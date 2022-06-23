Как оформлять и отражать в учёте расходы корпоративного автопарка

Учёт автомобилей в собственности компании

Есть два варианта отражения автомобилей в бухгалтерском и налоговом учётах:

Стоимость приобретённого автомобиля списывают через амортизацию в течение срока полезного использования. Автомобиль учитывают, как малоценное основное средство и списывают его стоимость в текущем периоде.

Амортизация автомобилей в бухучёте

Для расчёта амортизации в бухучёте нужно определить:

Первоначальную стоимость — сумму всех капвложений, связанных с приобретением автомобиля. В первую очередь это сумма, уплаченная поставщику. Также в стоимость купленной машины могут быть включены расходы на доставку и ремонт перед вводом в эксплуатацию, если он потребуется. Срок полезного использования (СПИ) — период, в течение которого автомобиль будет приносить компании экономическую выгоду. Организация определяет СПИ самостоятельно, исходя из технических характеристик автомобиля, предполагаемой интенсивности использования и других факторов, перечисленных в п. 9 ФСБУ 6/2020 . Ликвидационную стоимость— сумму дополнительной экономической выгоды, которую организация собирается получить от автомобиля по завершении СПИ. Например, машину можно продать на запчасти или сдать в металлолом. Амортизировать нужно разницу между первоначальной и ликвидационной стоимостью. Можно признать ликвидационную стоимость равной нулю, если поступления после окончания СПИ не ожидаются, будут незначительны, или их нельзя определить ( п. 31 ФСБУ 6/2020 ).

Можно выбрать один из трёх способов начисления амортизации (п. 35 - 36 ФСБУ 6/2020):

Линейный — амортизация списывается равномерно в течение СПИ. Уменьшаемого остатка — каждый следующий период сумма амортизации должна быть меньше, чем за предыдущий. Конкретный алгоритм расчёта организация определяет сама. Пропорционально объемам продукции (работ, услуг) в натуральном выражении.

Амортизацию достаточно начислять один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчётности. Если компания формирует промежуточную бухгалтерскую отчётность, либо нужна оперативная информация для управленческих нужд, амортизацию рассчитывают чаще — раз в квартал или месяц.

Амортизацию по автомобилям отражают на счёте 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами по учёту затрат, в зависимости от того, где организация будет использовать машину:

Дт 20 (25, 26…) — Кт 02.

Пример № 1

Организация приобрела автомобиль стоимостью 900 000 руб. Срок полезного использования установили в 5 лет. По окончании этого срока компания предполагает продать автомобиль на запчасти за 100 000 руб.

При линейном способе амортизация за каждый год будет равна:

(900 000 руб. - 100 000 руб.) / 5 = 160 000 руб.

Предположим, что компания планирует за 5 лет пробег автомобиля в 500 000 км, в т. ч. за первый год — 150 000 км, за второй — 120 000 км. Тогда амортизация за первые два года при списании пропорционально объёмам будет равна:

А1 = (900 000 руб. - 100 000 руб.) / 500 000 км х 150 000 км = 240 000 руб.

А2 = (900 000 руб.- 100 000 руб.) / 500 000 км х 120 000 км = 192 000 руб.

И далее за каждый следующий год расчёт будет аналогичным.

Ликвидационную стоимость, СПИ и способ расчёта (элементы амортизации) нужно пересматривать не реже, чем раз в год (п. 37 ФСБУ 6/2020). Если организация решит, что условия изменились, то нужно изменить элементы амортизации, после чего изменится и сумма амортизации.

Пример № 2

Через три года организация из примера 1 решила, что от продажи запчастей по окончании СПИ удастся получить не 100 000 руб., а 150 000 руб. Поэтому амортизация за оставшиеся два года уменьшится и будет равна:

А4,5 = (900 000 руб. - 160 000 руб. х 3 - 150 000 руб.) / 2 = 135 000 руб.

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Переоценка автомобилей

Компания может оценивать автомобили по первоначальной стоимости в течение всего СПИ, либо проводить переоценку. Какой бы из вариантов учёта ни выбрала организация, он распространяется на всю группу основных средств (п. 13 ФСБУ 6/2020).

Группа — это совокупность основных средств со сходным характером использования (п. 11 ФСБУ 6/2020). С учётом особенностей деятельности компания может, как объединить все свои транспортные средства в одну группу, так и выделить несколько: легковые, грузовые автомобили, спецтехника и т. п.

