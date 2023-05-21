Как отчитываться в налоговую по зарубежным счетам

Об открытии зарубежного счёта нужно сообщать в российскую налоговую инспекцию, а затем сдавать отчёт о движении денежных средств по счёту. Такая обязанность есть у организаций, ИП и даже у обычных физлиц, но не у всех. Рассказываем, кому и как нужно отчитываться и какие штрафы бывают за нарушение валютного законодательства.

Кто отчитывается в ИФНС об открытии счёта за рубежом

Согласно ч. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ организации, ИП и физлица должны сообщать в налоговую инспекцию об открытии, изменении реквизитов и закрытии банковского счёта за пределами России. Такие обязанности возникает у резидентов валютного законодательства РФ, то есть если это:

граждане России;

иностранные граждане и лица без гражданства, у которых есть вид на жительство;

российские организации, их зарубежные филиалы и представительства.

Уведомление об открытии счёта физлицам, ИП и организациям нужно подать не позднее одного месяца со дня, в котором его открыли.

Отдельный срок установлен для физлиц и ИП, которые находились за границей суммарно 183 дня и менее, но не сообщили в налоговую об открытии счёта. Уведомление им нужно подать до 1 июня года следующего за отчётным — п. 8 ст. 12 закона № 173-ФЗ. Например, о счёте, открытом в 2022 году, нужно сообщить не позднее 1 июня 2023 года.

Не нужно уведомлять об открытии зарубежных счетов, если:

В течение календарного года физлицо или ИП провели за границей суммарно более 183 дней. Счёт или вклад открыт в филиалах российских банков, расположенных за пределами России.

Не нужно отчитываться об открытии зарубежных счетов организациям со статусом международной компании, зарегистрированным в Калининградской области и Приморском крае по закону № 290-ФЗ. Они не относятся к валютным резидентам России.

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Кто отчитывается в ИФНС о движении денег по зарубежным счетам

По ч. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ организации, ИП и физлица, которые относятся к валютным резидентам, должны сдавать в ИФНС отчёт о движении средств по каждому зарубежному счёту, вкладу и электронному кошельку.

Организациям и ИП отчитываться нужно ежеквартально в течение 30 дней по окончании отчётного квартала. Физлицам нужно отчитываться ежегодно до 1 июня года, следующего за отчётным.

Если последний день сдачи совпадает с выходным,срок не переносится. Отчитаться нужно будет в последний рабочий день перед выходным.

О движении денегпо счёту и вкладу отчитываться не нужно в случаях:

Если физлицо в течение календарного года находилось за границей суммарно более 183 дней. Если банк расположен в государстве — члене ЕАЭС: в Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане. Либо в государстве или на территории, с которыми есть автоматический обмен финансовой информацией. Например, на Кипре, в Бельгии, Болгарии, на Бермудах. Полный перечень — в приказе ФНС № ЕД-7-17/986 от 28.10.2022. Но есть дополнительные условия:

общая сумма движения денег по счёту или вкладу за отчётный год не более 600 тыс. руб.

если в отчётном году деньги на счёт или вклад не зачислялись, остаток на конец отчётного года не более 600 тыс. руб.

О движении денег в электронном кошельке отчитываться не нужно, если за отчётный год поступления не превышают 600 тыс. руб.

Чтобы проверить, уложились ли вы в лимит, годовую сумму поступлений в иностранной валюте пересчитайте в рубли по курсу на 31 декабря отчётного года. Лимит для каждого кошелька, счёта или вклада рассчитывается отдельно. Если лимит превышен, отчитываться о движении денег надо с квартала, в котором произошло превышение.

Куда и как отчитываться

Организациям нужно отправлять уведомления и отчёты в налоговую по месту своего нахождения, а ИП и физлицам — по месту жительства. Если у гражданина нет прописки в паспорте или недвижимости в России, уведомление можно подать в любую налоговую.

Способы подачи:

Лично в инспекцию или через представителя с доверенностью. По почте ценным письмом с описью вложения. В этом случае днём подачи будет дата отправки письма, указанная на почтовом штемпеле. Онлайн по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Как уведомить налоговую об открытии зарубежных счетов

Уведомление заполняют по форме из приложения № 1 к Приказу ФНС России № ЕД-7-14/272. В нём две страницы.

На первой странице уведомления укажите ИНН физлица или ИП, а для организации ещё и КПП. То же самое будет в шапке второй страницы.

В поле «номер корректировки» напишите «00».

Заполните код налоговой инспекции, в которую подаёте уведомление. Узнать его можно по своему адресу на сайте ФНС.

Укажите к каким резидентам вы относитесь: «1» юрлицо, «2» физлицо, «3» ИП, «4» физлицо без прописки и недвижимости в РФ.

Напишите название организации как в учредительных документах, а для физлица и ИП — полные ФИО.

