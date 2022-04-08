Точка безубыточности: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Точка безубыточности (Break-even Point, BEP) — это объём продаж, при котором компания не получает ни прибыли ни убытков. Доходы в точке безубыточности равны расходам.

Как считать точку безубыточности

Точка безубыточности определяется в натуральном и денежном выражении.

BEP в натуральном выражении = Постоянные расходы / (Цена единицы продукции – Переменные расходы на единицу продукции).

Показатель в знаменателе — это уже знакомый вам маржинальный доход на единицу продукции.

BEP в стоимостном выражении = BEP в натуральном выражении * Цена единицы продукции.

Исходные данные для расчёта точки безубыточности, как и для маржинального дохода, нужно брать из бухгалтерского или управленческого учёта. Бухгалтерский учёт содержит необходимую информацию, но её нужно извлечь со счетов 20-29, 44, 90.

Зачем считать точку безубыточности

Определение точки безубыточности позволяет понять каков должен быть минимально возможный объём продаж. Если продажи будут ниже точки безубыточности, компания понесет убытки. Если выше — получит прибыль. Расчёт точки безубыточности отвечает на следующие вопросы.

Насколько можно увеличить расходы без сваливания в убытки? Например, если нужно понять можете ли вы позволить себе нанять дополнительный персонал или приобрести новое оборудование. Насколько можно уменьшить доходы без сваливания в убытки? Например, если нужно понять какую скидку вы можете дать покупателю или возможно ли предложить цену ниже рыночной. Сколько нужно продать для получения заданного уровня прибыли? Например, если нужно понять реальны ли ожидания инвестора.

Пример 1. Продолжим тему с кофейней. Цена стаканчика кофе — 100 рублей. Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика — 25 рублей. Зарплата баристы с отчислениями в социальные фонды — 45 000 рублей. Аренда точки с кофемашиной — 40 000 рублей. В ноябре продажи не удались: была куплена лишь 1 000 стаканчиков кофе. Собственник решил поучаствовать в Черной пятнице и предложил скидку 50%. Сколько стаканчиков ему нужно продать в последний рабочий день ноября, чтобы закончить месяц без убытка? Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика (25 рублей) — это переменные расходы. Остальные расходы (85 тыс. руб.) — постоянные. Если бы мы считали точку безубыточности в начале месяца, то расчет выглядел бы так: BEP = 85 000 рублей / (100 рублей – 25 рублей) = 1 134. То есть при продаже стаканчика кофе за 100 рублей кофейня начнет приносить прибыль с 1135-го стаканчика. Но большая часть месяца уже прошла. До Черной пятницы уже было продано 1 000 стаканчиков. Это позволило получить 75 000 рублей маржинального дохода. Поэтому за день нужно отбить лишь оставшиеся 10 000 рублей постоянных расходов. Но и цена уже не 100, а 50 рублей за стаканчик. BEP₁ = 10 000 рублей / (50 рублей – 25 рублей) = 400.

Зная точку безубыточности, владелец кофейни должен задать себе вопрос: «Реально ли при такой цене продать столько кофе?». Если да, то скидку нужно делать. Если нет — надо сравнить какой вариант принесет меньше убытка.

Пример 2. Собственник считает, что за полцены реально продать 100 стаканчиков. А без скидки — 20. Маржинальный доход со скидкой = (50 рублей – 25 рублей) * 100 = 2 500 рублей. Убыток 7 500 рублей. Маржинальный доход без скидки = (100 рублей – 25 рублей) * 20 = 1 500 рублей. Убыток 8 500 рублей.

Значит, скидку надо дать.

Пример 3. Владелец кофейни хочет получить от акции прибыль не меньше 5 000 рублей. Значит, выручка должна покрыть не только постоянные расходы, но и желаемую прибыль. BEP с прибылью = (10 000 рублей + 5 000 рублей) / (50 рублей – 25 рублей) = 600.

Думаю, бариста не вывезет. Может пообещать ему премию?

Пример 4. За дополнительные 10 000 рублей бариста клянется умереть на работе. Значит, выручка должна покрыть еще и эту сумму. BEP с прибылью и премией = (10 000 рублей + 5 000 рублей + 10 000 рублей) / (50 рублей – 25 рублей) = 1000.

Умрет, но не продаст. Останавливаемся на реалистичном варианте с продажей 200 стаканчиков за полцены.

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