Как заполнить сведения о страховом стаже в форме ЕФС-1

Кто сдаёт сведения о страховом стаже

Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже» сдают организации и ИП, которые нанимают физлиц по трудововым и гражданско-правовым договорам. Но отчитываться нужно только по работникам и исполнителям с особыми условиями труда и периодами работы, влияющими на расчёт страхового стажа. Например, сведения подают по тем, кто в отчётном году:

выполнял работу, дающую право на досрочное назначение пенсии по ч. 1 ст. 30 и ст. 31, п. 6 и 7 ч.1 ст. 32 закона № 400-ФЗ;

работал в сельском хозяйстве по профессии, должности, специальности из списка;

работал в период отбывания наказания в виде лишения свободы;

прервал работу из-за простоя или был отстранён от работы;

был освобождён от работы с сохранением места работы на время исполнения государственных или общественных обязанностей;

находился в отпуске без сохранения зарплаты или в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.

Полный перечень категорий работников, по которым нужно отчитываться, – в п. 3 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ от 01 апреля 1996 года.

Работодатели, у которых есть «вредники» с правом на досрочное назначение пенсии, вместе с подразделом 1.2 заполняют подраздел 2.

Если в календарном году у физлица не было периодов работы, влияющих на расчёт пенсии, по нему не нужно подавать сведения о страховом стаже. В этом случае Социальному фонду России (СФР) будет достаточно информации из отчёта о трудовой деятельности – подраздела 1.1 формы ЕФС-1.

Исключение – когда кто-то из сотрудников уходит на пенсию. В этом случае даже по работнику с обычными условиями труда нужно сдать сведения о стаже за текущий год по заявлению работника или запросу от СФР для назначения пенсии.

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Сроки сдачи сведений о страховом стаже

В общем случае сведения о страховом стаже сдают ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчётным – п. 3 ст. 11 закона № 27-ФЗ. То есть за 2023 год нужно отчитаться до 25 января 2024 года включительно.

Но бывает, что отчёт нужно сдать в текущем году. Например, когда кто-то из работников оформляет пенсию и фонду нужно учесть период работы с начала года до даты, предшествующей выходу на пенсию. В этом случае сведения о страховом стаже сдают в течение трёх календарных дней со дня заявления от работника или запроса из СФР – п. 4 ст. 11 закона № 27-ФЗ.

Отчёт о страховом стаже за 2022 год подайте в СФР по прежней форме СЗВ-СТАЖ до 1 марта 2023 года – письмо ПФР № В-109546-19/143909-22 от 14.12.2022.

Куда и как подавать сведения о страховом стаже

Отчёт по форме ЕФС-1 сдают в территориальное отделение СФР. В электронном виде по каналам ТКС отчитываются организации и ИП, у которых численность работников и исполнителей 11 и более человек. Остальные работодатели сами решают как подавать сведения: электронно или на бумаге.

Инструкция по заполнению сведений о страховом стаже

Чтобы отчитаться о страховом стаже работников, нужно заполнить титульный лист, подраздел 1 и подраздел 1.2 формы ЕФС-1. Если есть «вредники», с выплат которым уплачивают страховые взносы по доптарифам, заполняют ещё и подраздел 2. Правила заполнения ЕФС-1 приведены в приложении № 2 к постановлению Правления ПФР № 245п от 31 октября 2022 года.

Титульный лист

Заполните реквизиты страхователя – регистрационный номер, присвоенный в ПФР, наименование организации или ФИО предпринимателя, ИНН/КПП, основной ОКВЭД, ОГРН/ОГРНИП, телефон и электронную почту.

При заполнении ИНН организации в двух последних ячейках поставьте прочерки: «7701145678 – - ». А в поле для ОГРН в первых двух ячейках нули: «001236547890123».

ОКФС, ОКОГУ и ОКПО заполняют только государственные и муниципальные учреждения.

В нижней части листа напишите должность руководителя или вашего представителя. Поставьте подпись и дату заполнения отчёта. В расшифровке подписи укажите полные ФИО. Поставьте печать, если она есть.

Подраздел 1

Заполните сведения о работнике или исполнителе, по которому отчитываетесь:

СНИЛС в формате 123-456-789-12 или 123-456-78912;

ИНН, если есть;

ФИО;

дата рождения;

код статуса зарегистрированного лица (ЗЛ);

цифровой код страны из ОКСМ – для России «643».

Для заполнения статуса ЗЛ используйте следующие коды:

Если у физлица менялось гражданство, статус ЗЛ указывают на дату заполнения отчёта – её проставляют на титульном листе.

Для физлиц без гражданства в поле для кода страны поставьте три нуля.

Подраздел 1.2

В поле «Отчётный период» укажите год, за который сдаёте отчёт.

В строке «Тип сведений» поставьте значок «Х» в ячейке «Исходная», если сдаёте подраздел 1.2 по итогам года – впервые за этот отчётный период.

Если по заявлению работника или по запросу СФР вы сдаёте сведения за текущий год, отметьте ячейку «Назначение пенсии». В дальнейшем работника, по которому вы отчитывались, нужно включить и в годовой отчёт с типом «Исходная».

