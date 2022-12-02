Что такое учётная политика и зачем она нужна

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Время поговорить о политических играх главбуха.

ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» определяет учётную политику как совокупность способов ведения бухгалтерского учёта. В прикладном смысле учётная политика – это набор правил, которыми компания пользуется при:

Учётная политика оформляется в виде документа, в котором описаны эти правила, и утверждается приказом руководителя компании. В этом документе раскрываются два аспекта учётной политики, которые могут быть выделены в отдельные разделы, но чаще в явном виде не обособляются:

Методический. Здесь приводят применяемые способы ведения бухгалтерского учёта. Если нормативка предусматривает несколько альтернативных вариантов, то нужно выбрать тот, который больше подходит специфике деятельности компании. Например, в ФСБУ 6/2020 «Основные средства» есть три метода амортизации, а в Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций – три варианта использования счетов при учёте материалов. Если метод в нормативке не раскрыт, его подробно описывают. Например, как распределять косвенные затраты по продуктам. Организационно-технический. В нём описывают процесс обработки бухгалтерской информации и взаимодействие бухгалтерии с другими подразделениями. Обычно сюда входят несколько разделов, которые часто приводят в виде отдельных документов – приложений к учётной политике:

рабочий план счетов, в котором указаны только те синтетические и аналитические счета, которые применяются в компании;

формы первичных документов и регистров бухгалтерского учёта;

порядок проведения инвентаризации и контроля за ФХЖ;

правила документооборота.

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Если вспомнить иерархию бухгалтерской нормативки, то учётная политика относится к стандартам экономического субъекта – документам нижнего уровня регулирования. То есть для конкретной компании учётная политика – её внутренний закон, который нужно неукоснительно соблюдать. Как любой приличный закон, учётная политика обратной силы не имеет. А изменять её можно не когда захочет главбух (даже если 146% персонала его поддерживают), а только в трёх случаях:

Изменение федерального законодательства или вышестоящей бухгалтерской нормативки. Если бешеный принтер выдал что-то новенькое, учётную политику меняют с даты вступления этого документа в силу. Существенное изменение условий хозяйствования. Был у вас продуктовый магазинчик, открыли при нем производство салатиков – в учётную политику придется дописать правила учёта в производстве. Они будут действовать с того момента, как производство появилось. Разработка новых способов ведения бухгалтерского учёта. При этом применение нового способа должно повысить качество информации об объекте учёта. Списывали на ювелирной фабрике алмазы в огранку по средней себестоимости и вдруг поняли, что все камешки разные и себестоимость конкретного бриллианта на выходе сильно искажена. Решили списывать каждый алмаз по себестоимости единицы – это вот оно. Измененная учётная политика будет действовать с 1 января следующего года.

При составлении финансовой отчётности нужно раскрывать информацию об учётной политике. Иначе отчётные показатели можно неверно истолковать. Но в России это делает только крупный бизнес.