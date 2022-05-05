Кадровый учет

Как вести воинский учёт работников

Воинский учёт нужно вести обязательно, но многие работодатели об этом даже не подозревают. Рассказываем, что делать тем, кто его никогда не вёл, какие штрафы бывают за нарушения и что изменилось с 2022 года.

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Кто обязан вести воинский учёт

Воинский учёт у работодателей — это сбор и документальное оформление информации о работающих у них призывниках и военнообязанных. Его должны вести организации всех форм собственности, в том числе малые предприятия — на основании п. 7 ст. 8 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пп. 6 п. 1 ст. 8 закона № 61-ФЗ «Об обороне», п. 9 Положения о воинском учёте

Организации обязаны:

  • при заключении трудовых договоров запрашивать у работников документы воинского учёта;
  • сообщать в военкоматы о приёме и увольнении военнообязанных и подлежащих призыву работников;
  • заполнять специальные учётные документы;
  • проводить сверки с военкоматами и др.

Эти обязанности распространяются только на организации. У ИП таких обязанностей нет, так как они не указаны в п. 7 ст. 8 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г и в другой нормативке по воинскому учёту. Но по Трудовому кодексу они должны запрашивать документы воинского учёта у тех, кого принимают на работу.

Как начать вести воинский учёт в организации

Чтобы наладить учёт призывников и военнообязанных, нужно руководствоваться Положением о воинском учёте, утверждённым Правительством РФ,  Инструкцией об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета от Минобороны и методическими рекомендациями Генштаба ВС РФ.

Выясните, каких работников учитывать

Воинский учёт ведут по двум категориям работников:

  1. Призывники — мужчины от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе, кроме освобождённых от призыва, например, по состоянию здоровья.
  2. Военнообязанные:
  • мужчины, пребывающие в запасе; 
  • женщины, отучившиеся по военно-учётной специальности, например, сестринское дело, стоматология, геодезия, фармация, информатика и вычислительная техника, программирование в компьютерных системах;
  • уволенные с военной службы в запас; 
  • выпускники вузов, обучавшиеся по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах;
  • те, кто получил отсрочку или освобождение от призыва на военную службу;
  • уволенные с военной службы, которых впоследствии поставили на воинский учёт в комиссариатах; 
  • те, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

Узнать, подлежит ли работник воинскому учёту, можно по отметкам на странице 13 паспорта и по документам воинского учёта — военным билетам, временным удостоверениям, приписным свидетельствам, справкам.

Учитывать нужно всех военнообязанных и призывников, с которыми заключён трудовой договор, включая совместителей и дистанционных работников.

Военкомат снимает военнообязанных с воинского учёта, когда они достигают предельного возраста пребывания в запасе. Это зависит от звания и пола. Например, женщин в звании сержанта, старшины или прапорщика снимают с учёта, когда им исполняется 45 лет, а мужчин — в 50 лет.

У работников, которых сняли с воинского учёта, в военном билете должна быть об этом отметка военкомата. Их не нужно ставить в организации на учёт.

Назначьте ответственного работника

Ответственность за воинский учёт в организации лежит на её руководителе. Он может поручить военно-учётную работу другому работнику — кадровику, бухгалтеру. Для этого оформите приказ о совмещении должностей. 

Организации с большой численностью могут принять на работу специалиста, который будет заниматься только ведением воинского учёта. Если для этого нужно два работника и более, их объединяют в отдельное подразделение — военно-учётный стол.

В п. 12-13 Положения о воинском учёте есть нормы, по которым можно рассчитать, сколько специалистов нужно для военно-учётной работы в организации. Например, если у работодателя менее 500 призывников и военнообязанных, понадобится один внешний совместитель или работник, совмещающий должности. От 500 до 2 000 — нужен отдельный специалист по воинскому учёту.

Кроме оформления учётных документов, ответственный работник должен разъяснять сотрудникам их воинские обязанности, сообщать о вызовах в военкомат и давать им возможность туда явиться.

Издайте приказ об организации воинского учёта

Приказ об организации воинского учёта граждан, в том числе бронирования граждан в запасе составьте по форме из приложения 4 к методическим рекомендациям. В нём пропишите должности и ФИО:

  • ответственного за работу по воинскому учёту;
  • того, кто будет его замещать во время отпуска, командировки или больничного.

После оформления приказа его нужно согласовать с местным военкоматом. Если по месту нахождения организации его нет, то с местной администрацией. В разных регионах и городах требования военкоматов могут отличаться, поэтому лучше предварительно уточнить информацию у них.

Образец приказа

Составьте план работы

План работы по ведению воинского учёта граждан и бронирования граждан в запасе составьте по форме из приложения 17 к методическим рекомендациям. Его разрабатывают в течение года и тоже согласовывают с военкоматом или местными властями. Уточните у них конкретную дату согласования.

Образец плана работ

Оформите остальные документы для военно-учётной работы

Список документов, которые нужно оформить для воинского учёта приведён в п. 39 Методических рекомендаций. Среди них:

  • журнал проверок по форме из приложения № 18;
  • расписки в приёме документов воинского учёта по форме из приложения № 14.

Но личные карточки Т-2 из этого списка больше не применяют для воинского учёта.

По требованиям местных военкоматов, возможно, понадобится оформить и другие документы. 