Заполните таблицу со сведениями о страховом стаже.

Графа 1 – порядковый номер строки.

Графы 2 и 3 – даты начала и окончания периодов работы застрахованного лица в пределах отчётного периода. То есть для годового отчёта – в пределах прошлого календарного года. Для сведений с типом «Назначение пенсии» – с начала текущего года по дату, предшествующую дню предполагаемого выхода работника на пенсию. Даты пишите в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Графа 4 – код территориальных условий по классификатору из приложения к порядку заполнения.

Код Наименование территориальных условий РКС Район Крайнего Севера на 31 декабря 2001 года МКС Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, на 31 декабря 2001 года РКСР Район Крайнего Севера в отчётном периоде МКСР Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, в отчётном периоде МКС-РКСР Местность, приравненная к районам Крайнего Севера, на 31 декабря 2001 года и район Крайнего Севера в отчётном периоде СЕЛО Работа в сельском хозяйстве Ч31 Работа в зоне отчуждения Ч33 Постоянная работа на территории зоны проживания с правом на отселение Ч34 Постоянная работа на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом Ч35 Постоянная работа в зоне отселения до переселения в другие районы Ч36 Работа в зоне отселения

Графа 5 – районный коэффициент в формате «X.X» или «X.XX». Его нужно обязательно заполнить, если в графе 4 проставлен код «РКС», «МКС», «РКСР», «МКСР» или «МКС-РКСР».

Графа 6 – код по классификатору из приложения.

Код Когда заполняют СЕЗОН Если отработан полный сезон на работах, предусмотренных перечнем сезонных работ, или полный навигационный период на водном транспорте ПОЛЕ Если в графе 8 указали код «27-6» и только при условии, что работа выполнялась непосредственно в полевых условиях УИК104 При работе осуждённых в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы ВОДОЛАЗ Для водолазов и других работников, занятых работой под водой

Графа 7 – дополнительные сведения о периодах работы. Укажите код по классификатору из приложения, например:

ДЕТИ – отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет;

ДЕКРЕТ – отпуск по беременности и родам;

ДОГОВОР – работа по договору ГПХ, если вознаграждение выплатили в отчётном периоде;

НЕОПЛДОГ – работа по договору ГПХ, если выплаты ещё не было;

ДЛОТПУСК – пребывание в оплачиваемом отпуске, причём код указывают только если заполнены графы 8 и 9;

ВРНЕТРУД – временная нетрудоспособность;

ДИСПР – прохождение диспансеризации.

Подробные правила заполнения графы 7 смотрите в пунктах 5.16 – 5.31.

Графы 8 и 9 заполняют по «вредникам», по которым уплачивают страховые взносы по доптарифу.

Графа 8 – периоды работы в особых условиях труда, дающих право на досрочную пенсию. Укажите по ним коды из приложения, например:

27-1 – подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах;

27-2 – работы с тяжёлыми условиями труда.

В следующей строке графы 8 поставьте код профессии «вредника» из Списков 1 или 2. Если код не помещается, можно выйти за пределы графы.

Например, у маляра, постоянно занятого на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности, есть право на досрочную пенсию. Его профессия числится в Списке 2 с кодом 23200000-13450.

Графа 9 – код основания досрочного назначения страховой пенсии из приложения.

Графа 10 – занятость указывают только для отдельных категорий льготников, например, для водолазов, учителей, медработников. Особенности заполнения – в п.5.35 – 5.43.

Графы 8 – 10 не заполняют, если:

работа в особых условиях труда не подтверждена документами;

занятость в таких условиях меньше, чем нужно для включения в льготный стаж;

работодатель не уплачивал страховые взносы по доптарифу.

Графы 11 и 12 заполняют по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ).

Графа 11 – индивидуальный номер основного рабочего места сотрудника из карты СОУТ, которая входит в отчёт о результатах спецоценки.

Графа 12 – класс (подкласс) условий труда по степени вредности и опасности, присвоенных по результатам СОУТ. Укажите код по классификатору из приложения.

Подраздел 2

Его нужно сдавать, если у вас есть «вредники» с правом на досрочное назначение пенсии по ч. 1 ст. 30 и ст. 31 закона № 400-ФЗ и заполнены графы 8 или 9 подраздела 1.2.

В поле «Отчётный период» поставьте год, за который отчитываетесь, а в строке «Тип сведений» значок «Х» в ячейке «Исходная» для первичного отчёта.

Заполните таблицу со сведениями о работе «вредников».

Как исправить сведения о страховом стаже

Чтобы исправить уже принятые фондом сведения о страховом стаже в подразделе 1.2 отметьте значком «Х» тип «Корректирующая» или «Отменяющая». В поле «Корректируемый (отменяемый) период» укажите год, за который вы исправляете отчёт. В одном отчёте нельзя подавать разные типы сведений за один и тот же отчётный период на одного и того же человека.

Чтобы отменить или откорректировать сведения о страховом стаже за периоды до 2023 года, нужно заполнить формы, которые действовали в то время.

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