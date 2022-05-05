Как вести воинский учёт работников

Кто обязан вести воинский учёт

Воинский учёт у работодателей — это сбор и документальное оформление информации о работающих у них призывниках и военнообязанных. Его должны вести организации всех форм собственности, в том числе малые предприятия — на основании п. 7 ст. 8 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пп. 6 п. 1 ст. 8 закона № 61-ФЗ «Об обороне», п. 9 Положения о воинском учёте.

Организации обязаны:

при заключении трудовых договоров запрашивать у работников документы воинского учёта;

сообщать в военкоматы о приёме и увольнении военнообязанных и подлежащих призыву работников;

заполнять специальные учётные документы;

проводить сверки с военкоматами и др.

Эти обязанности распространяются только на организации. У ИП таких обязанностей нет, так как они не указаны в п. 7 ст. 8 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г и в другой нормативке по воинскому учёту. Но по Трудовому кодексу они должны запрашивать документы воинского учёта у тех, кого принимают на работу.

Как начать вести воинский учёт в организации

Чтобы наладить учёт призывников и военнообязанных, нужно руководствоваться Положением о воинском учёте, утверждённым Правительством РФ, Инструкцией об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета от Минобороны и методическими рекомендациями Генштаба ВС РФ.

Выясните, каких работников учитывать

Воинский учёт ведут по двум категориям работников:

Призывники — мужчины от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе, кроме освобождённых от призыва, например, по состоянию здоровья. Военнообязанные:

мужчины, пребывающие в запасе;

женщины, отучившиеся по военно-учётной специальности , например, сестринское дело, стоматология, геодезия, фармация, информатика и вычислительная техника, программирование в компьютерных системах;

военно-учётной специальности уволенные с военной службы в запас;

выпускники вузов, обучавшиеся по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах;

те, кто получил отсрочку или освобождение от призыва на военную службу;

уволенные с военной службы, которых впоследствии поставили на воинский учёт в комиссариатах;

те, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

Узнать, подлежит ли работник воинскому учёту, можно по отметкам на странице 13 паспорта и по документам воинского учёта — военным билетам, временным удостоверениям, приписным свидетельствам, справкам.

Учитывать нужно всех военнообязанных и призывников, с которыми заключён трудовой договор, включая совместителей и дистанционных работников.

Военкомат снимает военнообязанных с воинского учёта, когда они достигают предельного возраста пребывания в запасе. Это зависит от звания и пола. Например, женщин в звании сержанта, старшины или прапорщика снимают с учёта, когда им исполняется 45 лет, а мужчин — в 50 лет.

У работников, которых сняли с воинского учёта, в военном билете должна быть об этом отметка военкомата. Их не нужно ставить в организации на учёт.

Назначьте ответственного работника

Ответственность за воинский учёт в организации лежит на её руководителе. Он может поручить военно-учётную работу другому работнику — кадровику, бухгалтеру. Для этого оформите приказ о совмещении должностей.

Организации с большой численностью могут принять на работу специалиста, который будет заниматься только ведением воинского учёта. Если для этого нужно два работника и более, их объединяют в отдельное подразделение — военно-учётный стол.

В п. 12-13 Положения о воинском учёте есть нормы, по которым можно рассчитать, сколько специалистов нужно для военно-учётной работы в организации. Например, если у работодателя менее 500 призывников и военнообязанных, понадобится один внешний совместитель или работник, совмещающий должности. От 500 до 2 000 — нужен отдельный специалист по воинскому учёту.

Кроме оформления учётных документов, ответственный работник должен разъяснять сотрудникам их воинские обязанности, сообщать о вызовах в военкомат и давать им возможность туда явиться.

Издайте приказ об организации воинского учёта

Приказ об организации воинского учёта граждан, в том числе бронирования граждан в запасе составьте по форме из приложения 4 к методическим рекомендациям. В нём пропишите должности и ФИО:

ответственного за работу по воинскому учёту;

того, кто будет его замещать во время отпуска, командировки или больничного.

После оформления приказа его нужно согласовать с местным военкоматом. Если по месту нахождения организации его нет, то с местной администрацией. В разных регионах и городах требования военкоматов могут отличаться, поэтому лучше предварительно уточнить информацию у них.

Образец приказа

Составьте план работы

План работы по ведению воинского учёта граждан и бронирования граждан в запасе составьте по форме из приложения 17 к методическим рекомендациям. Его разрабатывают в течение года и тоже согласовывают с военкоматом или местными властями. Уточните у них конкретную дату согласования.

Образец плана работ

Оформите остальные документы для военно-учётной работы

Список документов, которые нужно оформить для воинского учёта приведён в п. 39 Методических рекомендаций. Среди них:

журнал проверок по форме из приложения № 18;

форме расписки в приёме документов воинского учёта по форме из приложения № 14.

Но личные карточки Т-2 из этого списка больше не применяют для воинского учёта.

По требованиям местных военкоматов, возможно, понадобится оформить и другие документы.

Проверьте, есть ли у работников документы воинского учёта

Документы воинского учёта входят в перечень обязательных документов при устройстве на работу (ст. 65 ТК РФ). Те, кто в запасе, предъявляют один из документов:

Призывники предъявляют удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, по форме № 5. Его ещё называют приписным свидетельством.

