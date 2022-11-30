Налоги, взносы, пошлины

Налоговый календарь на декабрь 2022 года

Декабрь – последний месяц работы по старым правилам. С 2023 года вступают в силу масштабные изменения, связанные с введением ЕНП и объединением ПФР и ФСС. Там будут уже совсем другие сроки и правила отчётности. Но сначала нужно закончить дела этого года, с чем поможет наш ежемесячный календарь.

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Налоговый календарь на декабрь 2022 года

Налоговые платежи и взносы в декабре 2022 года

1 декабря

  • Транспортный налог за 2021 год.

Кто платит: граждане, в том числе ИП, на которых зарегистрированы транспортные средства.

  • Земельный налог за 2021 год.

Кто платит: граждане, в том числе ИП, которые владеют земельными участками.

  • Налог на имущество за 2021 год.

Кто платит: граждане, в том числе ИП, имеющие в собственности недвижимость. За исключением имущества ИП, оцениваемого по кадастровой стоимости, которое используется в предпринимательской деятельности и освобождено от налога в связи с применением спецрежима.

15 декабря

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве за ноябрь 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

20 декабря

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в ноябре 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за декабрь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за ноябрь 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

26 декабря (перенос с воскресенья 25 декабря)

  • Третий платёж по НДС за III квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Акцизы

Кто платит: плательщики акцизов.

  • НДПИ за ноябрь 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 декабря

  • Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (декабрь) IV квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за ноябрь 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

9 января 2023 года (перенос с выходного дня 31 декабря)

  • Фиксированные страховые взносы ИП за себя.

Кто платит: все ИП, кроме тех, кто применяет НПД (самозанятые) или экспериментальный налоговый режим АУСН.

Налоговая и статистическая отчётность в декабре 2022 года

15 декабря

  • СЗВ-М за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • СЗВ-ТД за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в ноябре были кадровые изменения или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Напомним, что при приёме, увольнении, возобновлении или приостановлении трудового договора в связи с мобилизацией сроки сдачи СЗВ-ТД другие – не позднее следующего дня после издания приказа.

20 декабря

  • Декларация по косвенным налогам за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

26 декабря (перенос с воскресенья 25 декабря)

  • Декларация по акцизам

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 декабря

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 декабря

  • Декларация по НДПИ за ноябрь 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Если планируете с 2023 года начать применять УСН или поменять объект налогообложения по УСН, не забудьте, что до конца года нужно подать соответствующее уведомление в налоговую инспекцию. А если применяете патент, не позднее 16 декабря подайте заявление на новый патент, чтобы иметь право работать на ПСН с 1 января 2023 года.

Чтобы узнать, нужно ли вам кроме налоговых сдавать статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Налоговый календарь в интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Когда вы вносите свои реквизиты в сервисе, на главной странице личного кабинета появляется список отчётов и платежей, которые актуальны именно для вас. В дальнейшем сервис будет напоминать вам об этих событиях.

 

После клика по любому событию в налоговом календаре вы попадаете в мастер-помощник, который проведёт вас по всем шагам для создания отчёта или платёжного документа. Готовые документы можно скачать в удобном формате и распечатать. А если у вас подключена функция электронной отчётности, их можно сразу отправить в нужную инстанцию.

На тарифах для ИП с сотрудниками и для организаций формируется календарь выплат физлицам, НДФЛ и взносов. Он напомнит про выплату зарплаты, налогов и взносов, а также сформировать платёжные документы для банка.

Пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело», чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать быстро и правильно.

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