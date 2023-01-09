Учёт кредитов и займов: инструкция для бухгалтера

Отличия между кредитом и займом

В обоих случаях заёмщик получает ценности во временное пользование на определённых условиях. Но есть отличия по юридическому статусу кредитора, предмету займа, оформлению договора, обязательности начисления процентов:

Параметр Кредит Заём Займодавец Только кредитная организация Кто угодно Предмет договора Только деньги Любые ценности, в том числе деньги и ценные бумаги Форма договора Только письменная Для договоров между гражданами на сумму до 10 тыс. руб. допускается устная форма Начисление процентов Обязательно Заём может быть беспроцентным: если это прямо определено законом или договором;

если договор заключён между гражданами, включая ИП, на сумму до 100 тыс. руб.;

если предметом договора является имущество.

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Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Бухгалтерский учёт кредитов и займов

Учёт у заёмщика

Для учёта задолженности по кредитам и займам нужно использовать:

если деньги (ценности) привлечены на срок до 1 года – счёт 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»;

если срок действия договора превышает 1 год – счёт 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам».

Задолженность по процентам нужно учитывать на тех же счетах, но для удобства лучше выделить отдельные субсчета:

для основного долга – 66.1 (67.1);

для процентов – 66.2 (67.2).

Дт 51 (50, 52) Кт 66.1 (67.1) – получен кредит или заём в виде денег;

Дт 66.1 (67.1) Кт 51 (50, 52) – возврат основного долга по кредиту или займу в денежной форме;

Дт 10 (41...) Кт 66.1 (67.1) – получен кредит или заём в виде материальных ценностей;

Дт 66.1 (67.1) Кт 10 (41...) – возврат основного долга по кредиту или займу в натуральной форме.

При займе в натуральной форме заёмщик должен вернуть вещи в таком же количестве и такого же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК). Но это не обязательно должны быть те же самые объекты. Поэтому у возвращаемых ценностей, скорее всего, будет балансовая стоимость, отличная от той, по которой были оприходованы объекты, изначально полученные в виде займа. И даже если возвращают то же самое имущество, за время пользования займом его балансовая стоимость могла измениться, например – в результате переоценки.

Поэтому при возврате «натуральных» займов у заёмщика в большинстве случаев будут дополнительные проводки по отклонениям между балансовой стоимостью полученных и возвращённых ценностей:

Дт 91.2 Кт 66.1 (67.1) – стоимость возвращённых ценностей больше;

Дт 66.1 (67.1) Кт 91.1 – стоимость полученных ценностей больше.

Проценты по кредитам и займам по умолчанию следует относить на прочие расходы: Дт 91.2 Кт 66.2 (67.2).

Однако при выполнении определённых условий проценты нужно включать в стоимость инвестиционного актива: Дт 08 (07) Кт 66.2 (67.2).

Уплату процентов нужно отражать в учёте проводкой, аналогичной гашению основного долга: Дт 66.2 (67.2) Кт 51 (50, 10, 41...).

К инвестиционным активам относятся объекты, которые требуют длительного времени и существенных расходов на подготовку, в частности – объекты незавершённого производства и строительства (п. 7 ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам»). В том числе проценты следует включать и в себестоимость запасов, которые будут использованы для изготовления инвестиционного актива (пп. «д» п. 11 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

Проценты можно включать в стоимость инвестиционного актива, если одновременно выполняются три условия (п. 9 ПБУ 15/2008):

1. Расходы, связанные с покупкой (созданием) инвестиционного актива подлежат признанию в бухучёте.

2. Расходы по кредиту (займу) также подлежат признанию в бухучёте.

3. Начаты работы по покупке (созданию) инвестиционного актива.

Следует прекратить включение процентов в стоимость инвестиционного актива и начать учитывать их на общих основаниях в любом из следующих случаев (пп. 11-13 ПБУ 15/2008):

1. Компания завершила работу по приобретению (созданию) инвестиционного актива.

2. Компания приостановила работу по приобретению (созданию) актива на срок свыше трёх месяцев.

3. Компания начала использовать актив, даже если работы над ним пока не завершены.

