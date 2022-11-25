Право пользования активом при аренде в бухгалтерском учёте

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о новом для отечественного бухучёта виде активов – многие не в курсе, что он появился. Но сначала предыстория.

Традиционно основные средства при сдаче в аренду в России отражались одним из двух альтернативных вариантов:

На балансе арендодателя. Собственник продолжал учитывать сданные в аренду объекты на счете 01 «Основные средства», а чтобы понимать, что их сейчас контролирует арендатор, переводил на специальный субсчёт. Арендатор же отражал арендованные объекты на забалансовом счёте 001 «Арендованные основные средства» На балансе арендатора. Собственник списывал с баланса переданные в аренду основные средства и учитывал их стоимость на забалансовом счёте 011 «Основные средства, сданные в аренду». Арендатор же принимал объекты на счёт 01 «Основные средства»

Оба варианта были так себе. В первом случае у арендатора на балансе не появлялся актив. Во втором – актив пропадал с баланса арендодателя. И та, и другая ситуация приводили к искажению финансовой отчётности. Напомню определение актива, чтобы было понятнее.

Активы – это ресурсы, контроль за которыми компания получила в результате прошлых событий, способные приносить ей экономические выгоды.

Арендатор на период действия договора аренды получает такой контроль. Он может использовать арендованное имущество в своей деятельности и извлекать из этого экономические выгоды. Например, арендуя помещение под магазин, продавать в нем товары. Арендодатель в это время тоже получает экономические выгоды – в виде арендной платы. Поэтому актив должен признаваться у обоих.

Но как признать один и тот же актив дважды? Объект основных средств-то один! Вот и родилась эта кривобокая схема, которой бухгалтеры пользовались больше двадцати лет.

В 2018 году Минфин утвердил ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», который с 1 января 2022 года вступил в силу для обязательного применения. В нем проблема была решена легко и элегантно – ровно так же, как в МСФО 16 «Аренда». Новый стандарт объяснил, что не нужно смешивать тёплое с мягким активы с имуществом. В бухучёте отражаются именно активы, а их при аренде два:

Объект основных средств – у арендодателя. Его оценивают по балансовой стоимости и учитывают по правилам ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Право пользования этим объектом – у арендатора. В ФСБУ его назвали не очень удачно – «право пользования активом» (ППА). Такая формулировка как бы намекает, что это не настоящий актив. В МСФО используется более корректная конструкция «актив в форме права пользования» (Right-of-Use Asset).

ППА оценивают по фактической стоимости, которая включает в себя:

первоначальную оценку обязательства по аренде – номинальную стоимость будущих арендных платежей;

арендные платежи, которые уже были уплачены до передачи предмета аренды;

затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в нужное состояние;

оценочные обязательства, связанные с получением предмета аренды.

Одновременно с ППА арендатор признает обязательство по аренде, которое учитывается по приведенной стоимости.

Для ППА определяется срок полезного использования, в течение которого его стоимость погашается посредством амортизации. Обычно этот срок не превышает срок действия договора аренды. Если договор аренды расторгается досрочно – оставшаяся часть стоимости ППА и обязательства по аренде списывается в доходы или расходы, и арендатор остается при своем.