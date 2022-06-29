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Налоговый календарь на июль 2022 года

Близится жаркий во всех отношениях июль, а значит пришло время готовить квартальные отчёты и платить налоги. Собрали все налоговые дела на июль — читайте и действуйте! И не забудьте забрать бесплатные чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН.

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Налоговый календарь на июль 2022 года

Налоговые платежи и взносы в июле 2022 года

1 июля

  • Дополнительные страховые взносы ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.

Кто платит: все ИП, которые по итогам 2021 года заработали больше 300 тыс. руб. (кроме ИП на НПД).

Для справки: на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы» в целях расчёта 1% дополнительных взносов за доход берут разницу между доходами и расходами, на УСН «Доходы» — все доходы, на ПСН — сумму потенциального дохода по всем патентам, приобретённым в течение года. 

Предприниматели из этого перечня могут заплатить дополнительные взносы на год позже.

15 июля

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за июнь 2022 года.  

Кто платит: все работодатели.

  • НДФЛ за 2021 год. 

Кто платит: ИП на ОСНО, нотариусы и адвокаты.

20 июля

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июне 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за II квартал 2022 года.

Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июль 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Водный налог за II квартал 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

  • Налог на игорный бизнес за июнь 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 июля

  • Авансовый платёж по НДФЛ за I полугодие 2022 года. 

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

  • Авансовый платёж по УСН за I полугодие 2022 года. 

Кто платит:организации и ИП на УСН.

  • Авансовый платёж по ЕСХН за I полугодие 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП на ЕСХН.

  • Первый платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы. 

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 июля сразу всю начисленную сумму.

  • Акцизы за июнь 2022 года. 

Кто платит: плательщики акцизов.

  • Торговый сбор за II квартал 2022 года. 

Кто платит: плательщики торгового сбора.

  • НДПИ за июнь 2022 года. 

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 июля

  • Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (июль) III квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за II квартал 2022 года. 

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за июнь 2022 года. 

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 июля

  • Уплата регулярного платежа за пользование недрами за II квартал 2022 года. 

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

1 августа (перенос с субботы 30 июля)

  • Авансовый платёж по налогу на имущество за II квартал 2022 года.

Кто платит: организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество.

  • Авансовый платёж по транспортному налогу за II квартал 2022 года (если такая обязанность установлена региональным законодательством)

Кто платит: организации — плательщики транспортного налога.

  • Авансовый платёж по земельному налогу за II квартал 2022 года (если такая обязанность установлена местным законодательством).

Кто платит: организации — плательщики земельного налога.

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Налоговая отчётность в июле 2022 года

15 июля

  • СЗВ-М за июнь 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в июне были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 июля

  • Журнал учёта счетов-фактур за II квартал 2022 года в электронном виде. 

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

  • Декларация по косвенным налогам за июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

  • 4-ФСС в бумажном виде за I полугодие 2022 года. 

Кто сдаёт: все работодатели.

Внимание! Начиная с отчётности за полугодие 2022 года нужно заполнять новую форму, утверждённую Приказом ФCC № 80 от 14 марта 2022 г.

  • Единая упрощённая декларация за II квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых во II квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

  • Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за II квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по водному налогу за II квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 июля

  • 4-ФСС за I полугодие 2022 года в электронном виде. 

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Декларация по НДС за II квартал 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Декларация по акцизам за июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

  • Отчёт по операциям с прослеживаемыми товарами за II квартал 2022 года.

Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров.

28 июля

  • Декларация по налогу на прибыль за  II квартал (полугодие) 2022 года. 

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 июля

  • Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за II квартал 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

1 августа (перенос с субботы 30 июля и воскресенья 31 июля)

  • Расчёт по страховым взносам за I полугодие 2022 года. 

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Расчёт по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2022 года. 

Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.

  • Декларация по НДПИ за июнь 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

 

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