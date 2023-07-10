Что такое профилактический визит трудового инспектора

До 2030 года действует мораторий на плановые проверки бизнеса, за некоторыми исключениями для объектов с высоким уровнем риска. Но остальные предприниматели не останутся без внимания контрольных органов. Плановые надзорные мероприятия заменяются профилактикой. Рассказываем, что такое профвизит трудовой инспекции, и чего от него ожидать предпринимателю.

Как Роструд контролирует бизнес

Визиты трудовой инспекции к предпринимателям регулируются законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в РФ и муниципальном контроле». Есть два вида мероприятий:

Контрольные (надзорные). Трудовая инспекция проводит документарные и выездные проверки, инспекционные визиты и рейдовые осмотры. Если инспектор выявит нарушение, выдаст предписание и назначит предупреждение или штраф. Профилактические: обобщение правоприменительной практики, консультирование, предостережение, информирование, профилактический визит. Их особенности установлены в главе 10 закона № 248-ФЗ. По результатам нарушителя наказывать не будут, но инспектор может инициировать внеплановую проверку в соответствии с п. 4 ст. 45 закона № 248-ФЗ.

Частота контрольных мероприятий зависит от категории риска:

высокая — раз в 2 года;

значительная — раз в 3 года;

средняя — раз в 4-5 лет;

умеренная — раз в 6-8 лет;

низкая — плановые проверки не проводятся.

То есть, чем выше категория, тем чаще к предпринимателю придёт инспектор. До 2030 года действует мораторий на плановые проверки, но объекты чрезвычайно высокого и высокого риска, опасные производственные объекты II класса опасности, гидротехнические сооружения II класса от таких проверок не освободили — п. 11.3 постановления от 10.03.2022 № 336.

Категория риска в трудовой сфере присваивается в зависимости от среднесписочной численности, показателя травматизма в отрасли, отсутствия нарушений и задолженности по заработной плате.

Узнать свою категорию риска можно, направив письменный запрос в местную трудовую инспекцию. Ответ придёт через 15 рабочих дней. Также Роструд публикует на сайте списки работодателей с высокой и значительной категорией риска:

Чтобы снизить категорию, надо направить заявление в ГИТ. Решение после проверки информации будет принимать инспектор того уровня, который её и присваивал.

Мораторий по постановлению 336 не отменяет профилактические мероприятия и внеплановые проверки, например, по жалобе работника или при несчастном случае.

Роструд в приказе от 19.12.2022 № 283 утвердил Программу профилактики рисков на 2023 год. Она предусматривает обязательные ежегодные профилактические визиты вместо плановых проверок раз в 2-3 года по категориям высокого и значительного риска. Это значит, что работодатели всё равно будут видеться с трудовым инспектором.

Компании, которые не попадают под мораторий, тоже могут заменить надзорную проверку профилактическим визитом. Для этого нужно обратиться с заявлением в ГИТ не позднее чем за два месяца до месяца проведения проверки. В течение месяца трудовой инспектор проведёт профилактическое мероприятие вместо надзорного.

Если профвизит состоялся в течение трёх месяцев до даты плановой проверки, то Роструд может вообще исключить текущие годовые проверки работодателя из Единого реестра.

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Для чего проводится профилактический визит

Основная цель таких мероприятий — предотвратить нарушение требований трудового законодательства.

Профилактический визит — это разъяснительная беседа инспектора ГИТ и предпринимателя по нюансам применения Трудового кодекса и федеральных законов. Беседа может быть личной на территории работодателя, или по видеоконференцсвязи.

При профилактическом визите инспектор может рассказать работодателю:

какие требования предъявляются к его деятельности, их соответствие критериям риска;

как снизить категории риска;

как часто именно этого работодателя проверит ГИТ и что запросит при проверке.

Инспектор может консультировать по конкретным вопросам и собирать материалы для отнесения предприятия к категории риска. Но он не может возбуждать административное дело за нарушение трудового законодательства и выдавать предписание со сроками исполнения мероприятий.

По сути профвизит — это индивидуальная консультация без штрафа и протокола.

Исключение — государственные и муниципальные учреждения дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, отнесённые к категории высокого риска. При профилактическом визите на такие предприятия трудовой инспектор может выдать предписание (п. 11.4 постановления 336).

По данным Роструда, в 2022 году было проведено около 120 тысяч профилактических визитов. Из них более 12 тысяч прошли по инициативе самих работодателей.

Для кого обязательны профилактические визиты

Мероприятие может проводиться по инициативе трудовой инспекции или по заявлению работодателя. Это предусмотрено п. 5 Плана мероприятий в Программе профилактики Роструда на 2023 год.

Обязательные профилактические визиты проводятся, если:

присвоена высокая и значительная степень риска — ежегодно;

у начинающих предпринимателей, если на аналогичных предприятиях были несчастные случаи со смертельным исходом или тяжёлым вредом здоровью за последние три года — в течение года после начала деятельности.

Роструд ежемесячно планирует список предприятий, куда инспекторы придут с профилактическим визитом. Работодателя о приходе инспектора предупредят за пять рабочих дней.

От визита можно отказаться, предупредив ГИТ не менее чем за три рабочих дня. Это разрешено п. 6 ст. 52 Закона № 248-ФЗ. Оцените сами, нужно ли вам отказываться от профвизита.

Если работодатель обратился с заявлением о пересмотре категории риска или на него пожаловался сотрудник, обычно в таких случаях должна быть внеплановая проверка. Инспекция труда может заменить ее профилактическим визитом. В этом случае от визита лучше не отказываться, потому что тогда точно придет проверка. По результатам проверки могут выписать предупреждение или штраф, а по результатам профилактического визита — нет.

До 2030 года нельзя отказываться от профилактических визитов:

государственным и муниципальным учреждениям дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования с высокой категорией риска;

в случаях, если профвизит проводится по поручению президента, председателя правительства РФ и его заместителей.

Работодатель может и сам пригласить инспектора с профилактическим визитом. Его проведут в течение 30 дней с даты обращения. Это можно сделать, если хотите снизить свою категорию риска, и для этого инспектору нужно собрать информацию по вашей деятельности, или есть вопросы по новым правилам расследования несчастных случаев, профзаболеваний, обучения по охране труда.

Список тем для обсуждения лучше составить заранее и в ходе беседы записывать ответы. В акте профвизита они не будут отражены.

Например, инспектора можно спросить:

как образовать комиссию по расследованию несчастного случая, чтобы акт потом не признали нелегитимным;

как правильно начислять зарплату, в том числе с учётом МРОТ, и в какие сроки её выплачивать;

какие льготы положены «вредникам»;

как правильно оформить внешнее совместительство и внутреннее совмещение, возложить на работника дополнительную ответственность;

как ввести простой, неполную рабочую неделю;

как изменить условия трудового договора по инициативе работодателя и другое.

Как проводится профилактический визит

Если мероприятие проходит по инициативе ГИТ, не менее чем за пять рабочих дней работодателю сообщат дату и формат — очно или дистанционно.

Уведомление может прийти по обычной или электронной почте, в личный кабинет работодателя на Госуслугах или с курьером. Отвечать на него нужно только в том случае, если предприниматель хочет отказаться от профвизита.

Длительность — не больше 1 рабочего дня, то есть 8 часов; у государственных и муниципальных ДОУ — не больше 3 рабочих дней. По итогам инспектор составит акт и направит работодателю.

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