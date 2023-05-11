Зачем начислять амортизацию разными способами

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, для чего в бухгалтерском учёте предусмотрено три способа начисления амортизации и в каких случаях используется каждый из них.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Решил добавить в ликбез статей, в которых объясняю, зачем существуют разные способы учёта одних и тех же фактов хозяйственной жизни и как они работают. Осознанный выбор метода учёта позволяет получить более точные оценки активов, пассивов, доходов и расходов. А значит — лучше понимать, что у вас есть, сколько вы должны и сколько заработали.

Начну с амортизации. Термины, которые я использую в сегодняшнем посте, объяснены здесь. Федеральные стандарты бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» устанавливают три способа амортизации основных средств и нематериальных активов:

Линейный. Уменьшаемого остатка. Пропорционально количеству продукции или объему работ.

Стандарты говорят, что способ амортизации должен наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования соответствующих активов. Просто музыка для ушей же, правда? Перевожу, что это значит. При этом намеренно упрощаю примеры, чтобы показать задачу каждого способа. Поэтому ликвидационная стоимость (сумма, которую компания планирует получить при выбытии актива) в примерах неизменно равна нулю. Как корректно считать амортизацию с учётом изменения ликвидационной стоимости я подробно разобрал в этом видео.

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Линейный способ

Применяется, если в течение всего срока полезного использования актив эксплуатируется с одинаковой интенсивностью. Поэтому и выгоды от его эксплуатации поступают равномерно.

Пример 1. ООО «Рога и копыта» принадлежит сарай, в котором хранятся рога. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. Срок полезного использования — 3 года. В сарай регулярно поступают рога из производства и отпускаются покупателям. Экономические выгоды от эксплуатации сарая в виде выручки от продаж рогов (а без места хранения рога бы испортились) поступают равномерно. Поэтому выбираем линейный способ, при котором каждый год амортизируется одна и та же сумма: 1 200 000 руб. / 3 года = 400 000 руб. в год.

Способ уменьшаемого остатка

Применяется, если актив в первые годы эксплуатации приносит больше выгод, чем в последние. Как правило, это связано со снижением интенсивности использования. При этом способе амортизация с каждым годом уменьшается.

Пример 2. ООО «Рога и копыта» приобрело автомобиль для доставки рогов покупателям. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. Срок полезного использования — 3 года. Обычно в компании новую машину укатывают в три смены, а под конец жизни она больше времени проводит в ремонте, чем в пути. Поэтому экономические выгоды в виде выручки от перевезенных рогов в первый год эксплуатации намного больше, чем в последний. Распределение амортизации по годам может выглядеть так: 1-й год: 1 200 000 руб. * 60% = 720 000 руб. 2-й год: 1 200 000 руб. * 30% = 360 000 руб. 3-й год: 1 200 000 руб. * 10% = 120 000 руб.

Способ пропорционально количеству продукции или объему работ

Применяется, если амортизируемый актив рассчитан на выпуск определённого количества продукции независимо от срока использования. Позволяет точнее всего связать поступление выгод с эксплуатацией актива.

Пример 3. ООО «Рога и копыта» приобрело станок для обработки копыт. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. Ресурс станка — 500 тонн копыт. В первый год станок переработал все это количество. Списываем в амортизацию всю первоначальную стоимость.

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