Переоценивать основные средства нужно не реже, чем раз в год (п. 16 ФСБУ 6/2020). При этом организация должна пересмотреть стоимость автомобиля так, чтобы она была равна справедливой стоимости по МСФО (IFRS) 13или близка к ней.

Для каждой группы основных средств можно выбрать любой из двух вариантов переоценки (п. 17 ФСБУ 6/2020):

пересчитать первоначальную стоимость и накопленную амортизацию пропорционально;

уменьшить первоначальную стоимость на накопленную амортизацию и затем скорректировать оставшуюся стоимость до справедливой.

Дооценку автомобилей нужно отнести на счёт 83 «Добавочный капитал»:

Дт 01 — Кт 83 — увеличена стоимость автомобиля;

Дт 83 — Кт 02— амортизация списана за счёт добавочного капитала.

Уценку нужно списать на финансовые результаты периода:

Дт 02 — Кт 01 — первоначальная стоимость уменьшена за счёт амортизации;

Дт 91.2 — Кт 01 — дополнительная уценка сверх накопленной амортизации.

Обесценение автомобилей

Все компании, кроме тех, кто ведёт упрощённый бухучёт, должны регулярно проверять основные средства на обесценение по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020).

Стоимость объекта снижается, например, при существенном физическом или моральном износе, неблагоприятной ситуации на рынке и т. п.

После проверки на обесценение нужно оценить автомобиль по наибольшей из сумм:

справедливая стоимость;

ожидаемый денежный поток от использования.

Обесценение основных средств относят на прочие расходы. Бухгалтерский методологический центр рекомендует использовать для этого отдельный субсчёт на счёте 02 (рекомендация от 20.02.2015 № Р-56/2015-КпР):

Дт 91.2 — Кт 02.

Амортизация автомобилей в налоговом учёте

В целом порядок похож на правила в бухучёте: нужно определить первоначальную стоимость и рассчитывать амортизацию. Но есть свои особенности:

Определять срок полезного использования нужно на основании классификации, утверждённой постановлением от 01.01.2002 № 1 . Транспортные средства в основном относятся к третьей-пятой группам, т. е. СПИ для них находится в диапазоне от 3 до 10 лет. Нет ликвидационной стоимости . Автомобиль нужно в любом случае амортизировать полностью. Амортизацию нужно всегда начислять раз в месяц. Есть только два метода амортизации : линейный с равномерным списанием как в бухучёте и нелинейный, при использовании которого амортизацию начисляют в целом по остаточной стоимости группы или подгруппы основных средств на основании фиксированных коэффициентов ( п. 5 ст. 259.2 НК ). К амортизации можно применять повышающие коэффициенты вплоть до 3 ( ст. 259.3 НК ). Это относится, в частности, к объектам, которые используются с повышенной интенсивностью или приобретены в лизинг. Можно использовать амортизационную премию — списать до 30% первоначальной стоимости единовременно при покупке ( п. 9 ст. 258 НК ). Не отражается переоценка .

Пример № 3

Все легковые автомобили, которые принадлежат компании, относятся к третьей амортизационной группе. Суммарная остаточная стоимость по ним на 01.05.2022 составляла 2 540 000 руб. Коэффициент для третьей группы установлен в размере 5,6% в месяц.

Амортизация за май 2022 года:

2 540 000 руб. х 5,6% = 142 240 руб.

Амортизация за июнь 2022 года:

(2 540 000 руб. - 142 240 руб.) х 5,6% = 134 275 руб.

Учёт автомобиля, как малоценного основного средства

Автомобили редко относят к малоценным основным средствам. Чаще всего их стоимость списывают на затраты через амортизацию. Но возможна ситуация, когда компания приобрела дешевый подержанный автомобиль и отнесла его к малоценным основным средствам, для которых предусмотрен специальный порядок учёта.

Начиная с 2022 года фиксированного лимита для отнесения объектов к основным средствам в бухучёте больше нет. Организация может установить ограничение самостоятельно, с учётом существенности информации (п. 5 ФСБУ 6/2020). На практике компании на ОСНО часто устанавливают лимит в 100 тыс. руб., который соответствует п. 1 ст. 256 НК, чтобы избежать появления налоговых разниц.

Затраты на автомобиль, стоимость которого не превышает лимит, нужно списать в текущем периоде, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте:

Дт 20 (25, 26…) — Кт 10 «Материалы».

Для учёта малоценных основных средств лучше открыть отдельный субсчёт на счёте 10. Дебетуемый счёт зависит от того, для каких целей предназначена машина. Если для использования в основной деятельности, то это будет счёт 20, если для управленческих нужд — счёт 26 и т. д.

