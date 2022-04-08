Точка безубыточности: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Как считать точку безубыточности
Точка безубыточности определяется в натуральном и денежном выражении.
BEP в натуральном выражении = Постоянные расходы / (Цена единицы продукции – Переменные расходы на единицу продукции).
Показатель в знаменателе — это уже знакомый вам маржинальный доход на единицу продукции.
BEP в стоимостном выражении = BEP в натуральном выражении * Цена единицы продукции.
Исходные данные для расчёта точки безубыточности, как и для маржинального дохода, нужно брать из бухгалтерского или управленческого учёта. Бухгалтерский учёт содержит необходимую информацию, но её нужно извлечь со счетов 20-29, 44, 90.
Зачем считать точку безубыточности
Определение точки безубыточности позволяет понять каков должен быть минимально возможный объём продаж. Если продажи будут ниже точки безубыточности, компания понесет убытки. Если выше — получит прибыль. Расчёт точки безубыточности отвечает на следующие вопросы.
- Насколько можно увеличить расходы без сваливания в убытки? Например, если нужно понять можете ли вы позволить себе нанять дополнительный персонал или приобрести новое оборудование.
- Насколько можно уменьшить доходы без сваливания в убытки? Например, если нужно понять какую скидку вы можете дать покупателю или возможно ли предложить цену ниже рыночной.
- Сколько нужно продать для получения заданного уровня прибыли? Например, если нужно понять реальны ли ожидания инвестора.
Пример 1.
Продолжим тему с кофейней. Цена стаканчика кофе — 100 рублей. Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика — 25 рублей. Зарплата баристы с отчислениями в социальные фонды — 45 000 рублей. Аренда точки с кофемашиной — 40 000 рублей. В ноябре продажи не удались: была куплена лишь 1 000 стаканчиков кофе. Собственник решил поучаствовать в Черной пятнице и предложил скидку 50%. Сколько стаканчиков ему нужно продать в последний рабочий день ноября, чтобы закончить месяц без убытка?
Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика (25 рублей) — это переменные расходы. Остальные расходы (85 тыс. руб.) — постоянные. Если бы мы считали точку безубыточности в начале месяца, то расчет выглядел бы так:
BEP = 85 000 рублей / (100 рублей – 25 рублей) = 1 134.
То есть при продаже стаканчика кофе за 100 рублей кофейня начнет приносить прибыль с 1135-го стаканчика.
Но большая часть месяца уже прошла. До Черной пятницы уже было продано 1 000 стаканчиков. Это позволило получить 75 000 рублей маржинального дохода. Поэтому за день нужно отбить лишь оставшиеся 10 000 рублей постоянных расходов. Но и цена уже не 100, а 50 рублей за стаканчик.
BEP₁ = 10 000 рублей / (50 рублей – 25 рублей) = 400.
Зная точку безубыточности, владелец кофейни должен задать себе вопрос: «Реально ли при такой цене продать столько кофе?». Если да, то скидку нужно делать. Если нет — надо сравнить какой вариант принесет меньше убытка.
Пример 2.
Собственник считает, что за полцены реально продать 100 стаканчиков. А без скидки — 20.
Маржинальный доход со скидкой = (50 рублей – 25 рублей) * 100 = 2 500 рублей. Убыток 7 500 рублей.
Маржинальный доход без скидки = (100 рублей – 25 рублей) * 20 = 1 500 рублей. Убыток 8 500 рублей.
Значит, скидку надо дать.
Пример 3.
Владелец кофейни хочет получить от акции прибыль не меньше 5 000 рублей. Значит, выручка должна покрыть не только постоянные расходы, но и желаемую прибыль.
BEP с прибылью = (10 000 рублей + 5 000 рублей) / (50 рублей – 25 рублей) = 600.
Думаю, бариста не вывезет. Может пообещать ему премию?
Пример 4.
За дополнительные 10 000 рублей бариста клянется умереть на работе. Значит, выручка должна покрыть еще и эту сумму.
BEP с прибылью и премией = (10 000 рублей + 5 000 рублей + 10 000 рублей) / (50 рублей – 25 рублей) = 1000.
Умрет, но не продаст. Останавливаемся на реалистичном варианте с продажей 200 стаканчиков за полцены.
Если вы дочитали до этого места, то вот обещанный подарок. Мы решили помочь бизнесу, и разработали поисковик по мерам господдержки. Введите ИНН вашей компании в специальном сервисе «Моё дело Бюро», и вы получите список полагающихся именно вашей компании преференций с подробными инструкциями по их получению. Сервис бесплатен и доступен каждому зарегистрированному пользователю.
Чтобы получить доступ к сервису, просто заполните заявку: