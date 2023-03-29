Налоговый календарь на апрель 2023 года

Налоговые платежи и взносы в апреле 2023 года

14 апреля

Экологический сбор за 2022 год

Кто платит. Производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

17 апреля (перенос с воскресенья 15 апреля)

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2023 года.

Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.

20 апреля

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в марте 2023 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за I квартал 2023 года.

Кто платит: Плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

25 апреля

Авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2023 года.

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

Налог по АУСН за март 2023 года.

Кто платит: ИП и ООО на АУСН.

28 марта

Первый платёж по НДС за I квартал 2023 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить всю сумму за квартал сразу.

Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (апрель) II квартала 2023 года.

Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за I квартал 2023 года.

Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-март 2023 года.

Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 марта по 22 апреля 2023 года.

Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за март 2023 года.

Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.

Налог на УСН за 2022 год.

Кто платит: ИП на УСН.

Авансовый платёж по УСН за I квартал 2023 года.

Кто платит: ИП и ООО на УСН.

Авансовый платёж по имущественным налогам организаций (имущество, земля, транспорт) за I квартал 2023 года.

Кто платит: Организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество, а также земля и транспорт, если обязанность платить авансы установлена региональным законодательством.

Водный налог за за I квартал 2023 года.

Кто платит: Организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

НДПИ за март 2023 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

Регулярный платёж за пользование недрами за I квартал 2023 года.

Кто платит: Организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Торговый сбор за I квартал 2023 года.

Кто платит: Плательщики торгового сбора.

Налог на игорный бизнес за март 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Акцизы.

Кто платит: плательщики акцизов.

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Отчётность в апреле 2023 года

14 апреля

Расчёт суммы экологического сбора за 2022 год.

Кто сдаёт: Производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

17 апреля (перенос с воскресенья 15 апреля)

Подтверждение основного вида деятельности.

Кто сдаёт: все организации.

20 апреля

Журнал учёта счетов-фактур за I квартал 2023 года в электронном виде.

Кто сдаёт: Посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

Декларация по косвенным налогам за март 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

Единая упрощённая декларация за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

25 апреля

Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Декларация по налогу на прибыль за март 2023 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

Декларация по НДС за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

Отчётность по операциям с прослеживаемыми товарами за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: участники НСПТ.

Расчёт по страховым взносам за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Начиная с отчётности за I квартал 2023 года нужно применять новую форму РСВ, утверждённую приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29 сентября 2022 года.

6-НДФЛ за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели, налоговые агенты по НДФЛ.

Начиная с отчётности за I квартал 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме, утверждённойприказом ФНС России № ЕД-7-11/881 от 29 сентября 2022 г.

Сведения о страховых взносах по страхованию от несчастных случаев (раздел 2 единой формы ЕФС-1) за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Персонифицированные сведения о физических лицах за март 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели с действующими трудовыми договорами и ГПХ.

Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за март 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели, у которых в марте были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.

Декларация по УСН за 2022 год.

Кто сдаёт: ИП на УСН.

Декларация по НДПИ за март 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Декларация по водному налогу за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются водными объектами на основании лицензии.

Декларация по налогу на игорный бизнес за март 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Кто сдаёт: все, кто в апреле перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.

В течение 2023 года те, кто еще ни разу не отправлял такое уведомление, вместо него могут представлять в банк платежки в прежнем виде с заполнением всех реквизитов для уплаты налогов, сборов, взносов.

Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 апреля

Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за I квартал 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за март 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

2 мая (перенос с воскресенья 30 апреля)

Декларация 3-НДФЛ за 2022 год.

Кто сдаёт: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в апреле статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Налоговый календарь в интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Когда вы вносите свои реквизиты в сервисе, на главной странице личного кабинета появляется список отчётов и платежей, которые актуальны именно для вас. В дальнейшем сервис будет напоминать вам об этих событиях.

После клика по любому событию в налоговом календаре вы попадаете в мастер-помощник, который проведёт вас по всем шагам для создания отчёта или платёжного документа. Готовые документы можно скачать в удобном формате и распечатать. А если у вас подключена функция электронной отчётности, их можно сразу отправить в нужную инстанцию. По фильтрам вы можете быстро найти также прошлые и будущие события.

На тарифах для ИП с сотрудниками и для организаций формируется календарь выплат физлицам, НДФЛ и взносов. Он напомнит про выплату зарплаты, налогов и взносов, а также сформировать платёжные документы для банка.

Пользуйтесь сервисом «Моё дело», чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать быстро и правильно.

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