Налоги, взносы, пошлины

Налоговый календарь на февраль 2023 года

В феврале впервые нужно сдать новый отчёт с персонифицированными сведениями в ИФНС. Собрали все налоговые события февраля в календарь, чтобы вы могли свериться и ничего не упустили.

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Налоговый календарь на февраль 2023 года
Иллюстрация: Моё дело

Налоговые платежи и взносы в феврале 2023 года

15 февраля

  • Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за январь 2023 года.

Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.

20 февраля

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в январе 2023 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

27 февраля (перенос с субботы 25 февраля)

  • Налог по АУСН (автоматизированная упрощённая система налогообложения).

Кто платит: ООО и ИП, которые применяют АУСН.

28 февраля

  • Второй платёж по НДС за IV квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (февраль) I квартала 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Налог на прибыль за январь 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные платежи исходя из фактически полученной прибыли.

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за январь 2023 года.

Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.

  • НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 января по 22 февраля 2023 года.

Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.

  • Акцизы.

Кто платит: плательщики акцизов.

  • НДПИ за январь 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

  • Имущественные налоги организаций за 2022 год: транспортный, земельный, налог на имущество.

Кто платит: организации, у которых есть объекты налогообложения.

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за февраль 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за январь 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Подарок для наших читателей – запись вебинара по изменениям в бухучёте и налогообложении с 1 января 2023 года. Полтора часа подробного разбора новаций, конкретных примеров и ответов на вопросы!

Спикеры – известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ:

  • Алексей Иванов – директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».

  • Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Отчётность в феврале 2023 года

27 февраля (перенос с субботы 25 февраля)

  • Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Кто сдаёт: все, у кого в феврале начислены платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.

Подробно о том, в каких случаях нужно сдавать уведомление и как его заполнять читайте в нашей статье.

  • Декларация по налогу на прибыль за январь 2023 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

  • Расчёт 6-НДФЛ за 2022 год.

Кто сдаёт: организации и ИП – налоговые агенты по НДФЛ.

  • Персонифицированные сведения о физических лицах.

Кто сдаёт: все работодатели.

Персонифицированные сведения о физических лицах – это новый отчёт в ИФНС вместо прежнего СЗВ-М. В феврале 2023 года его нужно сдать впервые, и впредь нужно будет сдавать ежемесячно.

  • Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за январь 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели, у которых в январе были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.

Сведения о трудовой деятельности из отчёта ЕФС-1 – это аналог прежнего отчёта СЗВ-ТД. Обратите внимание, что если раньше отчитываться нужно было только по штатным сотрудникам, то теперь его нужно сдавать и при заключении и прекращении договора ГПХ с физлицами. Подробно о заполнении этого отчёта мы рассказали в статье.

  • Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

  • Декларация по НДПИ за январь 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за январь 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.

28 февраля

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за январь 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в феврале статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» поможет вам не запутаться в новых правилах. Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

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