Управленческий учет

Коэффициент покрытия процентов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как оценить способность компании обслуживать долги.

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Коэффициент покрытия процентов: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Коэффициент покрытия процентов (Interest Coverage Ratio, ICR) характеризует способность компании обслуживать долг. Он показывает остаётся ли у компании что-то из заработанного после уплаты процентов по кредитам и займам. Для определения ICR прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) сравнивают с процентами по кредитам и займам, которые нужно уплатить в этом же периоде.

Как считать коэффициент покрытия процентов

ICR = EBIT / Проценты к уплате

Исходные данные для расчёта ICR берутся в отчёте о финансовых результатах. Как посчитать с его помощью EBIT я описал здесь. Проценты к уплате берутся из одноимённой строки 2330.

Зачем считать коэффициент покрытия процентов

Расчет ICR дает понимание закредитованности бизнеса и пределов наращивания заёмных средств. Банки используют его для оценки кредитоспособности заёмщика. Если ICR меньше 1, бизнес не в состоянии обслуживать уже имеющиеся кредиты. Новые он тем более не потянет. Бизнесу тоже полезно понимать, может ли он позволить себе увеличение кредитной нагрузки. Чтобы брать новые кредиты при низком ICR, нужно иметь чёткое представление как за их счёт увеличить прибыль.

Обычно считают нормальным ICR в пределах от 2 до 4. ICR меньше 2 оставляет мало возможностей для маневра. Из EBIT нужно заплатить налог на прибыль или налог на спецрежиме. А кроме процентов нужно возвращать ещё тело кредита — на это тоже должно хватать прибыли. ICR больше 4 означает, что компания проводит консервативную кредитную политику. Это означает, что упор делается на использование собственного капитала, и собственники не получают больших дивидендов. А значит, им может стать неинтересно заниматься таким бизнесом. Как всегда, рекомендованные значения — это средняя температура по больнице.

Пример 1.

ООО «Рога и Копыта» за 2021 год получило EBIT 4 млн руб. За это же время банк начислил 1 млн руб. процентов по кредиту 10 млн руб. на 5 лет под 10% годовых, который был взят год назад. ICR = 4.

На модернизацию производства, которая займет один год, нужно ещё 10 млн руб. на тех же условиях. После этого ежегодная EBIT увеличится до 5 млн руб. Но первый кредит нужно вернуть через 4 года, а второй — через 5 лет.

Посчитаем, сколько денег нужно будет отдать:

2022 — 2 млн руб. процентов;

2023 — 2 млн руб. процентов;

2024 — 2 млн руб. процентов;

2025 — 2 млн руб. процентов и 10 млн тела первого кредита;

2026 — 1 млн руб. процентов и 10 млн тела второго кредита.

Итого: 29 млн руб.

Теперь прикинем сколько EBIT компания заработает:

2022 — 4 млн руб.;

2023 — 5 млн руб.;

2024 — 5 млн руб.;

2025 — 5 млн руб.;

2026 — 5 млн руб.

Итого: 24 млн руб.

Несмотря на неплохой ICR, кредит брать не стоит.

Пример 2.

ООО «Рога и Копыта» решает не брать кредит и развиваться на свои. Чтобы собрать необходимые 10 млн руб., из 4 млн руб. EBIT каждый год платятся проценты по первому кредиту — 1 млн руб. и налог на прибыль — 3 млн руб. * 20% = 0,6 млн руб. Оставшиеся 2,4 млн руб. откладываются.

За 2022-2025 годы накопится 9,6 млн руб. Этого не хватит даже на погашение первого кредита. При этом собственники не заработают ничего. Такая стратегия ещё хуже.

Так что ICR нельзя использовать как единственный инструмент оценки платёжеспособности. Он лишь дополняет остальные.

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