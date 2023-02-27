Налоговый календарь на март 2023 года

Налоговые платежи и взносы в марте 2023 года

1 марта

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

Кто платит: организации и ИП, деятельность которых оказывает определенные виды негативного воздействия на окружающую среду.

15 марта

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за февраль 2023 года.

Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.

20 марта

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в феврале 2023 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

27 марта (перенос с субботы 25 марта)

Налог по АУСН (автоматизированная упрощённая система налогообложения) за февраль 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, которые применяют АУСН.

28 марта

Третий платёж по НДС за IV квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Налог на прибыль за 2022 год.

Кто платит: все организации – плательщики налога на прибыль.

Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (март) I квартала 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Налог на прибыль за февраль 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные платежи исходя из фактически полученной прибыли.

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за февраль 2023 года.

Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.

НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 февраля по 22 марта 2023 года.

Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.

Налог по УСН за 2022 год.

Кто платит: организации на УСН.

Налог по ЕСХН за 2022 год.

Кто платит: организации и ИП на ЕСХН

Акцизы.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за февраль 2023 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за март 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за февраль 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

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Отчётность в марте 2023 года

1 марта

СЗВ-СТАЖ за 2022 год.

Кто сдаёт: все работодатели, в том числе наниматели физлиц по договорам ГПХ.

10 марта

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

Кто сдаёт: организации и ИП, деятельность которых оказывает определённые виды негативного воздействия на окружающую среду.

20 марта

Декларация по косвенным налогам за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

24 марта

Отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля.

Кто сдаёт: организации и ИП, ведущие хозяйственную деятельность на объектах I, II, III категорий.

27 марта (перенос с субботы 25 марта)

Персонифицированные сведения о физических лицах за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели с действующими трудовыми договорами и ГПХ.

Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели, у которых в феврале были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.

Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

Декларация по налогу на имущество организаций за 2022 год.

Кто сдаёт: организации, у которых есть налогооблагаемое имущество.

Декларация по УСН за 2022 год

Кто сдаёт: организации на УСН

Декларация по ЕСХН за 2022 год.

Кто сдаёт: организации и ИП на ЕСХН.

Декларация по НДПИ за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Кто сдаёт: все, кто в феврале перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.

Подробно о том, в каких случаях нужно сдавать уведомление и как его заполнять читайте в нашей статье.

Декларация по налогу на прибыль за 2022 год.

Кто сдаёт: все организации – плательщики налога на прибыль.

Декларация по налогу на прибыль за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.

28 марта

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за февраль 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

31 марта

Бухгалтерская отчётность за 2022 год.

Кто сдаёт: все организации.

Отчётность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за 2022 год и декларация о количестве выпущенных в обращение на территории России за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации за 2022 год.

Кто сдаёт: организации и ИП – производители и импортёры товаров, включенных в Перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в марте статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

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