Проценты в общем случае следует включать в стоимость инвестиционных активов или прочие расходы равномерно. При этом порядок уплаты процентов, указанный в договоре, не важен (п. 8 ПБУ 15/2008). Периодичность начисления процентов организация определяет самостоятельно. Главное, чтобы они были начислены по завершению каждого отчётного периода. По умолчанию отчётный период для бухучёта – год, но на практике проценты часто начисляют ежемесячно. Это, в частности, позволяет избежать налоговых разниц.

Компании, которые ведут упрощённый бухучёт, могут относить все проценты на прочие расходы, без включения в стоимость инвестиционного актива (п. 7 ПБУ 15/2008).

Дополнительные расходы, связанные с получением займа или кредита, можно равномерно включать в прочие расходы, по аналогии с процентами. К таким расходам, относятся, например, информационно-консультационные услуги и оплата за экспертизу договора (п. 3 ПБУ 15/2008).

Пример 1. Компания взяла 31.03.2022 года банковский кредит в сумме 5 000 000 руб. на пополнение оборотных средств. Срок кредитования – 4 месяца, ставка – 18% годовых. Уплата процентов – в конце срока кредита вместе с основным долгом. Проценты за каждый месяц необходимо начислять, исходя из количества календарных дней в периоде. Но для упрощения в этом и в следующих примерах будем считать, что в месяц начисляется 1/12 от годовой процентной ставки. Для ставки в 18% годовых – 1,5% в месяц. 31.03.2022: Дт 51 Кт 66.1 5 000 000 руб. – выдан кредит. 30.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022: Дт 91.2 Кт 66.2 75 000 руб. (5 000 000 руб. х 1,5%) – начислены проценты. 31.07.2022: Дт 91.2 Кт 66.2 75 000 руб. – начислены проценты за последний расчётный период. Дт 66.1 Кт 51 5 000 000 руб. – возвращён основной долг. Дт 66.2 Кт 51 300 000 руб. (75 000 руб. / мес. х 4 мес.) – погашены проценты.

Пример 2. Компания 31.01.2022 года взяла заём на 10 месяцев для монтажа комплекса производственного оборудования. Сумма займа – 2 000 000 руб., ставка – 12% годовых (для простоты расчетов примем за 1% в месяц). Возврат займа и процентов – в конце срока договора. В период с 01.04.2022 по 31.07.2022 монтаж был приостановлен. 31.01.2022: Дт 51 Кт 66.1 2 000 000 руб. – получен заём. 28.02.2022 и 31.03.2022: Дт 08 Кт 66.2 20 000 руб. (2 000 000 руб. х 1 %) – проценты по займу включены в стоимость инвестиционного актива. 30.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 31.07.2022: Дт 91.2 Кт 66.2 20 000 руб. – проценты отнесены на прочие расходы. 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022: Дт 08 Кт 66.2 20 000 руб. – проценты по займу включены в стоимость инвестиционного актива. Дт 66.1 Кт 51 2 000 000 руб. – возвращён основной долг. Дт 66.2 Кт 51 200 000 руб. (20 000 руб. / мес. х 10 мес.) – погашены проценты.

В бухгалтерской отчётности следует раскрывать следующую информацию о полученных кредитах и займах (п. 17, 18 ПБУ 15/2008):

1. Обязательства по займам и кредитам на начало и конец отчётного периода, а также их изменение за период.

2. Сумма процентов и других расходов по займам. Здесь следует отдельно учесть проценты, которые включаются в стоимость инвестиционных активов и относятся на прочие расходы.

3. Данные о выданных векселях и выпущенных облигациях в разрезе видов и сроков погашения.

4. Данные о полученных займах и кредитах по срокам погашения. Если на отчётную дату до даты погашения долгосрочного кредита осталось менее года, то в балансе задолженность по нему следует отразить в составе краткосрочной. При этом переносить долгосрочную задолженность с 67 на 66 счёт не нужно.

5. Доходы от временного использования заёмных средств в качестве финансовых вложений.

6. Проценты к уплате, включённые в стоимость инвестиционных активов, если изначально кредиты или займы были взяты на другие цели.

