Налоговый календарь на апрель 2023 года

Налоговые платежи и взносы в апреле 2023 года
14 апреля
Экологический сбор за 2022 год
Кто платит. Производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
17 апреля (перенос с воскресенья 15 апреля)
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2023 года.
Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.
20 апреля
Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств – членов ЕАЭС и принятым к учёту в марте 2023 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за I квартал 2023 года.
Кто платит: Плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).
25 апреля
Авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2023 года.
Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.
Налог по АУСН за март 2023 года.
Кто платит: ИП и ООО на АУСН.
28 марта
Первый платёж по НДС за I квартал 2023 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить всю сумму за квартал сразу.
Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (апрель) II квартала 2023 года.
Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за I квартал 2023 года.
Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
Авансовый платёж по налогу на прибыль за январь-март 2023 года.
Кто платит: Организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 марта по 22 апреля 2023 года.
Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.
Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за март 2023 года.
Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.
Налог на УСН за 2022 год.
Кто платит: ИП на УСН.
Авансовый платёж по УСН за I квартал 2023 года.
Кто платит: ИП и ООО на УСН.
Авансовый платёж по имущественным налогам организаций (имущество, земля, транспорт) за I квартал 2023 года.
Кто платит: Организации, у которых в собственности есть налогооблагаемое имущество, а также земля и транспорт, если обязанность платить авансы установлена региональным законодательством.
Водный налог за за I квартал 2023 года.
Кто платит: Организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
НДПИ за март 2023 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
Регулярный платёж за пользование недрами за I квартал 2023 года.
Кто платит: Организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за апрель 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
Торговый сбор за I квартал 2023 года.
Кто платит: Плательщики торгового сбора.
Налог на игорный бизнес за март 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
Акцизы.
Кто платит: плательщики акцизов.
Подарок для наших читателей – запись вебинара по изменениям в бухучёте и налогообложении с 1 января 2023 года. Полтора часа подробного разбора новаций, конкретных примеров и ответов на вопросы!
Спикеры – известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ:
Алексей Иванов – директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Отчётность в апреле 2023 года
14 апреля
Расчёт суммы экологического сбора за 2022 год.
Кто сдаёт: Производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
17 апреля (перенос с воскресенья 15 апреля)
Подтверждение основного вида деятельности.
Кто сдаёт: все организации.
20 апреля
Журнал учёта счетов-фактур за I квартал 2023 года в электронном виде.
Кто сдаёт: Посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.
Декларация по косвенным налогам за март 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
Единая упрощённая декларация за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, у которых не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.
Декларация об объёме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.
25 апреля
Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
Декларация по налогу на прибыль за март 2023 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.
Декларация по НДС за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.
Отчётность по операциям с прослеживаемыми товарами за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: участники НСПТ.
Расчёт по страховым взносам за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
Начиная с отчётности за I квартал 2023 года нужно применять новую форму РСВ, утверждённую приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29 сентября 2022 года.
6-НДФЛ за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели, налоговые агенты по НДФЛ.
Начиная с отчётности за I квартал 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме, утверждённойприказом ФНС России № ЕД-7-11/881 от 29 сентября 2022 г.
Сведения о страховых взносах по страхованию от несчастных случаев (раздел 2 единой формы ЕФС-1) за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
Персонифицированные сведения о физических лицах за март 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели с действующими трудовыми договорами и ГПХ.
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за март 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели, у которых в марте были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.
Декларация по УСН за 2022 год.
Кто сдаёт: ИП на УСН.
Декларация по НДПИ за март 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Декларация по водному налогу за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются водными объектами на основании лицензии.
Декларация по налогу на игорный бизнес за март 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.
Кто сдаёт: все, кто в апреле перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.
В течение 2023 года те, кто еще ни разу не отправлял такое уведомление, вместо него могут представлять в банк платежки в прежнем виде с заполнением всех реквизитов для уплаты налогов, сборов, взносов.
Декларация по акцизам.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 апреля
Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за I квартал 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за март 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
2 мая (перенос с воскресенья 30 апреля)
Декларация 3-НДФЛ за 2022 год.
Кто сдаёт: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы.
Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в апреле статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
Налоговый календарь в интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Когда вы вносите свои реквизиты в сервисе, на главной странице личного кабинета появляется список отчётов и платежей, которые актуальны именно для вас. В дальнейшем сервис будет напоминать вам об этих событиях.
После клика по любому событию в налоговом календаре вы попадаете в мастер-помощник, который проведёт вас по всем шагам для создания отчёта или платёжного документа. Готовые документы можно скачать в удобном формате и распечатать. А если у вас подключена функция электронной отчётности, их можно сразу отправить в нужную инстанцию. По фильтрам вы можете быстро найти также прошлые и будущие события.
На тарифах для ИП с сотрудниками и для организаций формируется календарь выплат физлицам, НДФЛ и взносов. Он напомнит про выплату зарплаты, налогов и взносов, а также сформировать платёжные документы для банка.
Пользуйтесь сервисом «Моё дело», чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать быстро и правильно.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831