Списание автомобилей с учёта

Автомобиль, как и любое основное средство, нужно списать в бухучёте, если он выбывает или больше не способен приносить выгоду организации (п. 40 ФСБУ 6/2020):

При передаче другому лицу: продажа, мена, взнос в уставный капитал и т.п. При полном физическом или моральном износе, если нет возможности отремонтировать или продать машину. При утрате в связи с чрезвычайными обстоятельствами — угон, авария, стихийное бедствие и т. п.

В дату выбытия нужно уменьшить первоначальную стоимость машины на суммы амортизации и обесценения со счёта 02:

Дт 02 — Кт 01.

Нередко при разборке автомобилей остаются запчасти, которые потом можно использовать. Стоимость таких запчастей также нужно отнести на уменьшение первоначальной стоимости автомобиля:

Дт 10 — Кт 01.

Оставшуюся балансовую стоимость нужно отнести на прочие расходы периода:

Дт 91.2 — Кт 01.

Затраты компании, связанные с выбытием, например, на демонтаж, в общем случае также относят на расходы периода:

Дт 91.2 — Кт 60 (70, 69, 71…).

Если компания создавала оценочное обязательство под выбытие основных средств, то подобные затраты нужно списать за счет этого обязательства:

Дт 96 — Кт 60 (70, 69, 71…).

Документы при продаже автомобиля:

Договор купли-продажи. Акт приёма-передачи основных средств, например, по форме ОС-1 . Товарная накладная, например, по форме ТОРГ-12 . Счёт-фактура, если компания платит НДС.

При списании из-за износа или вследствие ЧП:

Приказ руководителя. Акт комиссии с подтверждающими документами, например, это может быть справка ГИБДД. Акт о списании транспортных средств, например, по форме ОС-4а .

Пример № 4

Легковой автомобиль компании попал в аварию. Первоначальная стоимость — 1 500 000 руб., накопленная амортизация до момента аварии — 850 000 руб.

Автомобиль сильно пострадал, и директор решил не тратиться на ремонт, а разобрать его на запчасти. За разборку заплатили 80 000 руб. В итоге удалось получить пригодных для использования запчастей на 230 000 руб. Оценочных обязательств под ликвидацию автомобиля компания не создавала.

Дт 02 — Кт 01 — 850 000 руб. — списана накопленная амортизация;

Дт 10 — Кт 01 — 230 000 руб. — оприходованы запчасти;

Дт 91.2 — Кт 01 — 420 000 руб. — остаточная стоимость автомобиля (1 500 000 руб. – 850 000 руб. – 230 000 руб.)списана в расходы;

Дт 91.2 — Кт 60 — 80 000 тыс. руб. — учтены расходы на демонтаж.

В налоговом учёте остаточную стоимость списанного автомобиля и затраты на его демонтаж нужно включить во внереализационные расходы (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК). Если при демонтаже получена пригодные для использования детали, их стоимость нужно учесть во внереализационных доходах (п. 13 ст. 250 НК).

Учёт арендованных автомобилей

Особенности договора аренды автомобиля

В договоре аренды важно отразить все нюансы, связанные со спецификой использования автомобиля:

Определение размера арендной платы : фиксированная сумма за день, неделю, месяц или переменный платёж в зависимости от пробега, перевезённого груза и т. п. Аренда автомобиля с экипажем или без него . В обоих случаях договор должен быть заключён в письменной форме ( ст. 633, 643 ГК ). Оплата за ремонт и запчасти . При аренде автомобиля с экипажем эти затраты должен нести арендодатель, а при аренде без экипажа — арендатор ( ст. 634, 644 ГК ). Покупка горюче-смазочных материалов (ГСМ). Эти затраты по умолчанию несёт арендатор, но договором аренды может быть предусмотрен и перенос их на арендодателя ( ст. 636, 646 ГК ). Оплата страховок . По умолчанию при аренде с экипажем за страховки платит арендодатель, а при аренде без экипажа — арендатор. Но в договоре можно предусмотреть другой порядок ( ст. 637, 646 ГК ). Ответственность за вред , причинённый третьим лицам, например, в результате ДТП. При аренде с экипажем за ущерб отвечает арендодатель. Он может затем компенсировать свои затраты за счёт арендатора, если докажет, что арендатор виновен в причинении вреда ( ст. 640 ГК ). При аренде автомобиля без экипажа за ущерб отвечает арендатор ( ст. 648 ГК ). Передача в субаренду . Арендатор по умолчанию вправе сдавать транспорт в субаренду без согласия арендодателя. Но в договоре может быть предусмотрен запрет ( ст. 638, 647 ГК ).