7. Информация о суммах, недополученных из-за нарушений займодавцами условий договоров.

Правила раскрытия информации о заёмных средствах в отчётности распространяются на все организации. Это относится как к заёмщикам, так и к займодавцам.

Учёт у займодавца

Если компания выдает заём под проценты, его нужно относить к финансовым вложениям и учитывать на счёте 58 (п. 3 ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»):

Дт 58 Кт 51 (50, 52) – выдан процентный заём в денежной форме.

При выдаче займа в виде материальных ценностей нужно использовать счета, предназначенные для их учёта: Дт 58 Кт 10 (41, 43...).

Возврат процентного займа, выданного в любой форме: Дт 51 (50, 52, 10, 41...) Кт 58.

Задолженность по начисленным процентам нужно отражать на счёте 76. Доходы по процентам следует относить (п. 34 ПБУ 19/02):

к выручке от обычных видов деятельности (счёт 90.1), если выдача займов относится к основным видам деятельности компании;

к прочим доходам (счёт 91.1), если выданный заём – это разовая операция, а основные доходы компания получает от других видов деятельности.

Дт 76 Кт 90.1 (91.1) – начислены проценты по займу.

Дт 51 (50, 10, 41...) Кт 76 – получены проценты по займу деньгами или другим имуществом.

Если заём выдан без процентов, то его нельзя отнести к финансовым вложениям, так как компания не получает дохода от этой операции. Поэтому расчёты по беспроцентному займу нужно в общем случае отражать на счёте 76. А если такой заём выдан сотруднику организации – на счёте 73:

Дт 76 (73) Кт 51 (50, 10, 41...) – выдан беспроцентный заём;

Дт 51 (50, 10, 41...) Кт 76 (73) – погашен беспроцентный заём.

Дополнительные расходы, связанные с выдачей и обслуживанием займов, всегда нужно относить к прочим (п. 35 ПБУ 19/02). Это могут быть консультационные, посреднические и другие подобные услуги: Дт 91.2 Кт 76.

Пример 3. Компания «Полёт» 31.07.2022 выдала компании «Старт» заём на 4 месяца. Сумма займа – 300 000 руб., процентная ставка 24% годовых (для простоты расчетов примем за 2% в месяц). Проценты уплачиваются ежемесячно, возврат основного долга – единовременно, в конце срока договора. Выдача займов не относится к основным видам деятельности компании «Полёт». За подготовку договора займа компания «Полёт» заплатила юрисконсульту 2 500 руб. 31.07.2022: Дт 58 Кт 51 300 000 руб. – выдан заём. Дт 91.2 Кт 76 2500 руб. – учтены расходы на подготовку договора займа. Дт 76 Кт 51 2500 руб. – оплата юрисконсульту. 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022: Дт 76 Кт 91.1 6 000 руб. (300 000 руб. х 2%) – начислены проценты. Дт 51 Кт 76 6 000 руб. – получены проценты. 30.11.2022: Дт 51 Кт 58 300 000 руб. – возвращён основной долг. Дт 76 Кт 91.1 6 000 руб. – начислены проценты. Дт 51 Кт 76 6 000 руб. – получены проценты.

Если стоимость финансового вложения, которое не котируется на организованном рынке, устойчиво снижается, то под это обесценение необходимо создать резерв. К таким вложениям относятся и займы, выданные под проценты другим организациям или физическим лицам.

Чтобы компания могла создать резерв под обесценение, должны одновременно соблюдаться три признака устойчивого снижения финансовых вложений (п. 37 ПБУ 19/02):

1. Учётная стоимость вложений на две отчётных даты подряд существенно превышает их расчётную стоимость.

2. За отчётный год расчётная стоимость финансовых вложений существенно снизилась.

3. На отчётную дату нет признаков того, что в будущем возможно существенное повышение расчётной стоимости финансовых вложений.

Расчётная стоимость – это разница между учётной стоимостью займа и накопленным обесценением. Например, у заёмщика существенно ухудшилось финансовое положение. Тогда расчётная стоимость займа – это та сумма, за которую долг можно продать коллекторам.

