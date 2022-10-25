Чем финансовый учёт отличается от бухгалтерского

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах.

Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Очередной пост из серии «Бесит!» — прошлый был про калькулирование и калькуляторы. Не сосчитать, сколько раз я слышал от предпринимателей, что бухгалтерский учёт для них бесполезен, и нужно внедрять финансовый.

Но ведь это все равно, что сказать: «От пельменей я толстею, мне нужно есть шарики мясного фарша в тесте!» Финансовый учёт — это просто другое название бухгалтерского. Финансовым его стали называть, потому что на его основе составляется финансовая отчётность.

В России официально финансового учёта как термина не существует. Есть бухгалтерский учёт, который определен Федеральным законом № 402-ФЗ. А вот отчётность, которая формируется на основе его данных, имеет переходное название: «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

Почему так сложилось? Термин пришел к нам с Запада под влиянием Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО), которые ориентированы на информационные потребности части внешних пользователей финансовой отчётности — существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов.

Общее у этих ребят — прямой финансовый интерес. Они либо уже финансируют деятельность компании, либо решают будут ли делать это. Отсюда и название отчётности — финансовая.

Интересы остальных пользователей финансовой отчётности в МСФО считаются менее важными. В Концептуальных основах финансовой отчётности (IFRS Framework) прямо говорится: «Руководство отчитывающейся организации также заинтересовано в финансовой информации об организации. Однако руководству нет необходимости полагаться на финансовые отчёты общего назначения, поскольку оно может получить необходимую финансовую информацию из внутренних источников. Прочие стороны, такие как регулирующие органы и общественность, не являющиеся инвесторами, заимодавцами и прочими кредиторами, также могут найти финансовые отчёты общего назначения полезными. Однако такие отчёты первично не ориентированы на эти прочие группы». Это не нарушение требования нейтральности, которое есть и в МСФО — скорее, ограничение состава пользователей финансовой отчётности.

На Западе сложилась четкая классификация видов учёта относительно пользователей:

Финансовый учёт (Financial Accounting) — для внешних пользователей с прямым финансовым интересом. Налоговый учёт (Tax Accounting) — для государства. Управленческий учёт (Managerial Accounting) — для внутренних пользователей (руководства компании).

Именно последний вид учёта и хотят внедрять предприниматели, чтобы понимать состояние бизнеса здесь и сейчас. Но какой-то безграмотный соотечественник когда-то начал называть управленческий учёт финансовым и наплодил массу последователей. И ладно, когда предприниматель не знает как называется какой-то инструмент, — гораздо важнее, чтобы он понимал, как им пользоваться. Но такая подмена понятий встречается на сайтах крупнейших компаний, банков и образовательных платформ. Примеры есть даже в топе поисковой выдачи — попробуйте ради смеха погуглить «финансовый учёт». И когда я вижу такое, понимаю, что текст писал не профессионал, а копирайтер за три копейки / килознак. Доверия к продукту это не прибавляет.

В России бухгалтерские стандарты идут по пути сближения с МСФО. При этом терминология не успевает за методологией. Налоговый и управленческий учёты у нас классифицированы относительно пользователей. А вот бухгалтерский учёт — относительно того, кто этот учёт ведет.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность же раскорячилась где-то посредине — как та корова из «Особенностей русской национальной охоты». Вроде бы бухгалтерская, потому что составляется по данным бухучёта, который ведет бухгалтер. Но в то же время и финансовая, потому что ориентирована на пользователей с финансовым интересом. Но пока не только с прямым.