Упрощённый бухучёт арендованных автомобилей

При упрощённом варианте арендатор может списывать затраты равномерно или по другой обоснованной методике (п. 11, 12 ФСБУ 25/2018). В частности, можно признавать затраты по аренде по мере получения актов от арендодателя.

Для упрощённого варианта учёта должны одновременно выполняться условия:

Срок аренды не превышает 12 месяцев , либо стоимость нового автомобиля, аналогичного арендованному, не превышает 300 тыс. руб., либо арендатор ведет упрощённый бухучёт (достаточно любого одного из трёх перечисленных факторов). Договор аренды не предусматривает переход права собственности к арендатору или право выкупа автомобиля по цене существенно ниже справедливой стоимости. Арендатор не собирается сдавать машину в субаренду .

Стандартный бухучёт арендованных автомобилей

Если хотя бы одно из правил, перечисленных выше, не выполняется, то арендатор должен учитывать затраты по стандартной схеме — признавать право пользования активом и обязательство по аренде. Такой подход в большинстве случаев относится и к финансовой аренде — лизингу.

Как правило, договор лизинга предусматривает выкуп объекта, поэтому упрощённый учёт затрат здесь невозможен.

При стандартном варианте арендатор должен в момент получения автомобиля от арендодателя одновременно принять к учёту право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.

Для ППА нужно применять методику, аналогичную учёту основных средств и капвложений (п. 10 ФСБУ 25/2018). Т. е. формирование ППА следует отражать на отдельном субсчёте к счёту 08 и далее учитывать отдельном субсчёте к счёту 01.

В стоимость ППА нужно включить:

Первоначальную оценку обязательства по аренде. Арендные платежи, которые уже уплачены к моменту передачи машины. Дополнительные затраты арендатора, например, на доставку или ремонт. Оценочные обязательства арендатора.

Обязательство по аренде равно приведённой стоимости будущих арендных платежей (пп. 14-15 ФСБУ 25/2018). Дисконтировать нужно за период, равный периоду формирования бухгалтерской отчётности, или за более короткий, если это необходимо для управленческих нужд. Компании с упрощённым бухучётом могут не дисконтировать и при расчёте обязательства по аренде просто просуммировать свои будущие платежи. Также можно не дисконтировать, если срок аренды короче отчётного периода.

Для расчёта ставки дисконтирования по стандартной схеме ФСБУ 25/2018 предлагает оценить разницу между текущей и будущей справедливой стоимостью предмета аренды. Это достаточно сложно, поэтому на практике удобнее использовать упрощённый вариант. Для дисконтирования возможно применить ставку по заёмным средствам на период, сопоставимый со сроком аренды. Можно взять фактическую ставку, если у компании есть такие кредиты, либо использовать информацию из кредитных предложений банков.

ППА по арендованным автомобилям нужно амортизировать тем же способом, которым компания амортизирует собственные машины. Срок полезного использования должен быть не больше срока аренды, за исключением ситуаций, когда договор предусматривает последующий выкуп объекта.

В течение срока действия договора арендатор должен корректировать сумму обязательства по аренде (пп. 18-20 ФСБУ 25/2018):

Увеличивать на сумму процентов, начисленных по ставке дисконтирования. Уменьшать на сумму уплаченных арендных платежей.

Таким образом, приведённая сумма обязательства по аренде по мере исполнения договора будет сближаться с номинальной.

Пример № 5

Организация взяла 31.12.2021 в аренду на 3 года автомобиль для руководителя. Арендная плата — 250 000 руб. в год с выплатой 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023. В декабре 2021 года арендатор отремонтировал автомобиль. Ремонт провела сторонняя организация, арендатор заплатил 30 000 руб. Ставку дисконтирования арендатор определил в 14%, так как по такой ставке взял в декабре 2021 года банковский кредит.

Дт 08 — Кт 60 — 30 000 руб. — ремонт автомобиля включен в ППА.

Дт 76 — Кт 51 — 250 000 руб. — арендный платёж 31.12.2021.

Дт 08 — Кт — 76 250 000 руб. — первый арендный платёж включен в ППА.

Расчёт первоначального обязательства по аренде с учётом дисконтирования:

ОАд2021 = 500 000 руб./ (1 + 0,14)2 = 384 734 руб.

Дт 08 — Кт 76 — 384 734 руб. — первоначальное обязательство по аренде включено в ППА.