Резерв под обесценение финансовых вложений нужно учитывать на счёте 59. Его формирование и последующее увеличение нужно относить на прочие расходы организации. Если в дальнейшем расчётная стоимость займа увеличится, то резерв следует восстановить и отнести разницу на прочие доходы. Также на прочие доходы нужно отнести ранее накопленный резерв при выбытии финансовых вложений:

Дт 91.2 Кт 59 – сформирован или увеличен резерв;

Дт 59 Кт 91.1 – резерв восстановлен.

Пример 4. Компания «Старт» выдала компании «Омега» в 2018 году заём в сумме 250 000 руб. В этом же году заёмщик перестал обслуживать долг. На 31.12.2018 года коллекторы были готовы выкупить долг за 200 000 руб. В 2019 году заёмщик также не платил по долгу. Кроме того, появилась информация о существенном снижении выручки ООО «Омега» по сравнению с прошлым годом. На 31.12.2019 коллекторы предлагали за долг 120 000 руб.: Дт 91.2 Кт 59 130 000 руб. (250 000 руб. – 120 000 руб.) – сформирован резерв под обесценение выданного займа. В 2020 году в отношении компании «Омега» была начата процедура банкротства. На 31.12.2020 коллекторы были готовы выкупить долг за 20 000 руб.: Дт 91.2 Кт 59 100 000 руб. (120 000 руб. – 20 000 руб.) – резерв увеличен из-за дальнейшего обесценения актива. 30.06.2021 года ООО «Омега» было признано банкротом и компания «Старт» списала выданный заём: Дт 91.2 Кт 58 250 000 руб. – сумма займа списана за счёт прочих расходов. Дт 59 Кт 91.1 230 000 руб. (100 000 руб. + 130 000 руб.) – накопленный резерв по списанному займу учтён в составе прочих доходов. Дт 99 Кт 91.2 20 000 руб. (250 000 – 230 000) – сумма списанного займа, не покрытая резервом, отнесена на финансовый результат.

В бухгалтерской отчётности следует раскрывать следующую информацию о выданных займах (п. 41, 42 ПБУ 19/02):

1. Способы оценки при выбытии и последствия изменения указанных способов. Здесь нужно учесть, что для предоставленных займов допускается только один вариант – оценка по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы (п. 27 ПБУ 19/02).

2. Сведения о займах, выданных под залог: стоимость и виды.

3. Стоимость и виды займов, выбывших по любым основаниям, кроме продажи.

4. Данные о резерве под обесценение займов: суммы созданного резерва, суммы резерва, отнесённого на доходы и использованного за отчётный период.

5. Данные о дисконтировании займов: принятие решения о дисконтировании, применяемые способы дисконтирования, величина дисконтированной стоимости. Сведения о дисконтировании нужно указывать только в пояснениях к отчётности, на отражение займов в бухучёте они не влияют (п. 23 ПБУ 19/02).

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Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Налоговый учёт долговых обязательств

Порядок признания доходов и расходов по долговым обязательствам для целей налогового учёта распространяется на все кредиты и займы (п. 1 ст. 269 НК).

При выдаче и возврате основного долга доходов и расходов у обеих сторон сделки не возникает.

Доходы и расходы по долговым обязательствам – это проценты, которые получает займодавец и платит заёмщик. Расходы по процентам можно принять для налогового учёта, если заёмные средства используются для деятельности, связанной с получением доходов.

Доходы и расходы по долговым обязательствам в общем случае нужно принимать для налогового учёта в полной сумме. Но в отдельных ситуациях проценты для налогового учёта нужно включать в доходы или расходы в пределах установленных лимитов.

Налоговый учёт долговых обязательств при применении общей системы налогообложения

Большинство компаний на ОСНО используют для учёта доходов и расходов метод начисления. В этом случае доходы и расходы по процентам следует учитывать ежемесячно, на конец каждого месяца, в тех периодах, к которым они относятся. При этом дата фактического поступления денег или имущества не важна (п. 4 ст. 328 НК). Если договор кредита или займа прекратил действие, в этом месяце нужно принять к учёту проценты на дату расторжения договора.