Физлицо, у которого нет ИНН, указывает дополнительно дату и место рождения, а также паспортные данные.

В поле «Уведомляет» поставьте цифру 1.

Признак уведомления заполняет только физлицо. Он зависит от общего срока пребывания за границей в течение календарного года: «1» — менее 183 дней, «2» — 183 дня или более.

Если уведомление подаёт ваш представитель, укажите количество листов в копии доверенности.

В разделе с подтверждением достоверности и полноты сведений выберите кто подписывает уведомление: «1» руководитель организации, «2» уполномоченный представитель или «3» физлицо.

Ниже укажите ФИО руководителя организации или вашего представителя, впишите контактный телефон, поставьте подпись и дату. Представителю ещё нужно указать ИНН (если есть) и реквизиты доверенности.

На второй странице уведомления укажите фамилию и инициалы физлица. Организации это поле не заполняют.

Укажите где открыт счёт: «2» в банке, «2» — в другой организации финансового рынка. Ниже напишите их наименование латинскими буквами.

Затем заполните информацию о счёте или вкладе. Информацию можно взять из договора с банком.

Цифровой код страны места нахождения банка берите из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ), а код валюты счёта или вклада — из Общероссийского классификатора валют (ОКВ).

Внизу второй страницы поставьте подпись и дату подписания.

Как отчитаться о движении денег на зарубежном счёте

Организации и ИП подают отчёт отдельно по каждому счёту, вкладу и электронному кошельку по форме из Постановления Правительства РФ № 819. В нём же прописаны правила сдачи.

К отчёту нужно приложить подтверждающие документы за период с первого по последнее число отчётного квартала. Например, банковские выписки или другие документы от зарубежного банка. Они должны быть в той же форме, что и сам отчёт: для бумажного — в виде заверенных копий, а для электронного — в виде сканов. У налоговиков есть право запросить для ознакомления оригиналы документов.

К документам, составленным на иностранном языке нужно приложить перевод на русский, причём налоговая может потребовать заверить его нотариально.

Если в отчётном году не было зачислений и списаний денег, отчёт всё равно нужно сдать. Во всех графах, в которых указывается движение средств, проставьте нули.

Бумажный отчёт распечатайте в двух экземплярах, даже для отправки почтой. На втором экземпляре инспекторы поставят отметку о принятии и вернут. Если отправляли отчёт почтой, второй экземпляр вернётся заказным письмом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчёта.

Форма отчёта для физлиц утверждена Постановлением Правительства РФ № 1365. Сдавать нужно один общий отчёт по всем зарубежным счетам, вкладам и электронным кошелькам.

Как сообщить об изменении реквизитов и закрытии счёта

Если поменялись реквизиты зарубежного счёта, нужно отправить уведомление по форме из приложения № 2 к Приказу ФНС № ЕД-7-14/272. Уведомление о закрытии счёта подают по форме из приложения № 1. Заполняются они по аналогии с уведомлением об открытии. Сроки сдачи — не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов зарубежного счёта или его закрытия.

Что будет, если не сообщать налоговой о зарубежном счёте

Если не уведомить налоговую об открытии, изменении реквизитов, закрытии зарубежного счёта, будет штраф по ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ:

для организации — от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.;

для ИП и должностного лица организации — от 40 000 до 50 000 руб.;

для физлица — от 4 000 до 5 000 руб.

Если уведомили, но с опозданием, или не по установленной форме, могут оштрафовать по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ:

организацию — от 50 000 до 100 000 руб.;

ИП и должностное лицо организации — от 5 000 до 10 000 руб.;

физлицо — от 1 000 до 1 500 руб.

За несдачу отчёта о движении денежных средств или нарушение порядка его представления оштрафуют по п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ:

организацию — от 40 000 до 50 000 руб.;

ИП и должностное лицо организации — от 4 000 до 5 000 руб.;

физлицо — от 2 000 до 3 000 руб.

Размер штрафа за нарушение сроков сдачи отчёта зависит от того, на сколько дней опоздали.

Штрафы за опоздание не более 10 дней от 10 до 30 дней более 30 дней Для организации от 5 000 до 15 000 руб. от 20 000 до 30 000 руб. от 40 000 до 50 000 руб. Для ИП и должностное лицо организации от 500 до 1 000 руб. от 2 000 до 3 000 руб. от 4 000 до 5 000 руб. Для физлица от 300 до 500 руб. от 1 000 до 1 500 руб. от 2 500 до 3 000 руб.

По п. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ за повторное нарушение сроков штрафы увеличиваются и уже не зависят от количества дней просрочки:

для организации — от 400 000 до 600 000 руб.;

для ИП и должностного лица организации — от 30 000 до 40 000 руб.;

для физлица — 20 000 руб.

Срок давности привлечения к ответственности за такие нарушения — два года со дня нарушения.

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