Дт 01 — Кт 08 — 664 734 руб. — признано ППА (30 000 руб. + 250 000 руб. + 384 734 руб.)

На 31.12.2022 обязательство по аренде увеличится, так как до окончательного расчёта останется один год:

ОАд2022 = 500 000 руб./ (1 + 0,14)1 = 438 596 руб.

Т.е. по сравнению с предыдущей отчётной датой обязательство по аренде увеличилось на 53 862 руб. (438 596 руб. – 384 734 руб.). Так как автомобиль использует директор, то эту разницу следует отнести на общехозяйственные расходы:

Дт 26 — Кт 76 — 53 862 руб. — увеличена дисконтированная стоимость обязательства по аренде.

Также 31.12.2022 пройдёт очередной платёж по аренде, что уменьшит итоговую сумму обязательства:

Дт 76 — Кт 51 — 250 000 руб.

С учётом дисконтирования и текущей оплаты обязательство по аренде на 31.12.2022 составит:

ОА = 384 734 руб. + 53 862 руб. - 250 000 руб. = 188 596 руб.

На 31.12.2023 арендатор должен полностью рассчитаться с арендодателем. Поэтому приведённую стоимость обязательства по аренде нужно приравнять к номинальной величине последнего платежа — 250 000 руб. Т. е. обязательство вырастет на 61 404 руб. (250 000 руб. – 188 596 руб.):

Дт 26 — Кт 76 — 61 404 руб.

Одновременно арендатор сделает завершающий платёж, и на 31.12.2023 обязательство по аренде станет равным нулю:

Дт 76 — Кт 51 — 250 000 руб.

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Спикеры — известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ:

Алексей Иванов — директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело». Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Налоговый учёт арендованных автомобилей

С 2022 года лизинг в налоговом учёте приравнен к обычной аренде. До этого лизингополучатель мог амортизировать лизинговое имущество, если по договору предмет лизинга числится на его балансе.

Теперь в новой редакции пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ арендные и лизинговые платежи включаются в прочие расходы на практически одинаковых условиях. Разница только в том, что если в лизинговые платежи входит выкупная стоимость, то их нужно включать в расходы за минусом этой стоимости.

Новый порядок признания расходов распространяется на договоры лизинга, которые заключены после 01.01.2022. Для всех ранее заключенных договоров до конца их действия затраты нужно отражать в налоговом учёте по старым правилам (п. 1 ст. 2 закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ).

Учёт расходов на содержание автомобилей

Учёт горюче-смазочных материалов (ГСМ)

ГСМ можно списывать на расходы в двух вариантах: по фактическому расходу или по нормам, установленным для конкретной марки, на основании пробега. Данные по расходу или пробегу берут из путевых листов. Нормы расхода ГСМ утверждены распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р.

Также Минтранс предоставляет дополнительный вариант для списания ГСМ по легковым автомобилям. Владельцы таких машин могут использовать нормы расхода, указанные заводом-изготовителем, но только если они рассчитаны по итогам процедуры испытаний, которая соответствует международным стандартам (распоряжение Минтранса от 20.09.2018 № ИА-159-р).

Для отражения движения ГСМ в бухучёте обычно открывают отдельный субсчёт 10.3 «Топливо»:

Дт 10.3 — К 60 (71) — ГСМ приобретены организацией напрямую или через подотчётное лицо;

Дт 20 (25, 26…) — Кт 10.3 — списаны ГСМ при использовании.

Списывать ГСМ можно по средней стоимости, или по методу ФИФО, т. е. сначала использовать стоимость самых ранних поступлений.

В налоговом учёте ГСМ нужно отражать в двух вариантах, в зависимости от направления деятельности компании:

Если перевозки — основная деятельность, то ГСМ относятся к материальным расходам ( пп. 5 п. 1 ст. 254 НК ). Если ГСМ расходуют на служебный транспорт, то их стоимость нужно относить к прочим расходам ( пп. 11 п. 1 ст. 264 НК ).

Для определения количества списанных ГСМ в налоговом учёте, аналогично бухучёту, можно использовать как фактические данные, так и нормы расхода на пробег (п. 3 распоряжения № АМ-23-р, письмо Минфина РФ от 22.03.2019 № 03-03-07/19283).

Учёт расходов на ремонт и эксплуатацию автомобилей

Чтобы подтвердить необходимость ремонта, нужно составить дефектную ведомость с указанием неисправностей и перечнем необходимых деталей по типовой форме ОС-16 или разработанной самостоятельно.