Проценты за месяц нужно считать исходя из годовой процентной ставки, а также количества календарных дней в году и данном месяце:

П = ОД х С / ДГ х ДМ,

где ОД – сумма основного долга;

С – ставка в процентах годовых;

ДГ – количество дней в текущем году;

ДМ – количество дней пользования кредитом в текущем месяце.

Пример 5. 01.02.2022 компания получила кредит на 10 месяцев. Сумма кредита – 750 000 руб., ставка – 15% годовых. Сумма процентов за февраль 2022 года: Пф = 750 000 руб. х 15% / 365 дней х 28 дней = 8 630,14 руб. Проценты за март 2022 года: Пм = 750 000 руб. х 15% / 365 дней х 31 день = 9 554,79 руб.

При кассовом методе проценты нужно учитывать в доходах или расходах на дату получения или (выплаты) денег, а при неденежных расчётах – на дату поступления или передачи имущества.

Особенности налогового учёта процентов по контролируемым сделкам

Контролируемыми признаются некоторые виды сделок между взаимозависимыми лицами. Критерии взаимозависимости установлены ст. 105.1 НК. Например, две организации признаются взаимозависимыми, если одна из них владеет более чем 25% уставного капитала другой. В частности, может быть признана контролируемой сделка между взаимозависимыми лицами, если одна из сторон пользуется освобождением от налога на прибыль (п. 4 п. 2 ст. 105.14 НК).

Если договор кредита или займа относится к контролируемым сделкам, то проценты по нему нужно отражать для расчёта налога на прибыль с следующих правил учёта доходов и расходов по процентам (п. 1.1 ст. 269 НК):

1. Если процентная ставка превышает минимальное значение интервала, то доход нужно признать в соответствиями с условиями договора без ограничений.

2. Если процентная ставка не превышает максимальное значение интервала, то расход также признаётся, исходя из условий договора.

3. Для доходов при ставке ниже минимального значения или расходов – при ставке выше максимального нужно использовать порядок определения рыночных цен, установленный главами 14.2, 14.3 НК.

Например, для рублёвых кредитов и займов действуют следующие интервалы (пп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК):

на период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года – от 0% до 180% от текущей ключевой ставки ЦБ;

после 1 января 2023 года – от 75% до 125% текущей ключевой ставки ЦБ.

Также установлены интервалы и для долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте. В таких случаях нужно использовать процентные ставки, определяемые иностранными финансовыми регуляторами для соответствующих валют.

Пример 6. На начало октября 2022 года ключевая ставка ЦБ составляла 7,5% годовых. Максимальное значение интервала для кредита или займа в рублях: СТмакс = 7,5% х 1,8 = 13,5%. Установить ставку ниже минимума в 2022-2023 годах невозможно, так как минимум равен 0%. Поэтому, чтобы избежать пересчёта процентов взаимозависимым лицам при оформлении займа в октябре 2022 года целесообразно было установить ставку в диапазоне от 0% до 13,5%.

Налоговый учёт долговых обязательств при применении специальных налоговых режимов

При применении УСН «Доходы минус расходы» и единого сельхозналога (ЕСХН) доходы и расходы всегда нужно учитывать кассовым методом (п. 1, 2 ст. 346.17 НК, п. 5 ст. 346.5 НК). Это относится и к операциям с заёмным средствами. Поэтому полученные проценты следует включать в доходы в момент поступления денег (оприходования ценностей), а уплаченные – при перечислении денег (передаче ценностей).

Если сделка относится к контролируемым, то для УСН и ЕСХН нужно применять те же правила учёта процентов по интервалам, как и для налога на прибыль (п. 2 ст. 346.16 НК, п. 3 ст. 346.5 НК).

При УСН «Доходы» расходы по процентам не влияют на облагаемую базу. Доходы нужно учитывать аналогично рассмотренным выше спецрежимам – по мере оплаты.

НДС при выдаче и получении займов

Если заём выдан деньгами или ценными бумагами, то объекта обложения НДС не будет (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК). Если же заём выдают и возвращают в виде товаров, продукции или других ценностей, отличных от денег и ценных бумаг, то облагаемая база по НДС будет у обеих сторон сделки.

