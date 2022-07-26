Эффект финансового рычага: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

На прошлой неделе я рассказал о финансовом рычаге. Пришло время объяснить, как им пользоваться. Для этого разберёмся как работает эффект финансового рычага (Degree of Financial Leverage, DFL). Сегодня будут более сложные расчёты, чем обычно, но постоянные читатели ликбеза должны справиться. Чтобы легче было понять материал, вспомните, что такое рентабельность активов (ROA) и рентабельность собственного капитала (ROE).

Как считать эффект финансового рычага

DFL = k * Dif * D/E

Раскрою подробнее смысл каждого из множителей. Начну с последнего. D/E — это уже знакомый вам финансовый рычаг или его плечо. Плечо определяет силу влияния заёмных средств на DFL. Чем больше плечо — тем сильнее привлечение дополнительных обязательств увеличит прибыль. Главное, помнить, что чем больше плечо — тем выше риск.

Dif — это дифференциал финансового рычага. Он характеризует усилие, прикладываемое к рычагу.

Dif = ROA - r,

где ROA — рентабельность активов по операционной прибыли (в числителе вместо чистой прибыли берется EBIT — прибыль до вычета процентов и налогов),

r — ставка по кредиту или займу.

Фактически Dif — это увеличение ROE, которого удастся достичь за счёт привлечения заёмных средств. Но в реальности собственники не смогут заработать столько, потому что часть прибыли заберёт государство в виде налога. Поэтому в формуле есть коэффициент k — налоговый корректор, который доводит DFL до реальной дельты ROE, возможной к получению от увеличения обязательств после расчёта с бюджетом.

k = 1 - T,

где T — ставка налога на прибыль.

Для расчёта D/E и ROA вам потребуются бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. Что именно оттуда брать, я писал в постах, посвященных этим коэффициентам. T берется из декларации по налогу на прибыль, r — из предложений потенциальных кредиторов.

Зачем считать эффект финансового рычага

DFL показывает увеличение отдачи на вложенный капитал при привлечении дополнительных заёмных средств. Он основан на том, что для нормально работающего бизнеса ROA выше ставки по кредиту. Это позволяет привлекать заёмное финансирование, платить банковский процент и всё равно зарабатывать. DFL особенно интересен владельцам бизнеса, потому что он позволяет рассчитать насколько можно дополнительно обогатиться за счёт чужих денег.

Финансовый рычаг стоит использовать, только если Dif положителен! При отрицательном значении дополнительные заимствования будут убыточны из-за того, что компания зарабатывает меньше, чем стоит обслуживание привлечённых средств.

Пример. Пассивы ООО «Рога и копыта» составляют 100 млн руб.: 40 млн руб. собственного капитала и 60 млн руб. обязательств. EBIT за прошлый год — 20 млн руб. Среднегодовая стоимость активов 100 млн руб. Ставка налога на прибыль — 20%. Ставка по кредиту — 12%. k = 1 - 0,2 = 0,8. Dif = 20 млн руб. / 100 млн руб. - 0,12 = 0,08. D/E = 60 млн руб. / 40 млн руб. = 1,5. DFL = 0,8 * 0,08 * 1,5 = 0,096. То есть привлечение заёмных средств позволило увеличить ROE на 9,6%: если бы вся деятельность финансировалась из собственных источников, ROE составил бы 16%, а с плечом удалось достигнуть 25,6%.

В нашем случае DFL неплохо работает из-за длинного плеча и высокого значения дифференциала. Если бы компания имела больше обязательств или работала менее эффективно, DFL был бы меньше — как если поднимать груз коротким рычагом или слабым нажатием на него.

С ростом плеча DFL не растет линейно. Это связано с тем, что чем более закредитована компания, тем дороже ей обходятся новые кредиты. Оптимальным считается отношение DFL/ROA в диапазоне 30-50%, при рекомендованной величине плеча 1-2.