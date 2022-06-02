Как вернуть НДС из бюджета за 11 дней

Кто может вернуть НДС в ускоренном режиме

Обычно НДС возвращают только после начала камеральной проверки, а она может длиться до трёх месяцев. До недавнего времени некоторые налогоплательщики могли не дожидаться окончания проверки и вернуть налог в заявительном порядке максимум за 11 дней.

С 26 марта 2022 года в статью 176.1 Налогового кодекса внесли поправки и расширили перечень налогоплательщиков, которые могут возвращать НДС из бюджета до окончания камеральной проверки. Начиная с первого квартала 2022 года и до конца 2023 года заявительный порядок доступен любым налогоплательщикам, которые не находятся в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации. Банковская гарантия при этом не нужна.

Сколько денег можно вернуть

Без банковской гарантии и поручителей можно вернуть НДС в пределах суммы уплаченных в прошлом году налогов и взносов. Сюда входят:

Все уплаченные налоги и страховые взносы , которые фактически поступили на счета казначейства. Налоговая будет ориентироваться на поле 71 «Дата списания со счёта плательщика» платёжного поручения, в котором указан год, предшествующий году подачи заявления. Переплата по НДС и акцизам , зачтённая в счёт уплаты налогов и взносов. Дату определяют по дате принятия решения о зачёте.

В расчёт не берут суммы, по которым ФНС приняла решение о возврате:

излишне уплаченные или взысканные налоги;

НДС и акцизы к возмещению.

Совокупную сумму рассчитывают с учётом обособленных подразделений. Если нужно возместить НДС больше суммы уплаченных налогов и взносов, на разницу придётся оформить банковскую гарантию или договор поручительства.

Что сделать для возврата НДС

Сдайте декларацию по НДС. В новой форме декларации появились строки для возврата НДС в заявительном порядке — 055 и 056:

в строке 055 проставьте код «07»;

проставьте код «07»; в строке 056 покажите сумму, которую хотите возместить.

Так налоговая поймёт, что вы хотите вернуть налог в ускоренном режиме и рассмотрит декларацию в особом порядке.

Подайте заявление на возврат. ФНС рекомендует использовать эту форму. Заявление можно отправить одновременно с декларацией по НДС или в течение 5 рабочих дней после её сдачи.

Когда возмещение НДС поступит на счёт

У налоговой есть пять дней чтобы проверить, соблюдает ли предприниматель условия для ускоренного возмещения. Инспекторы смотрят, работает ли бизнес, есть ли недоимки по налогам и взносам, считают сумму уплаченных налогов в прошлом году. Если всё в порядке, выносят решение о возмещении НДС в ускоренном порядке в полном или частичном размере. Если есть недоимка по налогам, инспекция самостоятельно зачтёт НДС в счёт долга, а остатки укажет в решении о возмещении НДС к перечислению.

На следующий рабочий день после решения инспекция направит поручение казначейству. В течение пяти рабочих дней вам должны перечислить деньги. На всю процедуру уходит одиннадцать дней. Если в этот срок деньги не поступят, вам полагаются проценты за просрочку. Они рассчитываются по формуле:

Сумма НДС к возврату x Дни просрочки x Ставка рефинансирования ЦБ в дни просрочки / 365 (366) дней.

Просрочку начинают считать с двенадцатого дня после того, как ИФНС получит заявление о возмещении НДС.

Что будет после камеральной проверки

Если камеральная проверка декларации по НДС пройдёт успешно, налоговая подтвердит уже полученное вами возмещение и сообщит об этом в течение семи дней. Если же инспекторы найдут ошибки в расчёте налога или нарушения, откажут в возмещении или уменьшат сумму возврата, вам придётся вернуть деньги с процентами за пользование бюджетными деньгами. Если получали проценты за просрочку возмещения, их тоже надо будет вернуть.

Проценты за пользование бюджетными деньгами рассчитываются так:

Сумма возмещения x Дни пользования деньгами x Двукратная ставка рефинансирования ЦБ / 365 (366) дней.

Пример

Компания подала декларацию по НДС и одновременно заявление на возмещение 22.04.2022. Сумма возмещения составила 80 000 рублей. Данные для перечисления поступили в казначейство 04.05.2022. Деньги перечислили 13.05.2022. В ходе камеральной проверки инспекция нашла ошибки в документах и отказала в возмещении на 20 000 рублей. Требование о возврате налога компания получила 02.09.2022 и вернула деньги 09.09.2022. Рассчитаем, сколько всего придётся вернуть в бюджет при ставке рефинансирования 17%.

Проценты за пользование бюджетными деньгами:

20 000 x 119 дней x 17% x 2 / 365 = 2 217 рублей

Общая сумма возврата: :

20 000 + 2 217 = 22 217 рублей.

Продолжим.

Дни пользования бюджетными деньгами считаются с момента получения налога на счёт компании до дня их перечисления обратно в бюджет. Если в этот период были разные ставки рефинансирования, каждый промежуток считайте отдельно, а потом сложите.

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