Иногда по договорённости с работодателем сотрудник предъявляет эти документы уже после заключения трудового договора. Если работник этого не сделает, то, по мнению Роструда, к нему можно применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. Но сначала работодатель должен оценить все обстоятельства, выяснить, есть ли у работника уважительные причины для такого нарушения и определить степень его вины. Для этого у сотрудника нужно запросить письменные объяснения.

Если приняли решение наложить дисциплинарное взыскание, работник сможет обжаловать его в государственной инспекции труда (ГИТ), в комиссии по трудовым спорам (КТС) или обратиться в суд. Есть судебная практика, подтверждающая, что наказывать можно только за нарушения, связанные непосредственно с исполнением трудовых обязанностей. Представление документов воинского учёта при приёме на работу к ним не относится.

Если вы выяснили, что у работника нет военного билета, он не стоит на воинском учёте, хотя обязан или тот отказывается регистрироваться по месту пребывания, то должны в двухнедельный срок сообщить об этом в военкомат. Для нужно направить сведения по форме из приложения № 9 — в течение 14 дней с даты, когда это обнаружили. Укажите в ней, что у принятого на работу гражданина нет документов воинского учёта.

Работнику, который не встал на учёт в военкомате, хотя обязан, оформите и выдайте на руки направление по форме из приложения 3 к инструкции от Минобороны. Для постановки на учёт работник должен предъявить его в военкомат.

Заведите учётные карточки

До 8 января 2022 года для воинского учёта применяли личные карточки по форме № Т-2. Теперь на каждого военнообязанного и призывника нужно заводить учётную карточку по форме № 10, причём в двух форматах — бумажном и электронном. В ней указывают:

на лицевой стороне — наименование организации, ФИО работника, дата и место рождения, образование, профессию, семейное положение, состав семьи, адрес проживания, реквизиты паспорта и др.;

на обороте — сведения о воинском учёте, о приёме на работу и увольнении.

В конце формы есть поле для отметки о снятии с воинского учёта для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Менять информацию в электронных карточках и распечатывать их может только работник, который ведёт воинский учёт.

Проведите сверку сведений с военкоматом

Как минимум раз в год работодателю нужно сверять информацию из учётных карточек с данными военкомата. Они должны совпадать. Дату сверки обычно согласовывают при утверждении военкоматом плана работ. Порядок проведения сверки прописан в приложении № 12 к методическим рекомендациям.

Сверку проводят с военкоматом по месту расположения организации. По работникам, которые приписаны к другим военкоматам, — по месту приписки. В этом случае документы отправляют Почтой России или другой службой доставки. Если по месту расположения организации нет военкомата, сверку проводят с местной администрацией.

Чтобы сверить свои сведения, организация заполните специальную форму — списки работников, пребывающих в запасе. Информацию берите из раздела II оборотной стороны учётной карточки. Списки составьте в двух экземплярах. На втором напишите регистрационный номер, дату отправки и храните в течение года, до новой сверки.

Как и куда отчитываться

По военнообязанным и призывникам работодатели отчитываются в военкомат.

О принятии и увольнении работников сообщайте в течение двух недель по форме из приложения № 9 Методических рекомендаций . В тот же срок сообщайте об изменении личных данных в учётных документах (семейном положении, образовании, должности, места проживания, состояния здоровья и т. д.). По запросам военкоматов и местной администрации направляйте сведения о работниках, состоящих и не состоящих на воинском учёте по форме из приложения № 10 — не позднее 14 дней после получения запроса. Если у вас есть несовершеннолетние работники, ежегодно в сентябре подавайте список мужчин, достигших 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября — тех, кто в следующем году подлежит первоначальной постановке на воинский учёт, то есть кому будет 17 лет. Список заполняйте по форме из приложения № 6 .

Сведения о приёме и увольнении подают в военкомат по месту нахождения организации, об изменении личных данных — в тот, который указан в военном билете как место приписки военнообязанного. По иногородним работникам сведения направляют в военкомат по месту их регистрации.

Что будет за нарушения правил воинского учёта

Если не вести воинский учёт или действовать не по правилам, директору или ответственному за военно-учётную работу, которого он назначил, грозят административные штрафы:

от 1 000 до 5 000 руб. — за то, что не сообщили о принятых и уволенных военнообязанных работниках и призывниках, а также о тех, кто не состоит на воинском учёте, хотя должен ( ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ );

ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ от 1 000 до 3 000 руб. — за несдачу в установленный срок списков работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт ( ст. 21.1 КоАП РФ );

ст. 21.1 КоАП РФ от 1 000 до 3 000 руб. — за то, что не оповестили работника о вызове по повестке или не дали ему возможности своевременно явиться в военкомат ( ст. 21.2 КоАП РФ ).

Соблюдение работодателями законов о воинском учёте контролируют штабы военных округов и местные военкоматы. Там, где их нет — местная администрация. В организациях с численностью свыше 500 работников проверки проводят ежегодно, в остальных — не реже одного раза в три года.

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