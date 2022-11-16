Зачем нужна главная книга в бухгалтерии

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Главная книга, она же гросбух (от немецкого Grossbuch – большая книга) – это бухгалтерский регистр, в котором содержатся сальдо и обороты по всем счетам бухгалтерского учёта компании. Книгой он называется, потому что исторически в бумажной бухгалтерии каждый счёт велся на отдельном листе, которые сшивались в книгу.

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Главная книга (Libro) упоминалась ещё в первом известном учебнике по бухучёту – «Трактате о счетах и записях» Луки Пачоли, который который был издан в 1494 году. Она открывалась на год, в конце года закрывалась и проверялась на равенство дебетовых и кредитовых сальдо (Bilancio del Libro). Если сальдо сходилось, по ним составлялся бухгалтерский баланс, а сами остатки переносились в новую главную книгу. По такой схеме главная книга и работала всю бумажную эру бухгалтерии. Почему дебетовые и кредитовые сальдо должны сойтись, я рассказывал здесь.

Последним витком эволюции бумажной главной книги стала её версия для журнально-ордерной формы бухучёта, которая с начала 1950-х годов широко использовалась в СССР. Бухгалтеры со стажем хорошо помнят эту форму. Она потеряла актуальность с переходом к компьютерной бухгалтерии, но во многих учебниках по бухучёту до сих пор зачем-то ее разбирают. Видимо, чтобы пожилым профессорам не переучиваться.

В журнально-ордерной форме главная книга составлялась на основе журналов-ордеров – регистров, в которых отражался оборот по кредиту счета с указанием корреспондирующих счетов по дебету. В главной книге, напротив, развернуто приводились дебетовые обороты и свернуто – кредитовые. Для староверов от бухгалтерии в таком виде главную книгу до сих пор можно сформировать в 1С 8.3.

Сейчас в России обязанность вести главную книгу есть только у бюджетников, её форма установлена приказом Минфина № 52н от 30.03.2015. Фактически, это расширенная версия оборотно-сальдовой ведомости.

Коммерческие организации могут не вести главную книгу в явном виде, для понимания картины хозяйственной жизни достаточно оборотки и шахматки. А аналогом главной книги служит совокупность всех карточек счетов.

Поэтому в 2022 году говорить о счетах главной книги – милый анахронизм. Как «От винта!» у пилотов реактивных самолетов, где уже никаких винтов нет. Но выражение устойчиво поселилось в бухгалтерии и позволяет удобно описывать всю совокупность счетов. «Разнести факты хозяйственной жизни по счетам главной книги» – в современной бухгалтерии означает просто сформировать бухгалтерские проводки, после которых суммы окажутся на соответствующих счетах.

Но, согласитесь, наличие своей Главной книги делает бухгалтерскую профессию загадочной, романтичной и даже немного мистической!