При передаче товаров НДС начисляет займодавец, а заёмщик может взять его к вычету, если полученное имущество предназначено для использования в операциях, облагаемых НДС. При возврате товарного займа возникает обратная ситуация. Заемщик, если он платит НДС, должен начислить этот налог, а займодавец может принять его к вычету.

Кроме того, займодавец по товарному займу должен начислить НДС на сумму полученных процентов, которые превышают текущую ставку рефинансирования ЦБ (пп. 3 п. 1 ст. 162 НК). В этом случае займодавец должен составить счёт-фактуру в одном экземпляре для себя – права на вычет по НДС у заёмщика не будет (п. 18 приложения № 5 к постановлению от 26.12.2011 № 1137).

НДФЛ при заключении договора займа с физическим лицом

НДФЛ при получении займов от физических лиц

Если компания получает заём от физического лица и уплачивает проценты, то она должна выполнять функции налогового агента по НДФЛ. Это значит, что организация должна удержать с дохода физического лица НДФЛ и перечислить налог в бюджет (п. 1, 2 ст. 226 НК). НДФЛ нужно удержать при выплате процентов и перечислить в бюджет не позднее следующего дня после выплаты (п. 4, 6 ст. 226 НК).

НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займов физическим лицам

Также обязанность по удержанию НДФЛ может появиться у организации и при выдаче займов физическим лицам. Такая ситуация возникает, если заёмщик получает материальную выгоду от экономии на процентах. Для этого должны одновременно выполняться два условия (пп. 1 п. 1 и пп. 1 п. 2 ст. 212 НК):

1. Проценты по займу не превышают 2/3 текущей ставки рефинансирования ЦБ при займах в рублях или 9% годовых при займах в валюте.

2. Заёмщик является взаимозависимым лицом по отношению к займодавцу, либо состоит с ним в трудовых отношениях.

Сумма материальной выгоды заёмщика равна разнице между процентами, рассчитанными, исходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ или 9% годовых, и фактическими процентами.

Определять материальную выгоду от экономии на процентах нужно на конец каждого месяца в течение срока действия договора займа (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК).

Пример 7. Компания выдала 31.01.2020 года менеджеру по продажам Петрову А.В. займ в сумме 400 000 рублей на срок 6 месяцев. Ставка по займу – 2% годовых, возврат всей суммы и процентов – в конце срока. Процентная ставка по займу существенно ниже ставки рефинансирования ЦБ, действовавшей в 2020 году, поэтому из зарплаты Петрова ежемесячно удерживали НДФЛ с материальной выгоды. Например, на 31.03.2020 ставка рефинансирования ЦБ составляла 6% годовых, 2/3 от неё составляют 4% годовых. Материальная выгода за март 2020 года была равна: МВ = 400 000 руб. х (4% – 2%) / 366 дней х 31 день = 677,60 руб. НДФЛ к удержанию: НДФЛмв = 677,60×13% = 88,09 руб.

В 2021-2023 годах материальная выгода не облагается НДФЛ. Это установлено дополнительным п. 90 ст. 217 НК, который был включён в кодекс законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

Несмотря на то, что новую льготу ввели в 2022 году, она распространяется и на 2021 год. Если займодавец в 2021 или начале 2022 года уже удержал у заёмщика НДФЛ с материальной выгоды, эти деньги необходимо вернуть. Здесь действует общее правило возврата переплаты налоговым агентом – НДФЛ нужно вернуть в течение трёх месяцев после получения заявления от налогоплательщика (п. 1 ст. 231 НК). Кроме того, организация должна будет сдать уточнённую форму 6-НДФЛ.

Налоговые разницы при учёте кредитов и займов

Правила бухгалтерского и налогового учёта кредитов и займов существенно отличаются, поэтому нередко возникают разницы по отражению доходов или расходов в двух видах учёта. Их должны отражать в учёте все организации, кроме тех, которые ведут упрощённый бухучёт (п. 2 ПБУ 18/02).

