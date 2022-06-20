Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией.

Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже рассказывал о том, что такое собственные оборотные средства (NWC) и зачем их считать. Обещал отдельно написать об использовании NWC при расчете коэффициентов финансовой устойчивости. Сегодня поговорим о первом из них — коэффициенте обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС).

В зарубежной практике этот коэффициент не очень распространен, устоявшейся аббревиатуры я не встречал. Обычно его называют через формулу расчёта: Working Capital to Current Assets Ratio или Net Working Capital to Current Assets Ratio. Поэтому буду использовать отечественную аббревиатуру.

Как считать коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

или с развернутым числителем:

Если вы давно читаете бухгалтерский ликбез, то не прошли мимо постов о степени ликвидности активов и срочности погашения пассивов. Тогда формула выглядит так:

КОСОС = (А1+А2+А3-П1-П2) / (А1+А2+А3).

Исходные данные для расчёта КОСОС берутся в бухгалтерском балансе. Оборотные активы — cтрока 1200. Краткосрочные обязательства — строка 1500 (из этой суммы нужно исключить строку 1530 «Доходы будущих периодов»).

Зачем считать коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Его рассчитывают, чтобы оценить финансовую устойчивость бизнеса. КОСОС = 1 означает, что все оборотные активы могли быть куплены за свой счёт. КОСОС = 0,01 — что только 1% оборотных активов профинансированы собственными средствами. Остальные куплены на заёмные. В первом случае компания не зависит от внешнего финансирования, во втором случае — не выживет, если не сможет занять денег.

Иметь низкий КОСОС опасно. Даже если вы не собираетесь больше занимать. Прибыльная компания может быть куплена кредитором за бесценок, а убыточная — разориться.

Допустим, компания взяла кредит, закупила на эти деньги материалы и уверена, что произведённая продукция позволит вернуть долг и заработать прибыль. Но банк в кредитном договоре предусмотрел ковенанты. Так называются условия, которые заемщик должен выполнять пока договор действует.

Например, это может быть величина рентабельности продаж, прибыли, соотношение долга к прибыли.

Ковенанты нарушены — банк потребовал досрочно погасить кредит. Нужно срочно где-то перекредитовываться. И не факт, что это получится.

В учебниках по финанализу вы прочитаете, что нормальным будет КОСОС > 0,1. Но, как обычно, рекомендованное значение — это средняя температура по больнице. Нормальная для конкретной компании величина КОСОС зависит от:

структуры её оборотных активов и краткосрочных обязательств. Как именно зависит — смотрите в посте о собственных оборотных средствах;

отношений с кредиторами.

Пример

Краткосрочные обязательства ООО «Рога и копыта»:

задолженность по займу — 900 тыс. руб.;

кредиторская задолженность — 100 тыс. руб.

Итого: 1 млн руб.

Оборотные активы:

запасы — 1 млн 900 тыс. руб.;

денежные средства — 100 тыс. руб.

Итого: 2 млн руб.

КОСОС = 0,5. На первый взгляд, неплохо. Но, добавлю информации о займодавце.

Вариант 1. Займодавец — материнская компания. Даже если кредит не удастся вернуть в срок, она отнесется к этому философски. «Рога и копыта» финансово устойчивы.

Вариант 2. Займодавец — известный рейдер. В договоре куча ковенантов, при нарушении которых заём надо вернуть. Для этого придется быстро продать запасы, а это удастся сделать только с большим дисконтом. Обычно в таких случаях займодавец щедро предлагает обменять заём на контролирующую долю в капитале. «Рога и копыта» финансово неустойчивы.

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