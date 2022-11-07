Новый порядок возмещения НДС с 1 января 2023 года

С чем связаны изменения порядка возмещения НДС

С 1 января 2023 года каждой компании и ИП ФНС откроет единый налоговый счёт (ЕНС). На нём будут учитываться все деньги, которые налогоплательщик перечислит в бюджет.

На ЕНС нужно будет не перечислять отдельные суммы на разные налоги, а погашать единым платежом сумму совокупной обязанности. Это общая сумма налогов, взносов, сборов, авансовых платежей, пеней, штрафов и процентов, которые на данный момент налогоплательщик должен бюджету.

Сумма совокупной обязанности формируются на основании:

деклараций и расчётов, в том числе уточнённых;

уведомлений и сообщений о начисленных налогах, авансах и сборах;

решений налоговой об отсрочке уплаты налогов;

решений налоговой о наложении санкций или предоставлении налогового вычета по результатам камеральных и выездных проверок;

судебных актов, исполнительных листов и иных документов, уменьшающих или увеличивающих размер налоговых обязательств компании.

Сейчас сумма возмещения учитывается на отдельном КБК в карточке расчётов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость, а будет входить в состав совокупной обязанности и увеличивать или уменьшать сальдо на ЕНС после камеральной проверки.

При этом процедура принятия решения о возврате налога не меняется. Вы подаёте декларацию по НДС с суммой налога к возмещению. В течение одного или двух месяцев инспекторы проводят камеральную проверку. Так они проверяют, верно ли вы заявили вычеты по НДС. Могут запросить документы и пояснения.

Если всё в порядке, в течение 7 дней налоговая примет решение о возврате налога по вашему заявлению. И не позднее 12 дней после окончания камеральной проверки вернёт деньги на ваш расчётный счёт. Если инспекторы найдут нарушение, составят акт. Далее руководитель инспекции рассмотрит материалы проверки и примет решение о частичном возмещении НДС или полностью откажет в возврате налога. В течение 5 рабочих дней инспекторы должны сообщить вам о принятом решении по ТКС или вручить его лично.

Возврат налога сейчас не зависит от сроков уплаты по другим налогам. Например, если решение о возмещении НДС приняли 25 июля, а к 28 июля подходит срок уплаты налога на прибыль, у вас не заберут возмещение для погашения налога на прибыль. Всё равно вернут НДС, если по другому налогу нет недоимки.

С 1 января 2023 года вычеты по НДС можно будет вернуть, только если сальдо на едином налоговом счёте положительное – это когда денег на счёте хватает для оплаты всех налогов, взносов, сборов, пени и штрафов.

Что изменится в обычном порядке возмещения НДС

Из статьи 176 Налогового кодекса уберут пункты с 4 по 7 о зачёте недоимки по НДС и другим налогам суммой, предъявленной к возмещению. Сейчас, если у вас есть недоимка по НДС или другому налогу, налоговая одновременно с решением о возмещении принимает решение о зачёте недоимки и возвращает только остаток НДС.

С 2023 года возмещение тоже заберут на погашение недоимок и других обязательных платежей, но будет это происходить автоматически, после отражения в базе ФНС решения о возмещении НДС полностью или какой-то его части.

С ЕНС будут погашать обязательные платежи в такой последовательности:

Недоимка – по наиболее ранней дате возникновения. Налоги, авансы, взносы, сборы – на основании отчётности. Пени. Проценты. Штрафы.

Если после погашения задолженностей сальдо на ЕНС останется положительным, вы сможете вернуть вычет по НДС на свой счёт или зачесть в счёт будущих платежей. Если отрицательным, вам не позволят забрать деньги.

Кроме этого, из статьи 176 Налогового кодекса уберут п. 8 о поручении казначейству перечислить вам налог и пп. 10, 11, 11.1 о расчёте пени за нарушение ФНС срока возврата налога. Это теперь будет прописано в статье 79 «Возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта».

Раньше налог возвращали при наличии решения о возмещении налога и заявления от вас, сейчас вам вернут налог, если ещё и сальдо на ЕНС будет положительным. Инспекция должна направить поручение в казначейство на следующий день после решения о возмещении. А казначейство – перечислить деньги не позднее следующего дня после поручения. При этом если на ЕНС не хватает денег, чтобы вернуть всю сумму возмещения, вам вернут только часть в размере сальдо счёта.

Если налоговая в течение 10 дней со дня принятия решения о возмещении не вернёт вам налог, на эту сумму будут начисляться проценты по ключевой ставке Центробанка, которые потом вам тоже должны перечислить.

Что изменится в заявительном порядке возмещения НДС

Возмещать НДС в заявительном порядке по-прежнему могут любые налогоплательщики, у которых есть банковская гарантия и поручители. А в ускоренном режиме до конца 2023 года все, кто не находятся в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации. Для них банковская гарантия не нужна.

Порядок возврата вычетов по НДС в заявительном порядке не поменялся – так же нужно заполнять специальные графы в декларации и писать заявление в налоговую. Подробно о процедуре возврата НДС в ускоренном режиме рассказывали в этой статье. Меняется лишь процедура возврата излишне возмещённого НДС.

﻿Теперь налоговая не будет направлять дополнительно требование о возврате налога. Она вышлет только решение об отмене возмещения, и на основании этого решения налогоплательщик должен вернуть деньги в бюджет в течение 5 рабочих дней.