Постоянные разницы

Постоянные налоговые разницы – это отклонения между показателями бухгалтерского и налогового учёта, которые сохраняются, как в текущем, так и в последующих периодах (п. 4, 7 ПБУ 18/02).

Если прибыль в налоговом учёте будет больше, чем в бухгалтерском, то возникает постоянный налоговый расход (ПНР). Такая ситуация может возникнуть, если доход в налоговом учёте будет больше, чем в бухгалтерском, или расход будет меньше. Если налоговая прибыль будет меньше бухгалтерской, появляется постоянный налоговый доход (ПНД). В этом случае или налоговый доход меньше бухгалтерского, или налоговый расход – больше.

ПНР и ПНД равны произведению постоянной разницы между доходами (расходами) на ставку налога на прибыль:

Дт 99 Кт 68.4 – учтён ПНР;

Дт 68.4 Кт 99 – учтён ПНД.

Пример 8. Воспользуемся условиями примера 2. Компания взяла заём на монтаж оборудования на 10 месяцев. Сумма процентов в месяц составляет 20 000 руб. Компания платит налог на прибыль по ставке 20%.

В те периоды, когда компания фактически монтировала оборудование, проценты по кредитам в бухучёте включались в стоимость инвестиционного актива. А в налоговом учёте уплаченные проценты в любом случае относили на внереализационные расходы. Поэтому в период монтажа каждый месяц налоговые расходы превышали бухгалтерские на 20 000 руб. – возникал постоянный налоговый доход:

Дт 68.4 Кт 99.ПНД 4 000 руб. (20 000 руб. х 20%).

Временные разницы

Временные разницы появляются, если отклонения между двумя видами учёта возникают в текущем периоде, а в дальнейшем – компенсируются (п. 8-11 ПБУ 18/02).

Такая ситуация может возникнуть из-за того, что проценты в налоговом учёте признают только помесячно, а в бухгалтерском их можно признавать раз в квартал или раз в год, перед формированием отчётности. Тогда в первые месяцы после получения займа расходы в налоговом учёте будут больше, чем в бухгалтерском. Прибыль в бухучёте в эти периоды будет больше, чем налогооблагаемая прибыль. Затем, по истечении квартала или года общая сумма процентных расходов за период в обоих видах учёта сравняется, а значит – станет одинаковой и прибыль.

В таких случаях возникает налогооблагаемая временная разница (НВР), равная отклонению между расходами по процентам, а также отложенное налоговое обязательство (ОНО):

ОНО = НВР х С,

где С – ставка налога на прибыль.

Для учёта ОНО нужно использовать счёт 77:

Дт 68.4 Кт 77 – начислено ОНО при превышении налоговых расходов над бухгалтерскими;

Дт 77 Кт 68.4 – погашено ОНО по мере погашения НВР.

Пример 9. Компания 01.02.2022 взяла заём на 11 месяцев на пополнение оборотных средств. Сумма процентов по займу в месяц в обоих видах учёта – 10 000 руб. В бухгалтерском учёте проценты по займу признаются раз в год перед составлением отчетности. По окончании каждого месяца с января по декабрь включительно в бухучёте компании было начислено ОНО: Дт 68.4 Кт 77 10 000 руб. х 20% = 2 000 руб. Таким образом, на 31.12.2022 сальдо по кредиту 77 счёта составило: Кт 77 = 2 000 руб. х 11 мес = 22 000 руб. З1.12.2022 была сделана проводка в бухучёте по начислению процентов за год: Дт 91.2 Кт 66.2 110 000 руб. (10 000 руб. / мес. х 11 мес.). Одновременно было погашено ОНО по учёту процентов: Дт 77 Кт 68.4 22 000 руб. (110 000 руб. х 20%).

Избавиться от постоянных разниц при покупке или создании инвестиционных активов нельзя, так как правила бухгалтерского и налогового учёта процентов в таких ситуациях всегда будут отличаться. А вот избежать начисления временных разниц организация во многих случаях может. Для этого достаточно признавать проценты по кредитам и займам в бухучёте помесячно, аналогично правилам налогового учёта.