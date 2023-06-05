Договор ГПХ с физлицом: как, когда и зачем заключать

Для некоторых работ или услуг иногда проще и выгоднее заключить с физлицом гражданско-правовой договор, а не нанимать его в штат. Рассказываем, как и зачем оформлять такой договор, какие налоги платить и как отчитываться.

Что такое договор ГПХ и когда его заключают

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это соглашение между заказчиком и исполнителем о выполнении разовых или проектных работ или услуг. Его можно заключать с организациями, ИП или физлицами. У договора ГПХ много видов, например, купли-продажи, подряда, дарения, найма жилого помещения, хранения, безвозмездного пользования, транспортной экспедиции, поручения.

Организации и ИП работают с физлицами по договору ГПХ, когда нет нужды в постоянном сотруднике. Самый выгодный и удобный для заказчика вариант работы, когда у исполнителя есть статус самозанятого или ИП. Тогда не нужно платить НДФЛ и страховые взносы, включать исполнителя в отчётность, оплачивать больничные листы.

Но можно заключать договор ГПХ c физлицами без такого статуса. Например, если исполнитель по каким-то причинам не оформляет самозанятость, а его услуги очень нужны. Также бывают ситуации, когда исполнитель или подрядчик работал у заказчика в качестве штатного сотрудника менее двух лет назад. Тогда в качестве самозанятого он не может сотрудничать с бывшим работодателем, пока не истекут два года. В этом случае оформлять договор ГПХ нужно как с обычным физлицом, платить с вознаграждения налоги и взносы, отчитываться и оплачивать больничные.

Трудовые отношения не возникают, потому что договор ГПХ регулируется нормами Гражданского кодекса. Чаще всего заключают договор подряда или возмездного оказания услуг.

Договор подряда. Регулируется главой 37 ГК РФ. По условиям такого договора исполнитель (подрядчик) выполняет конкретную работу, сдаёт результат заказчику, а тот её принимает и оплачивает. Например, договор подряда можно заключить на изготовление какой-либо вещи, ремонт, строительство, разработку проекта нового офиса. Подрядчик может выполнять работу с помощью третьих лиц, если в условиях не прописано, что он должен работать сам.

Договор возмездного оказания услуг. Регулируется главой 39 ГК РФ. Исполнитель оказывает определённый перечень и объём услуг, а заказчик их оплачивает. Например, такой вид договора заключают на обучение, разовую уборку территории, охрану, консультационные, информационные и другие услуги. Исполнитель обязан оказать услуги лично, если в условиях не прописано, что он может привлекать третьих лиц.

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Особенности договора ГПХ

У физлиц по договору ГПХ нет всех социальных гарантий, которые положены штатным работникам по Трудовому кодексу: отпускных, оплаты за работу в праздничные и выходные дни, компенсации при увольнении.

В отличие от работы по трудовому договору, исполнителю не нужно:

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка;

проходить инструктаж по охране труда и технике безопасности;

проходить предварительные и периодические медосмотры по направлению заказчика.

Для выполнения условий договора исполнитель самостоятельно решает как и когда работать. Платят ему не зарплату, а вознаграждение по результатам выполнения работ или оказания услуг.

Заказчик не контролирует процесс труда и график работы исполнителя. Важны только сроки и результаты работ и услуг. Исполнитель действует самостоятельно, поэтому его не нужно:

оформлять в штат организации или ИП;

указывать должность по штатному расписанию;

включать в табель учёта рабочего времени;

обеспечивать условия труда, например, выдавать рабочий инвентарь, спецодежду.

По ст. 15 ГК РФ при нанесении ущерба имуществу заказчика с исполнителя или подрядчика можно полностью взыскать убытки, в том числе и упущенную выгоду.

Заключить договор ГПХ можно даже со своим штатным сотрудником, в том числе во время его отпуска. Главное, чтобы работа и услуга носила разовый или временный характер и не была связана с постоянной трудовой функцией работника. Например, работодатель может заключить со своим штатным инженером договор ГПХ на перевод с иностранного языка технической документации. Это разовое задание, которое не относится к трудовой функции работника.

Риски при заключении договоров ГПХ

По ст. 15 ТК РФ нельзя заключать договор ГПХ с физлицом, если по факту за ним скрываются трудовые отношения между работником и работодателем. Поэтому госинспекторы труда внимательно проверяют договоры ГПХ. Если в них есть признаки трудового договора, работодатель получит предписание об устранении нарушения. Тогда нужно добровольно переквалифицировать договор ГПХ в трудовой, иначе материалы передадут в суд. Подать иск в суд о признании гражданско-правового договора трудовым может и сам исполнитель.

Если работодателю не удастся доказать свою правоту, его оштрафуют, обяжут пересчитать выплаты в пользу работника, выплатить компенсацию за задержку зарплаты и за неиспользованный отпуск, доплатить в бюджет налоги и взносы.

За оформление гражданско-правового договора вместо трудового работодателю грозит штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ:

для организации — от 50 000 до 100 000 руб;

для должностных лиц организации — от 10 000 до 20 000 руб.;

для ИП — от 5 000 до 10 000 руб.

Привлечь работодателя к административной ответственности может суд или инспекторы ГИТ при плановой или внеплановой проверке.

