 тыс. руб. (200 тыс. руб. 150 тыс. руб.);

финансовая деятельность: — 50 тыс. руб. (0 тыс. руб. — 50 тыс. руб.). Остаток денежных средств на конец месяца: 650 тыс. руб. (250 тыс. руб. 100 тыс. руб. 350 тыс. руб. — 50 тыс. руб.). ОДДС ООО «Рога и копыта» будет выглядеть так:

В МСФО, кроме прямого метода, разрешается использовать косвенный. Но только для денежных потоков от операционной деятельности. И он более распространён. Этот метод основан на корректировке прибыли из отчёта о финансовых результатах на суммы изменений стоимости активов и пассивов, не приводящих к движению денег. Например, амортизации. После отражения всех корректировок определяется денежный поток от операционной деятельности. Так составлять ОДДС проще. Но ходят слухи, что косвенный метод в МСФО скоро отменят, поэтому и углубляться в него не буду.