Проверьте, есть ли у работников документы воинского учёта

Документы воинского учёта входят в перечень обязательных документов при устройстве на работу (ст. 65 ТК РФ). Те, кто в запасе, предъявляют один из документов:

  • военный билет офицера запаса по форме № 2;
  • временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса, по форме № 4;
  • военный билет по форме № 1;
  • удостоверение, выданное взамен военного билета, по форме № 3;
  • справка взамен военного билета, по форме № 1/У;
  • персональная электронная карта по форме № 1/К

Призывники предъявляют удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, по форме № 5. Его ещё называют приписным свидетельством.

Иногда по договорённости с работодателем сотрудник предъявляет эти документы уже после заключения трудового договора. Если работник этого не сделает, то, по мнению Роструда, к нему можно применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. Но сначала работодатель должен оценить все обстоятельства, выяснить, есть ли у работника уважительные причины для такого нарушения и определить степень его вины. Для этого у сотрудника нужно запросить письменные объяснения. 

Если приняли решение наложить дисциплинарное взыскание, работник сможет обжаловать его в государственной инспекции труда (ГИТ), в комиссии по трудовым спорам (КТС) или обратиться в суд. Есть судебная практика, подтверждающая, что наказывать можно только за нарушения, связанные непосредственно с исполнением трудовых обязанностей. Представление документов воинского учёта при приёме на работу к ним не относится.

Если вы выяснили, что у работника нет военного билета, он не стоит на воинском учёте, хотя обязан или тот отказывается регистрироваться по месту пребывания, то должны в двухнедельный срок сообщить об этом в военкомат. Для нужно направить сведения по форме из приложения № 9 — в течение 14 дней с даты, когда это обнаружили. Укажите в ней, что у принятого на работу гражданина нет документов воинского учёта.

Работнику, который не встал на учёт в военкомате, хотя обязан, оформите и выдайте на руки направление по форме из приложения 3 к инструкции от Минобороны. Для постановки на учёт работник должен предъявить его в военкомат.

Заведите учётные карточки

До 8 января 2022 года для воинского учёта применяли личные карточки по форме № Т-2. Теперь на каждого военнообязанного и призывника нужно заводить учётную карточку по форме № 10, причём в двух форматах — бумажном и электронном. В ней указывают:

  • на лицевой стороне — наименование организации, ФИО работника, дата и место рождения, образование, профессию, семейное положение, состав семьи, адрес проживания, реквизиты паспорта и др.;
  • на обороте — сведения о воинском учёте, о приёме на работу и увольнении.

В конце формы есть поле для отметки о снятии с воинского учёта для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Менять информацию в электронных карточках и распечатывать их может только работник, который ведёт воинский учёт.

Проведите сверку сведений с военкоматом

Как минимум раз в год работодателю нужно сверять информацию из учётных карточек с данными военкомата. Они должны совпадать. Дату сверки обычно согласовывают при утверждении военкоматом плана работ. Порядок проведения сверки прописан в приложении № 12 к методическим рекомендациям. 

Сверку проводят с военкоматом по месту расположения организации. По работникам, которые приписаны к другим военкоматам, — по месту приписки. В этом случае документы отправляют Почтой России или другой службой доставки. Если по месту расположения организации нет военкомата, сверку проводят с местной администрацией.

Чтобы сверить свои сведения, организация заполните специальную форму — списки работников, пребывающих в запасе. Информацию берите из раздела II оборотной стороны учётной карточки. Списки составьте в двух экземплярах. На втором напишите регистрационный номер, дату отправки и храните в течение года, до новой сверки.

Как и куда отчитываться

По военнообязанным и призывникам работодатели отчитываются в военкомат.

  1. О принятии и увольнении работников сообщайте в течение двух недель по форме из приложения № 9 Методических рекомендаций. В тот же срок сообщайте об изменении личных данных в учётных документах (семейном положении, образовании, должности, места проживания, состояния здоровья и т. д.). 
  2. По запросам военкоматов и местной администрации направляйте сведения о работниках, состоящих и не состоящих на воинском учёте по форме из приложения № 10 — не позднее 14 дней после получения запроса.
  3. Если у вас есть несовершеннолетние работники, ежегодно в сентябре подавайте список мужчин, достигших 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября — тех, кто в следующем году подлежит первоначальной постановке на воинский учёт, то есть кому будет 17 лет. Список заполняйте по форме из приложения № 6.

Сведения о приёме и увольнении подают в военкомат по месту нахождения организации, об изменении личных данных — в тот, который указан в военном билете как место приписки военнообязанного. По иногородним работникам сведения направляют в военкомат по месту их регистрации.

Что будет за нарушения правил воинского учёта

Если не вести воинский учёт или действовать не по правилам, директору или ответственному за военно-учётную работу, которого он назначил, грозят административные штрафы:

  • от 1 000 до 5 000 руб. — за то, что не сообщили о принятых и уволенных военнообязанных работниках и призывниках, а также о тех, кто не состоит на воинском учёте, хотя должен (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ);
  • от 1 000 до 3 000 руб. — за несдачу в установленный срок списков работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт (ст. 21.1 КоАП РФ);
  • от 1 000 до 3 000 руб. — за то, что не оповестили работника о вызове по повестке или не дали ему возможности своевременно явиться в военкомат (ст. 21.2 КоАП РФ).

Соблюдение работодателями законов о воинском учёте контролируют штабы военных округов и местные военкоматы. Там, где их нет — местная администрация. В организациях с численностью свыше 500 работников проверки проводят ежегодно, в остальных — не реже одного раза в три года.

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