За повторное нарушение наказание будет строже:

для организации — штраф от 100 000 до 200 000 руб;

для должностных лиц организации — дисквалификация на срок от одного года до трёх лет;

для ИП — штраф от 30 000 до 40 000 руб.

Выявить нарушения могут и проверяющие из ФНС и СФР.

На маскировку трудовых отношений указывают не только прописанные в договоре условия, но и другие признаки. Например, перезаключение договора ГПХ в течение длительного времени, подписанные исполнителем товарные накладные и другие документы, записи в журнале регистрации прихода-ухода сотрудников, переписка с работодателем, свидетельские показания. Подробнее — в письме ФНС № ЕА-4-15/4674 от 15 апреля 2022 года.

Как заключать договор ГПХ с физлицом

Договор ГПХ оформляют в письменной форме по правилам гражданского законодательства.

Документы для оформления

В Гражданском кодексе нет конкретного перечня документов, которые нужно запросить у исполнителя или подрядчика. На практике для оформления договора ГПХ понадобятся:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. СНИЛС. ИНН. Банковские реквизиты для перечисления оплаты.

Нормы трудового законодательства на договор ГПХ не распространяются, поэтому нельзя требовать от физлица такие же документы, как при оформлении в штат.

Какие условия прописать

В формулировках договора ГПХ лучше избегать понятий, связанных с трудовыми отношениями: работник и работодатель, зарплата, премия, отпуск, должность, профессия, приём на работу, испытательный срок.

Стороны договора ГПХ — это заказчик и исполнитель или подрядчик. Они равны и не подчиняются друг другу.

В Гражданском кодексе не прописано, какие конкретно условия нужно включать в договор ГПХ. Они определяются по усмотрению сторон. Обычно указывают:

Даты начала и окончания работы или услуги. Работу или услугу можно разбить на несколько этапов и для каждого указать свои сроки. По ст. 708 ГК РФ в договоре подряда сроки выполнения работ нужны обязательно. В договоре оказания услуг их можно не указывать, но лучше тоже прописать Срок действия договора. Он может не совпадать со сроками работ. Например, окончание действия договора можно прописать не конкретной датой, а моментом оплаты после подписания акта выполненных работ. При необходимости срок можно продлить допсоглашением. Размер вознаграждения. Оно может быть фиксированным или рассчитываться от объёма. Выплачивать его можно одним платежом, а при поэтапном выполнении — несколькими. Можно прописать выплату аванса. Условие о том, что исполнитель должен оформлять акты об оказанных услугах или выполненных работах. В Гражданском кодексе такая обязанность установлена только для строительного подряда — п. 4 ст. 753 ГК РФ. Поэтому для остальных видов договора ГПХ порядок оформления документов лучше закрепить в договоре. Акты будут подтверждением приёмки работ и услуг и основанием для оплаты. Возможность привлечь к работе третьих лиц. По умолчанию исполнитель по договору об оказании услуг обязан оказать их лично. Если он хочет кого-то привлечь, это нужно прописать в условиях. Предоставление материалов, оборудования и инструментов. Подрядчик и исполнитель сами обеспечивают себя средствами труда. Но если их выдаёт заказчик, нужно указать это в договоре.

В справочно-правовой системе «Моё дело Бюро» можно скачать образец договора ГПХ с физлицом: об оказании услуг и на выполнение работ.

Что ещё нужно сделать

Не позднее следующего рабочего дня после заключения договора ГПХ отправьте в СФР сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1. В ней нужно заполнить подраздел 1.1 раздела 1.

По п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ при заключении и расторжении договора ГПХ с иностранным гражданином, нужно не позднее трёх рабочих дней уведомить территориальное подразделение МВД. Это нужно делать в отношении любых иностранных граждан, в том числе из государств — членов ЕАЭС.

Формы уведомлений приведены в приложениях к приказу МВД № 536 от 30 июля 2020 года.

Как облагаются налогами и взносами выплаты по договору ГПХ

С вознаграждений физлицам по договору ГПХ нужно:

Удерживать НДФЛ и перечислять в бюджет. Платить страховые взносы в том же порядке, что и по трудовым договорам. Исключение — взносы на страхование от несчастных случаев. Их платят только если специально прописали такое условие в договоре ГПХ.

Это касается только договоров с физлицами без статуса самозанятого или ИП. Если такой статус есть, исполнитель платит налоги и взносы самостоятельно.

Какую отчётность сдавать

Организации и ИП отчитываются по договорам ГПХ с физлицами почти так же, как по трудовым:

Сведения от трудовой деятельности по форме ЕФС-1 — не позднее следующего дня после заключения или расторжения договора. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС — до 25 числа каждого месяца, если в отчётном месяце договор ГПХ действовал хотя бы один день. Включать физлицо в отчёт нужно независимо от выплаты и оформления акта. По итогам марта, июня, сентября и декабря отчет сдавать не обязательно, потому что эта информация будет в квартальном расчёте по страховым взносам. Расчёт 6-НДФЛ — до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 февраля. Расчёт по страховым взносам (РСВ) — до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января. Сведения о страховом стаже по форме ЕФС-1, если исполнитель или подрядчик выполняет работу, дающую право на досрочную пенсию — до 25 января. Сведения о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний по форме ЕФС-1, если в договоре есть условие о начислении таких взносов — до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января.

Если исполнитель в статусе самозанятого или ИП, эти отчёты сдавать не нужно.

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