Бухучёт затрат на ремонт автомобиля зависит от того, своими силами компания его производила, или привлекала стороннюю организацию.

При самостоятельном ремонте:

Дт 20 (23, 25…) — Кт 02, 10, 69, 70.

При ремонте, проведенном специализированной компанией:

Дт 20 (23, 25…) — Кт 60.

Такая же проводка будет для других услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией автомобиля — техобслуживание, автостоянки и т.п.

В налоговом учёте есть два варианта отражения затрат на ремонт автомобилей:

Списать за счёт резерва, если он был создан ( ст. 324 НК ). Отнести на прочие расходы, если резерва нет ( ст. 260 НК ).

Учёт страхования автомобилей и транспортного налога

Расчёты по страхованию ОСАГО и КАСКО в бухучёте отражаются на счёте 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». Учитывать расходы нужно пропорционально количеству дней действия договора страхования, которые совпадают с отчётным периодом. Поступившее страховое возмещение относят на прочие доходы:

Дт 76 — Кт 51 — перечислена страховая премия;

Дт 20 (25,26…) — Кт 76 — учтена часть расходов на страхование, приходящаяся на отчётный период;

Дт 76 — Кт 91.1 — учтено полученное страховое возмещение.

В налоговом учёте расходы на страхование автомобилей также нужно учитывать пропорционально дням действия договора в отчётном периоде (п. 6 ст. 272 НК). Признавать затраты на страхование для расчёта налога на прибыль имеет право не только собственник автомобиля, но и арендатор (пп. 1 п. 1 ст. 263 НК).

Транспортный налог нужно учитывать на отдельном субсчёте к счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»:

Дт 20 (25, 26…) — Кт 68 — начислен транспортный налог;

Дт 68 — Кт 51 — уплачен транспортный налог.

В налоговом учёте транспортный налог относится к прочим расходам (пп.1 п. 1 ст. 264 НК).

Учёт расходов на водителей

Учёт оплаты труда

Оплата труда водителей подчиняется общим правилам ТК, однако здесь надо учитывать особенности профессии:

Доплаты за класс . В действующем ТК нет разделения водителей на классы. Однако три класса водителей предусмотрены квалификационным справочником , утверждённым Постановлением Госкомитета СССР по труду и ВЦСПС от 20.02.1984 № 58/3-102. Водителю присваивается тот или иной класс, исходя из профессиональных знаний, навыков управления транспортными средствами определённых категорий и стажа работы. Постановление № 58/3-102 продолжает действовать в части, не противоречащей ТК. Поэтому на практике организации нередко включают в положение об оплате труда доплаты водителям 1 и 2 класса. Несколько вариантов сдельной оплаты : за километраж, за перевезённых пассажиров, за вес груза и т. п. Особый режим труда и отдыха ( приказ Минтранса от 16.10.2020 № 424) . В частности, при суммированном учёте рабочего времени продолжительность ежедневной работы водителя в общем случае не должна превышать 10 часов, а продолжительность работы в течение календарной недели — 56 часов. Также регламентирована продолжительность еженедельного и ежедневного отдыха, обязательных перерывов в течение рабочего дня. Водитель не имеет право работать по совместительству, если вторая работа тоже связана с управлением транспортными средствами ( ст. 329 ТК ).

Отражение зарплаты водителей в бухучёте не связано с какими-то особенностями. Зарплата учитывается на счете 70 в корреспонденции со счетами по учёту расходов, исходя из направления использования автомобиля:

Дт 20 (25, 26…) — Кт 70— начислена зарплата;

Дт 70 — Кт 68 — удержан НДФЛ;

Дт 20 (25, 26) — Кт 69 — начислены обязательные страховые взносы;

Дт 70 — Кт 50 (51)— выплачена зарплата;

Дт 68 (69) — Кт 51 — уплачены НДФЛ и взносы.

В налоговом учёте никаких специальных правил для зарплаты водителей также не предусмотрено. В расходы для налога на прибыль нужно включать, как основные выплаты: по окладу или сдельным расценкам, так и различные стимулирующие доплаты, в частности, за класс.

Учёт затрат на обязательные медосмотры

Работодатель обязан проводить медосмотры водителей на основании ст. 220 ТК. Для этого компании заключают договоры с медицинскими организациями. В бухучёте здесь будет стандартная проводка, аналогичная затратам на ремонт или другие услуги:

Дт 20 (25, 26…) — Кт 60.

В налоговом учёте затраты на обязательные медосмотры относятся к прочим расходам.